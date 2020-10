Leipzig

Er will „jedem Kind auf der Welt ein Funkeln in die Augen zaubern“: Ronny Schurm hat in Leipzig das Projekt kinderweltkarte.de gestartet. Mit zwei Mitstreitern verschenkt er seit etwa einem Monat bunte, handgezeichnete Kinderweltkarten. Leipziger können die Karten direkt abholen, wer einen Versand möchte, zahlt lediglich eine Versandpauschale.

Die ganze Welt für Kinder

Elefanten in Afrika und Indien, Kängurus in Australien - die Kinderweltkarte zeigt unter anderem, wo welche Tiere in der Welt beheimatet sind. „Ich habe 2017 für meine Kids eine Weltkarte gesucht und keine schöne gefunden“, erklärt Schurm. Kurzerhand habe er eine Lizenz für eine Weltkarte gekauft und die ausgedruckt ins Kinderzimmer gehangen. „Irgendwann kamen Freunde meiner Kinder zu Besuch, deren Eltern dann auch so eine Karte wollten.“ Also habe er angefangen, ein paar mehr zu drucken. „Am Ende hatten wir ein Produkt, eine Webseite und einen kleinen Online-Shop dazu“, so Schurm.

Danny wurde in der Kta entdeckt

Irgendwann habe er entschieden, eine eigene Karte zu produzieren. Einzig: Es scheiterte am Zeichner. Als sein Sohn mit einer Zeichnung eines Adlers von der Kita nach Hause kam, löste sich das Problem. „Er meinte, die sei von Danny“, erinnert sich Schurm. Danny Pfeiffer hat zur damaligen Zeit ein Praktikum in der Kita gemacht und für die Adlergruppe Adler gemalt. Momentan macht er eine Ausbildung zum Erzieher, zu den Adlern sind nun unter anderem auch Elefant und Känguru gekommen, die ersten 40 Tiere waren schnell gezeichnet. „Insgesamt sind es etwa 80 gemalte Tiere auf der Karte“, erklärt Sandra Siebert, die gerade eine Umschulung zur Mediengestalterin macht - und die handgemalten Tiere digitalisiert. Ständig kommen neue hinzu, gerade werden sie komplett überarbeitet. Etwa 150 Tierzeichnungen sind mittlerweile zusammengekommen. Plus die Karte, die auch handgezeichnet ist.

Große Ziele gesteckt

Im Format 50x70 Zentimeter hängt sie derzeit in mindestens 863 Kinderzimmern, das ist dem Zähler auf der Webseite zu entnehmen. Bis zum Ende des Jahres will Schurm, der ursprünglich Bauingenieurwesen studiert hat, 100 000 Karten verschenkt haben. „Man muss ja ein Ziel haben“, sagt er schmunzelnd. Nächstes Jahr soll es eine neue Version geben, mit den neu gezeichneten Tieren. „Die Karte in diesem Format soll weiterhin kostenlos bleiben“, erklärt der 41-Jährige. Für nächstes Jahr sind dazu Poster und Postkarten mit den handgezeichneten Tiermotiven geplant.

Versand kostet

Als Hobby würde Schurm das Projekt nicht bezeichnen, auch wenn er damit kein Geld verdient. „Wir haben die Vision, Kinderaugen strahlen zu lassen“, sagt er. „Dafür machen wir das alles.“ Wer eine Karte möchte, könne einfach ins Büro in der Spinnerei kommen. Oder online bestellen. „Da müssen wir allerdings fürs Porto und die Verpackung ein bisschen Geld nehmen“, sagt Schurm. Genauer: 8,95 Euro. „Das deckt unsere Kosten“, erklärt der Gründer. Normalerweise würde allerdings allein die Karte 14,95 Euro kosten.“

www. kinderweltkarte.de

Von Linda Polenz