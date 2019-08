Leipzig

Sie geben nicht auf. Auf dem „Leipzig Pop Fest“, das am Freitag mit einer Podiumsdiskussion in der Moritzbastei beginnt und am Samstag zehn Bands sowie drei DJ-Teams und drei weitere Gesprächsrunden auf die drei Bühnen des Gemäuers verteilt, erhält einmal mehr Leipzigs vielfältige Musikszene ein liebevoll bereitetes Podium.„Was brauchen Bands und Musiker*innen, um künstlerisch und wirtschaftlich in Leipzig Fuß fassen zu können?“, lautet die Frage, auf die die Beteiligten Antworten finden wollen.

Und beteiligt – das sind eine Menge Leipziger Strippenzieher: die Moritzbasteiund Ilses-Erika-Booker Christian Feist im Vordergrund; im Hintergrund die IG Live-Kommbinat als Interessenvertreter der Konzertveranstalter und Clubvertreiber, die Initiative „Kreatives Sachsen“, das Leipziger Kulturamt, Label und Verlag „Kick The Flame“, Werk 2, MDR-Sputnik und die Stadtwerke. Und ja, man wolle sehr wohl die Fäden zweier einstiger Leipziger Pop-Institutionen aufnehmen, die seit deren Verschwinden lose auf dem Boden herumliegen, so Moritzbastei-Sprecher Torsten Reitler: der Musikmesse Pop Up, die von 2002 bis 2011 die Szene jährlich aus ganz Europa in die Stadt brachte; und des Bandwettbewerbs „Der Große Preis“, der mit Unterbrechungen seit 1991 die Lokalmatadore ins Scheinwerferlicht stellte, doch 2018 mangels Zuschauerinteresse eingestellt wurde.

Schauen, was möglich ist

Auf ein Neues also! Als „ Schaufenster für spannende Künstler*innen“, so Reitler, wolle das „ Leipzig Pop Fest“ alle Booker der Stadt in die Moritzbastei locken, dazu Studiobetreiber, Journalisten, Verlagsvertreter, Promoter, Musiker „und so viel Publikum wie irgendwie möglich“. Um bei den Konzerten, auf einem Podium oder einfach an der Bar „zu schauen, was möglich sein kann: eine Genossenschaft, ein neues Label, eine Konzertreihe, ein Musikblog? Remixe oder eine neue Band?“ Gut, dass sie nicht aufgeben. mwö

Programmüberblick

Freitag, 19 Uhr: Leipziger Parteipolitiker diskutieren über Wahlprüfsteine der IG Live-Kommbinat zur Landtagswahl. Samstag, 16 Uhr: Panel zur EU-Urheberrechtsreform; 16.30 Uhr: Panel über Labelarbeit in Leipzig; 18 Uhr: Berthold Seligerüber das „Imperiengeschäft“. Konzerte ab 17.30 Uhr draußen: Emily’s Giant, Baby of the Bunch, The Ladies Home Journal, 2ersitz. Ab 19.30 Uhr Ratstonne: Love Is Rare, Kamala, Shed Ballet. Ab 20 Uhr Veranstaltungstonne: Das Paradies, Fabian, Klan. DJ-Sets ab 22 Uhr mit Karl Blau & Friends, Sven Tasnadi, King Kong Kicks. Panels und draußen Eintritt frei, sonst Vorverkauf 10 Euro.

Von mwö