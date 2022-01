Leipzig

„Wir kommen mit richtig viel Technik an und bauen ein kleines Greenscreen-Studio auf. Da muss alles auf den Zentimeter eingerichtet werden, sonst passen die Bilder nicht zusammen.“ Sven Reese erzählt am Telefon hörbar vergnügt von seiner kommenden Aufgabe. Dabei hätte er Gründe, sorgenvoll zu klingen. Denn es kommen alle Schwierigkeiten zusammen: In den Nebel der Ungewissheit, wann wieder gespielt werden kann, hatte das Theater der Jungen Welt seine Uraufführung „Der Katze ist das ganz egal“ hybrid und mobil angelegt. Parallel entstanden eine Bühnen- und eine Online-Variante. Die Bühnen-Variante wiederum muss trotz erheblichem Technik-Einsatz mobil in Klassenzimmern funktionieren. An einer Schule feiert sie heute Premiere.

Nicht weniger komplex als die Umsetzung klingt das Thema. Nach dem gleichnamigen Kinderbuch bringt die Inszenierung von Katja Lehmann einen Transgender-Stoff auf die Bühne. Leo erkennt, dass er im falschen Körper steckt, und verkündet, eigentlich ein Mädchen zu sein. Aus Leo wird Jennifer – und Jennifers Umfeld kommt da nicht immer ganz mit.

„Heiß und kontrovers diskutiert“

Das Thema ist gleichermaßen hochaktuell und mit großer Unsicherheit behaftet. Oder, wie es in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters (KJP) an der Uniklinik Leipzig auf Anfrage heißt: „Die Evidenz zu dem Themenfeld ist noch recht gering.“ Transidentität bei Kindern und Jugendlichen „wird momentan heiß und kontrovers diskutiert, sowohl gesellschaftlich, wie auch in der KJ-psychiatrischen Community.“

Denn gerade bei Teenagern schnellte jüngst die Zahl derer, die sich mit Transidentität an Beratungszentren wenden, nach oben. Immerhin zwei bis drei Prozent aller Kinder und Jugendlichen seien davon überzeugt, im falschen Körper geboren zu sein. So lautet eine Schätzung, die das Deutsche Ärzteblatt 2020 veröffentlichte. Transidentität, heißt es in dem Artikel, sei lange als „Wahnidee“ abgetan worden, zum Teil bis heute. Der Deutsche Ethikrat hat sich damit befasst, auch um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Die gesellschaftliche Akzeptanz ist zuletzt gestiegen. Dennoch löst Transidentität meist Unsicherheit und Irritationen aus bei Betroffenen und ihrem Umfeld.

Schwierige Themen anfassen

Hier setzt die Inszenierung an. „Es geht um die Diskrepanz, was Leute äußerlich wahrnehmen, was sie zuschreiben, und wie sich Leo/Jennifer fühlt oder mit was sie sich identifiziert“, sagt Dramaturg Florian Heller. Den Schlüssel zu einem respektvollen Umgang mit dem komplexen Thema sieht er im Buch von Franz Orghandl selbst. „Es nähert sich dem Thema völlig unverkrampft und humorvoll.“ Im vergangenen Jahr erhielt es den Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Erschienen ist es bei Klett Kinderbuch in Leipzig. Ein Verlag, der genauso wie das TDJW dafür bekannt ist, schwierige Themen anzufassen und dabei die Position der Kinder und Jugendlichen ernst zu nehmen.

In diesem Fall Leo/Jennifer, in dieser Dopplung bezeichnet das TDJW-Team seine Figur, die an ihrer Erkenntnis nicht zweifelt. „Leo gibt sich in einem schöpferischen Akt einen neuen Namen“, sagt Reese. „Es ist eben viel mehr als ein Coming-out, es geht um eine gestalterische Auseinandersetzung mit der neuen Identität.“ Ein von der Figur positiv erlebter Prozess, der wiederum Spielpotenzial für das Theater bietet.

Formale Digitalität

Für Heller bestand das Ausgangsproblem darin, eine Version zu finden, die die Intimität von Klassenzimmer-Theater mit einer Online-Variante vereint. „Das ist die größte Diskrepanz“, sagt er. Das Team hat letztlich versucht, nicht nur den Übertragungsweg digital zu denken, sondern Digitalität als formale Auseinandersetzung mit dem Stoff einzusetzen.

Denn in der Inszenierung purzeln nicht nur Eigen- und Fremdwahrnehmung aus der Geschichte durcheinander. „Es ist etwas anderes, ob man als Schauspieler auf der Bühne ein Kleid anzieht oder als Transgender-Person“, sagt Heller, der auf die laufenden Repräsentationsdebatten an vielen Theater verweist. Vereinfacht gesagt geht es um die Frage, wer wen wie darstellen darf. In diesem Fall: Ein Erwachsener spielt ein Kind, eine Norm-Person eine Transgender-Figur. Das geht natürlich alles am Theater. Die Frage ist, mit welcher Haltung welcher Ansatz gewählt wird.

Jede Menge Interpretationsspielraum

Heller skizziert ein „Mehrebenen-Prinzip“. Erstens agiert Reese vor einem Greenscreen. Zweitens spielt er alle Rollen selbst. So ist Reese live als Spieler zu sehen und wird gleichzeitig auf einen Bildschirm projiziert, wo er auf seine vorproduzierten Alter egos als Eltern, Lehrer, Freunde trifft. Ästhetisch ist die Bildschirmwelt in einer überzeichneten Comic-Sphäre angesiedelt. Illustratorin Verena Herbst hat Animationen und Hintergründe geliefert.

Für das Publikum ergibt sich jede Menge Interpretationsspielraum. Konstruktionsmechanismen werden offengelegt – vielleicht eine Analogie zur Konstruktion von Identitäten. Reese und das Technikteam müssen Live-Spiel und Animation abstimmen. Das könnte inhaltlich und ästhetisch spannend werden, wenn sich die Welten ergänzen.

Für Reese bedeutet die Rolle zugleich eine Rückkehr als Gast ans TDJW, zu dessen Ensemble er viele Jahre gehörte. Ausgerechnet zu Corona-Beginn wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit. „Schlechtes Timing“, sagt Reese und lacht. „Und schlechtes Timing fürchten Schauspieler am meisten.“ Die Inszenierung ist vor schlechtem Corona-Timing einigermaßen gefeit. Zur Not kommt die Produktion live über Zoom an Schulen.

Info: „Der Katze ist das ganz egal“, Uraufführung am Theater der Jungen Welt, buchbar als mobile Produktion; www.tdjw.de

Von Dimo Rieß