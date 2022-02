Leipzig

„Kann er loslassen?“ Die Frage geht an Hanns-Martin Schreiber, der Blick ist auf Andreas Creuzburg gerichtet. Und der antwortet, ehe Schreiber noch einatmen kann, so erregt wie prompt: „Natürlich kann ich loslassen! Es fällt mir auch überhaupt nicht schwer! Denn erstens hatte ich ohnehin vor, mich nicht noch einmal zur Wahl zu stellen – ich bin jetzt 80. Und zweitens habe ich ja den besten denkbaren Nachfolger gefunden. Den habe ich meinen Vorstandskollegen vorgestellt, er wurde dem Vorstand kooptiert, konnte also schon ein wenig reinschschnuppern. Und dann wurde er am 24. September 2021 einstimmig gewählt.“ „Nein“, wendet Schreiber ein, „nicht einstimmig. Es gab eine Enthaltung.“ „Ihre“, erwidert Creuzburg, „ich finde ja, dass Sie sich ruhig selbst hätten wählen können. Sie wollten es schließlich werden.“

An der Spitze des Vereins der Freunde des Gewandhauses hat es also einen Wechsel gegeben. Den ersten überhaupt. Denn seit sich die Freunde 1993 zusammenschlossen, um dem Gewandhaus im Allgemeinen und dem Gewandhausorchester im Speziellen hin und wieder unter die Arme zu greifen, war Andreas Creuzburg immer ihr Vorsitzender, hat das Orchester bei seiner Arbeit mit Kurz Masur unterstützt, unter Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly und schließlich Andris Nelsons. Er und seine Freunde haben in dieser Zeit deutlich über eine Million Euro aufgebracht (zunächst natürlich in D-Mark), die sie dem Gewandhaus zukommen ließen.

Endlich eigene Glocken

Zum allergrößten Teil flossen die Mittel Instrumente – nachzulesen an der Stifter-Tafel links im Hauptfoyer des Gewandhauses. Das aufwendigste und teuerste Einzelprojekt ist noch nicht abgeschlossen: Wegscheiders einzigartige kleine Saal-Orgel. Zwei der größten abgeschlossenen Einzelposten kamen gerade erst dazu: Im Herbst ’21 gab es einen neuen Steinway-Konzertflügel, für den die Freunde rund 176 000 Euro hinlegten; und morgen bricht Hanns-Martin Schreiber nach Innsbruck auf, wo bei der international bestens beleumundeten Gießerei Grassmayr ein Satz Orchesterglocken fürs Gewandhaus gegossen wird: Sechs speziell für den Einsatz im Konzert modifizierte Kirchenglocken, die zusammen 1,3 Tonnen auf die Waage bringen, dazu drei Plattenglocken und drei Orchesterschalen. Kostenpunkt nochmals rund 100 000 Euro. Die und die Mittel für den Flügel konnten die finanziell selbst überaus engagierten Vereins-Mitglieder auch Dank einer Erbschaft aufbringen, die den Freunden im vergangenen Jahr zuwuchs.

100 000 Euro für Glocken – das klingt einigermaßen abenteuerlich, aber Schreiber weiß es besser: „Das ist keine Luxus-Anschaffung. Die Glocken müssen bisher immer wieder teuer ausgeliehen werden. In über 300 Werken werden sie gebraucht – unter anderem zum Beispiel bei Mahler, dessen Sinfonien ja im Repertoire des Gewandhausorchesters nicht nur wegen des Festivals im kommenden Jahr eine große Rolle spielen. Darum war das Bedürfnis des Gewandhausorchesters wirklich groß.“

Heckelphon und Cimbasso auf der Wunschliste

So läuft es immer: Das Gewandhausorchester äußert einen Wunsch, die Freunde prüfen, ob sie ihn erfüllen können – und erfüllen ihn meist. Die nächsten Ankäufe sind auch schon in der Warteschleife: Das Gewandhausorchester braucht und bekommt ein Heckelphon, eine Art Tenor-Oboe, die Richard Strauss beispielsweise in der Alpensinfonie, in Salome und Elektra vorschreibt, aber bislang in Leipzig derzeit durch eine Bassoboe ersetzt werden muss. Die Freunde kaufen ein gebrauchtes Instruments aus einer Münchner Sammlung für etwa 40 000 Euro. Und dann steht ein Cimbasso an, das den Klang der Posaunen im einschlägigen Repertoire von unten besser auffängt, als eine Tuba es je könnte.

810 Freunde sind heute im Verein zusammengeschlossen darunter die Mitglieder des Vereins der Gewandhauschors, die sich im vergangenen Jahr den Gewandhaus-Freunden angeschlossen haben – angefangen hat Creuzburg 1993 mit 17 Mitgliedern. Und die Gewinnung weiterer Mitglieder sieht Schreiber als eine seiner wichtigsten Aufgaben an. Nicht, weil es zu wenige wären, sondern weil die Altersstruktur problematisch ist. Das Durchschnittsalter liegt jenseits der 60 – es gibt also Jüngere, aber nicht genug.

Publikum und Freunde von morgen

Im Grunde verhält es sich bei den Freunden nicht anders als beim Publikum der Großen Concerte, weswegen Schreiber dem Problem von zwei Seiten aus begegnen will: „Zum einen müssen wir den Verein für jüngere Leute attraktiver machen, zum anderen müssen wir die Education-Programme des Gewandhausorchesters noch mehr unterstützen als bisher. Denn hier geht es um das Publikum von morgen – und die Freunde des Gewandhauses von morgen.“

Für den Kontakt zu jungen Leuten ist Hanns-Martin Schreiber, 68, der perfekte Vorsitzende. Denn der Pianist aus Schwerin lehrte von 1993 an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“; er war dort Prorektor für Lehre und Studium sowie von 2010 bis 2016 Prorektor für künstlerische Praxis – und war in dieser Zeit verantwortlich für das Konzertwesen der Hochschule. Ein Macher also mit Spaß am Organisieren und Hindernisse-beiseite-Räumen, kein professoraler Bewacher des Elfenbeinturms. Weshalb Schreiber noch vor seiner Wahl die Ärmel aufkrempelte und den inzwischen doch etwas angejahrten Internetauftritt des Vereins der Freunde des Gewandhauses auf Vordermann brachte. Aufgefrischtes Logo inklusive.

Das alles macht nachvollziehbar, dass Andreas Creuzburg so zufrieden damit ist, sein Lebenswerk in diese Hände gelegt haben zu können. Und natürlich bleibt auch er den Freunden erhalten – als Ehrenvorsitzender. Dem Gewandhaus sowieso.

