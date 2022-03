Leipzig

“Leipzig liest trotzdem“ ist am Wochenende das Motto der Messestadt – auch wenn keine Buchmesse stattfindet, haben viele unabhängige Verlage ein volles Alternativprogramm auf die Beine gestellt. Auch in der LVZ stellen am Freitagabend fünf Autorinnen und Autoren ihre neuen Werke vor.

Die Leipzigerin Heike Geißler präsentiert ihren Leipzig-Roman „Die Woche“. Es folgt Takis Würger, bekannt unter anderem für seinen 2019 erschienenen Roman „Stella“, mit seinem neuen Buch, das im Herbst 2022 verfügbar sein soll.

Clemens Meyer spricht über „Stäube“, eine Sammlung von drei unheimlich wirklichen Märchen. Autorin und LVZ-Kolumnistin Ronya Othmann stellt ihren ersten Gedichtband „Die Verbrechen“ vor, den Abschluss macht Bettina Wilpert mit ihrem Roman „Die Herumtreiberinnen“. Moderiert wird der Abend von LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel.

