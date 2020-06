Leipzig

„Quintette du Hot Club de France“ nannten die Heroen Django Reinhardt (Gitarre) und Stéphane Grappelli (Violine) im Jahre 1934 in Paris ihre revolutionäre Gründung einer Jazzband nur mit Saiteninstrumenten, mit der sie kühn den zeitgeistigen Ami-Jazz mit der traditionellen Musik der Sinti fusionierten und damit den „Gypsy Swing“ erfanden, der heute viel schöner „Jazz Manouche“ heißt.

Nicht ohne gewisse Chuzpe waren 2002 in Leipzig der Gitarrist und Komponist Karl-Heinz „Kalle“ Vogel und der Geiger Thomas Prokein in die großen Fußstapfen gestiegen und hatten diese Musik mit ihrem heißen Club ins heute geholt. Zwei wunderbare Alben entstanden (den Weihnachtswing-Tonträger mit Glühweingewürz lassen wir mal unter den Tisch fallen) – doch das ist inzwischen zehn Jahre her.

Vor zwei Jahren reformierte sich der Hot Club d’Allemagne mit neuer Rhythmusgruppe aus Gunter Pasler am Kontrabass und Franziskus Sparsbrod an der Rhythmus-Gitarre. Das vorliegende Album ist also bereits das dritte und trotzdem so etwas wie ein Debüt. Schon die Angaben auf dem Cover verraten viel über diese Musiker: Hinter ihren Namen steht nicht allein das Instrument, das sie spielen, sondern hinter diesem auch der Name von dessen Erbauer: Hier ist eben alles handmade, individuell ausgeformt und mit liebevollem persönlichen Feinschliff bis in Detail versehen.

Entspannter Spaß ist eine ernste Sache

Auch das neue Album stellt ohne übertriebene Bescheidenheit Kompositionen von Kalle Vogel Klassikern aus der Feder der historischen Initiatoren, aber auch von Größen wie Walter Donaldson oder Michel Petrucciani gegenüber. Der Duktus reicht von fluffig-poppig wie in Vogels „Pipers Walk“ mit seinen kecken Zitaten bis zum artifiziellen „Diminushing“ von Django Reinhardt. Alles wird souverän interpretiert und flirrt nicht selten vor schierer Filigranität; die Musiker scheinen manchmal komplett entrückt, um gleich wieder sehr diesseitig zu grinsen. Dabei behält alles stets die Balance, die Leichtigkeit, den Flow und den Humor. Diese Musik steckt voller Gefühl, aber sie klingt nie schwülstig, sie wirkt relaxt und locker, aber an keiner Stelle lässig: So ein entspannter Spaß ist eben eine ernste Sache, wie Gewandhausgänger ja wissen.

Die eigentliche hohe Kunst in diesem Ansatz: Wie es sich für Jazz gehört, wirken die schönsten Momente dieser Songs wie aus kreativem Zusammenspiel heraus fast rauschhaft improvisiert, viele kleine Figuren und Arabesken scheinen wie zufällig hingetupft. Doch tatsächlich hat in diesen Kompositionen jede Note ihren definierten Platz – die vier Musiker stellen sie auch zielsicher genau dorthin und nicht ein Hertz daneben. Den Schlussakkord setzt eine Reinhardt/Grappelli-Komposition, der Kreis schließt sich und müsste zu beglückender Vollendung eigentlich von einem Releasekonzert gekrönt werden. Aber die virale Realität will eben keine Perfektion, irgendwas fehlt immer …

Das selbst betitelte Album „Hot Club d’Allemagne“ ist beim Leipziger Label Kick The Flame erschienen; Vertrieb: Broken Silence

Von Lars Schmidt