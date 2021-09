„Leipzig Live Codex“ vorgestellt: Ein Versprechen für sichere Kulturveranstaltungen

Leipzig

Leipzigs Kultur blickt einem schwierigen Herbst entgegen: Steigende Corona-Fallzahlen, daraus folgend schärfere Maßnahmen für Veranstaltungen, der Wegfall kostenloser Schnelltests ab dem 11. Oktober und eine erneute Welle von Verschiebungen – all das macht es den ohnehin gebeutelten Veranstaltern weiterhin nicht leicht. Und dann sei da nicht zuletzt eine große Verunsicherung bei vielen Gästen, wie sicher ein Veranstaltungsbesuch überhaupt ist, so Peter Matzke, Geschäftsführer des Krystallpalast Varietés. Zumindest diese Unsicherheit können die Veranstalter nehmen – und wollen dies nun auch tun. Matzke und weitere Mitglieder des Runden Tisches der Leipziger Kultur präsentierten deshalb am Mittwoch im Felsenkeller den „Leipzig Live Codex“.

Selbstverpflichtung mit fünf Punkten

Fünf Punkte umfasst dieser Codex. Erstens Verantwortung: „Die Gesundheit unserer Gäste hat höchste Priorität.“ Zweitens Sicherheit: „Wir verfügen über ein geprüftes und genehmigtes Hygienekonzept.“ Drittens Zuverlässigkeit: „Keine Weitergabe von Gästedaten ohne behördliche Verfügung.“ Viertens Nahbarkeit: „Auf Veranstaltungen ist ein Ansprechpartner jederzeit erreichbar.“ Fünftens Machbarkeit: „Wir vertreten die Interessen unserer Gäste gegenüber unseren Partnern.“

Das Siegel des „Leipzig Live Codex“. Quelle: André Kempner

Veranstaltungsstätten, die die Verpflichtung zur Einhaltung dieser Regeln unterzeichnen, erhalten ein entsprechendes Siegel. Auch das – eine gelb-weiße Plakette mit einem Mikrofon auf einem Schild – wurde am Mittwoch vorgestellt und an der Fassade des Felsenkellers angebracht. „Dieses Siegel ist ein Versprechen, dass wir die staatlichen Corona-Vorgaben einhalten und ein sicheres Kulturerlebnis bieten“, so Peter Matzke. „Sicherer sogar als eine Familienfeier, wo ja niemand getestet wird.“ 21 Spielstätten mit mehr als 250 festen Angestellten und einst zwei Millionen Gästen im Jahr sind aktuell dabei, sie reichen von der naTo bis zur Arena – weitere seien herzlichen willkommen und sollten sich bei Interesse melden, hieß es.

Natürlich, so Paul Simang vom Felsenkeller, mute es auf den ersten Blick seltsam an, das Einhalten staatlicher Vorgaben ins Zentrum dieser Kampagne zu rücken – das also, was selbstverständlich sein sollte. Und doch scheint es in den Augen vieler Veranstalter nötig zu sein, dieses Versprechen symbolisch nach außen zu tragen, um dem Publikum ein Stück Sicherheit zurückzugeben. Zumal das Siegel, sollte es zu entsprechenden Verstoßmeldungen über die Webseite des Codex kommen und eine Prüfung dies bestätigen, auch wieder entzogen kann.

Von Christian Neffe