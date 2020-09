Leipzig

Das schmale Buch von Axel Rapp zufällig aufgeschlagen, den Anfang der Geschichte „Herbst“ erwischt: „Es war einmal, als wir uns noch sparsam unterhielten, die kleinen Gesten aus den Hosentaschen kramten und uns die Hände mit ihren Narben, Fakten und Lebenslinien noch vertrauter waren und ich dir deine Vergangenheit voraussagte und du meine Zukunft mit der Zungenspitze berührtest.“

Das klingt wahrscheinlich unaufregend für Mehrheiten, suchtauslösend hingegen für jene, deren Seele Synapsen dafür hat. Erstere dürfen unbesorgt mit der Lektüre von „11Freunde“ fortfahren, Letzteren sei dringend der Erzählband „Die anderen Seite des Spiegels“ des Leipziger Liederschreibers und Schriftstellers Axel Rapp ans Herz gelegt. Rapp ist seit langem in der freien Szene der Stadt unterwegs. Er erregte zum ersten Mal in den 90ern mit der Funkband The Cooks Aufmerksamkeit, später mit den Singer/Songwriter-Projekten Pater Ralph und Wettermann.

Anzeige

Besondere Sprachempfindung

Seine Geschichten sind surreale Skizzen, sie gewähren kurze Einblicke in Szenarien, die eigentlich als alltäglich wahrgenommen würden. Tauchte Rapp sie nicht in ein verfremdendes sprachliches Licht, das plötzlich skurrile, faszinierende, aber auch bedrohliche Dimensionen sichtbar werden lässt. Rapp hat eine ganz besondere Sprachempfindung, er sieht die vielen kleinen Absurditäten hinter den sprachlichen Wendungen unseres Alltagssprech’. Indem er diese Bilder hinterfragt, meist einfach auf den Kopf stellt, führt er uns die eigene Sprache wie eine geheimnisvolle Unbekannte vor die staunenden inneren Augen.

Weitere LVZ+ Artikel

Typisch die Story „Partisan“, die so ein wenig der Zapfen ist, um den sich die Sammlung dreht: Ein reißerischer Agententhriller über den einsamen Kampf eines verwundeten Wolfes in einer feindlichen Umgebung – oder vielleicht doch bloß etwas ganz anderes, viel Schlimmeres? „Sommerabendkonzert“ bietet musikertypische Innensichten vom Konzert einer Unterhaltungs-Band. Da explodiert plötzlich ein Wunder im Kopf des Sängers, unerhörte Dinge passieren auf der Bühne. Doch keiner außer ihm merkt etwas und wird es je erfahren.

Variation der „Seeräuberjenny“

Sehr ambivalent „Kleine Schwester“ („Aber Schwester, jetzt hast du mir aber eine Freude eingejagt“) – eine schwer psychedelische, unterschwellig beängstigende Story zum Thema „Inbesitznahme“. Mag jeder für sich grübeln, wie das ausgedeutet werden könnte. Erfrischend anarchisch hingegen wirkt „Das Hotel an den Klippen“, eine schöne Variation der Brechtschen „Seeräuberjenny“.

Man sollte sich die 100 Seiten in überschaubaren Dosen gönnen, denn diese Prosa will wie Lyrik gelesen werden. In jeder Zeile kann ein Stolperdraht verborgen liegen, der urplötzlich eine wundersame Welt aus dem Dunkel reißt, die eingehend bestaunt werden will. Wer sagt denn, dass alles, was wir sehen, nicht auch komplett anders wahrgenommen werden kann? Dass es nicht sogar ungemein spannendere Perspektiven gibt? Durchaus ein tröstlicher Gedanke.

Artwork von Ralph Schüller

Rapps Buch ist der Wegweiser auf die andere Seite des Spiegels. Seine anmutige Exkursion in einen zauberhaften Bilderwald ist jedenfalls aufregend bis zur letzten Zeile: „Das Schaukelbrett lag halb vermodert im hohen Gras. Eine Schnecke kroch darüber hinweg, mühsam, denn sie hatte die aufgehende Sonne im Schlepptau.“

Übrigens: Das wunderbar zu diesen Texten passende Cover-Artwork stammt von Ralph Schüller, auch er ist neben seinen grafischen Ambitionen als Liederschreiber bekannt. Schön, wie sich sie die kreativen Kreise schließen.

www.edition-buchshop.de

Von Lars Schmidt