Leipzig

Bei vielen Leipzigerinnen und Leipzigern hängen noch unzählige Konzertkarten aus den Jahren 2020 und 2021 am Kühlschrank. Die Veranstalter appellieren derweil an alle: Hängen lassen, um die Branche zu unterstützen. Denn nach wie vor wird eher verschoben als abgesagt. Tickets dürften trotz der Pandemie auch in diesem Jahr wieder unter vielen Weihnachtsbäumen liegen. Sie gehören laut einer aktuellen Erhebung nach wie vor zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken.

Welche (neuen) Konzerttermine in Leipzig für 2022 bereits feststehen, zeigt unser Überblick. Hinweis: Die für Anfang 2022 aufgelisteten Termine, insbesondere im Januar und Februar, sind aufgrund der dynamischen Pandemielage mit Vorsicht zu genießen. (Stand: 23. Dezember 2021. Alle Angaben ohne Gewähr.)

Arena Leipzig

23. bis 27. Dezember 2021: Holiday on Ice – abgesagt

6. Januar 2022: Simply the Best – abgesagt

7. Januar: Thriller – abgesagt

8. & 9. Januar: Ehrlich Brothers – abgesagt

12. Januar: Wahnsinn! – verlegt vom 17. Mai 2020

– verlegt vom 17. Mai 2020 22. Januar: Maite Kelly – verlegt vom 5. Oktober 2020

– verlegt vom 5. Oktober 2020 23. Januar: One Vision of Queen – abgesagt

24. Januar: Rae Garvey – verlegt vom 9. Mai 2021

– verlegt vom 9. Mai 2021 8. März: Capital Bra – verlegt vom 9. Mai 2020

– verlegt vom 9. Mai 2020 9. März: Peter Maffay – verlegt vom 3. März 2020

– verlegt vom 3. März 2020 13. März: Unser blauer Planet 2 – verlegt vom 17. März 2020

– verlegt vom 17. März 2020 14. März: Howard Carpendale – verlegt vom 6. Mai 2020

– verlegt vom 6. Mai 2020 15. März: The Australian Pink Floyd Show – verlegt vom 5. Juni 2020

– verlegt vom 5. Juni 2020 16. März: Evanescence & Within Temptation – verlegt vom 18. April 2020

– verlegt vom 18. April 2020 28. März: Sting – verlegt vom 16. Oktober 2020

– verlegt vom 16. Oktober 2020 20. März: Paul Panzer – verlegt vom 24. April 2020

– verlegt vom 24. April 2020 2. April: Olaf Schubert – verlegt vom 3. Oktober 2020

– verlegt vom 3. Oktober 2020 4. April: Mario Barth – verlegt vom 26. November 2020

– verlegt vom 26. November 2020 9. April: Die Schlagernacht des Jahres – verlegt vom 25. April 2020

– verlegt vom 25. April 2020 14. April: Nena – abgesagt

– abgesagt 22. April: Kersin Ott – verlegt vom 25. November 2020

– verlegt vom 25. November 2020 6. Mai: Max Raabe & Palast Orchester – verlegt vom 23. Januar 2021

– verlegt vom 23. Januar 2021 14. Mai: A-ha – verlegt vom 5. November 2020

– verlegt vom 5. November 2020 17. Mai: Disney in Concert – verlegt vom 25. März 2020

– verlegt vom 25. März 2020 18. Mai: Luke Mockridge – verlegt vom 11. Juni 2020

– verlegt vom 11. Juni 2020 19. Mai: Erasure – verlegt vom 28. Oktober 2021

– verlegt vom 28. Oktober 2021 20 & 21. Mai: Rammstein – verlegt vom 29. & 30. Mai 2020

– verlegt vom 29. & 30. Mai 2020 24. Mai: André Rieu – verlegt vom 6. Juni 2020

– verlegt vom 6. Juni 2020 27. & 28. Mai: Sunrise Avenue – verlegt vom 3. & 4. Juni 2020

– verlegt vom 3. & 4. Juni 2020 30. Mai: Juju – verlegt vom 31. März 2021

– verlegt vom 31. März 2021 31. Mai: Andrea Bocelli – verlegt vom 4. Mai 2020

– verlegt vom 4. Mai 2020 7. Juni: Pet Shop Boys – verlegt vom 8. Mai 2020

– verlegt vom 8. Mai 2020 8. Juni: Alex Christensen & The Berlin Orchestra – verlegt vom 2. Mai 2020

– verlegt vom 2. Mai 2020 17. bis 19. Juni: We will Rock You – verlegt vom 4. bis 6. Dezember 2020

– verlegt vom 4. bis 6. Dezember 2020 21. Juni: Zucchero – verlegt vom 19. November 2020

– verlegt vom 19. November 2020 20. August: Paw Patrol Live – verlegt vom 2. Mai 2020

– verlegt vom 2. Mai 2020 15. September: Ralf Schmitz – verlegt vom 24. April 2021

– verlegt vom 24. April 2021 20. September: David Garrett – verlegt vom 17. Januar 2022

– verlegt vom 17. Januar 2022 12. Oktober: Reinhard Mey – verlegt vom 1. November 2021

– verlegt vom 1. November 2021 14. Oktober: Apache 207 – verlegt vom 22. Januar 2021

– verlegt vom 22. Januar 2021 18. Oktober: Lea – verlegt vom 16. November 2020

– verlegt vom 16. November 2020 25. Oktober: Otto – verlegt vom 30. Oktober 2021

– verlegt vom 30. Oktober 2021 29. November: Simply Red – verlegt vom 31. Oktober 2020

– verlegt vom 31. Oktober 2020 13. Dezember: Nightwish – verlegt vom 20. November 2020

– verlegt vom 20. November 2020 14. Dezember: Suzi Quattro – verlegt vom 15. Dezember 2020

– verlegt vom 15. Dezember 2020 15. Dezember: Kontra K – verlegt vom 30. November 2021

– verlegt vom 30. November 2021 30. & 31. Dezember: Cavalluna – verlegt vom 30. & 31. Dezember 2021

– verlegt vom 30. & 31. Dezember 2021 15. Januar 2023: Musikparade – verlegt vom 16. Januar 2021

– verlegt vom 16. Januar 2021 22. Januar 2023: Dieter Nuhr – verlegt vom 26. November 2021

Täubchenthal

14. Januar 2022: ZSK – verlegt vom 15. Januar 2021

– verlegt vom 15. Januar 2021 15. Januar: The Baseballs – verlegt vom 9. Oktober 2020

– verlegt vom 9. Oktober 2020 30. Januar: Markus Heitz, Bernhard Hennen & Kai Meyer – verlegt vom 5. April 2020

– verlegt vom 5. April 2020 3. Februar: Lina Maly – verlegt vom 25. Februar 2021

– verlegt vom 25. Februar 2021 7. Februar: The Gardener & The Tree – verlegt vom 22. April 2021

– verlegt vom 22. April 2021 18. Februar: Lugatti & 9ine – verlegt vom 14. November 2020

– verlegt vom 14. November 2020 20. Februar: Joy Denalane – verlegt vom 4. April 2021

27. Februar: I Prevail – verlegt vom 17. August 2020

– verlegt vom 17. August 2020 11. März: Christian Steiffen – verlegt vom 5. November 2020

– verlegt vom 5. November 2020 18. März: Mighty Oaks – verlegt vom 21. Mai 2020

– verlegt vom 21. Mai 2020 19. März: Querbeat – verlegt vom 23. Oktober 2021

– verlegt vom 23. Oktober 2021 26. März: Annisokay – verlegt vom 12. Dezember 2020

– verlegt vom 12. Dezember 2020 31. März & 1. April: Knorkator – verlegt vom 3. & 4. Dezember 2021

– verlegt vom 3. & 4. Dezember 2021 3. April: Lemonwood – verlegt vom 1. April 2021

– verlegt vom 1. April 2021 4. April: Katja Krasavice – verlegt vom 26. September 2021

– verlegt vom 26. September 2021 7. April: 2Raumwohnung – verlegt vom 2. April 2020

– verlegt vom 2. April 2020 9. April: Kelvyn Colt – verlegt vom 20. März 2021

– verlegt vom 20. März 2021 10. April: Miwata – verlegt vom 15. November 2021

– verlegt vom 15. November 2021 11. April: Elif – verlegt vom 4. November 2020

– verlegt vom 4. November 2020 23. April: Greeen – verlegt vom 24. März 2021 ursprünglich Felsenkeller

– verlegt vom 24. März 2021 ursprünglich Felsenkeller 26. April: Ásgeir – verlegt vom 24. April 2020

– verlegt vom 24. April 2020 29. April: Großstadtgeflüster – verlegt vom 16. April 2020

– verlegt vom 16. April 2020 11. Mai: Alin Coen – verlegt vom 20. November 2020

– verlegt vom 20. November 2020 12. Mai: Steiner & Madlaina – verlegt vom 25. November 2021

– verlegt vom 25. November 2021 16. Mai: Kate Nash – verlegt vom 10. Juni 2020

– verlegt vom 10. Juni 2020 18. Mai: Moses Pelham – verlegt vom 20. März 2020

– verlegt vom 20. März 2020 19. Mai: $oho Bani – verlegt vom 31. März 2020

– verlegt vom 31. März 2020 20. Mai: Culcha Candela – verlegt vom 19. Oktober 2020

– verlegt vom 19. Oktober 2020 22. Mai: Ilse Delange – verlegt vom 8. März 2021

– verlegt vom 8. März 2021 28. Mai: Dota – verlegt vom 11. Dezember 2020

– verlegt vom 11. Dezember 2020 1. Juni: Nie und Nimmer – verlegt vom 3. November 2021

– verlegt vom 3. November 2021 14. September: Dame – verlegt vom 6. September 2021

– verlegt vom 6. September 2021 20. Oktober: Clara Louise & Band – verlegt vom 26. Oktober 2020

– verlegt vom 26. Oktober 2020 11 & 12. November: Forced to Mode – verlegt vom 23. & 24. Oktober 2020

– verlegt vom 23. & 24. Oktober 2020 17. November: Rockhaus – verlegt vom 24. Januar 2021

– verlegt vom 24. Januar 2021 4. Dezember: Ferdinand – verlegt vom 15. Februar 2020

– verlegt vom 15. Februar 2020 9. Dezember: Mia. – verlegt vom 14. November 2020

– verlegt vom 14. November 2020 16. März 2023: Prinz Pi – verlegt vom 30. Oktober 2020

– verlegt vom 30. Oktober 2020 25. März 2023: Die Art & Freunde der Italienischen Oper – verlegt vom 17. April 2020

– verlegt vom 17. April 2020

Haus Auensee

11. Januar 2022: Das Podcast-Ufo – verlegt vom 13. Januar 2021

– verlegt vom 13. Januar 2021 2. Februar: Clueso – verlegt vom 25. November 2020

– verlegt vom 25. November 2020 6. Februar: Tim Bendzko – verlegt vom 11. Januar 2021

– verlegt vom 11. Januar 2021 8. Februar: Mordlust – Der Podcast – verlegt vom 28. November 2021

– verlegt vom 28. November 2021 9. Februar: Abba – The Tribute Concert – verlegt vom 20. Januar 2021

– verlegt vom 20. Januar 2021 23. Februar: Chris Norman & Band – verlegt vom 3. November 2020

– verlegt vom 3. November 2020 5. März: Joachim Witt – verlegt vom 9. Mai 2020

– verlegt vom 9. Mai 2020 12. März: Pietro Lombardi – verlegt vom 19. Mai 2021

– verlegt vom 19. Mai 2021 26. März: Mademoiselle Nicolette – verlegt vom 7. Mai 2021

– verlegt vom 7. Mai 2021 5. April: Vanessa Mai – verlegt vom 15. Oktober 2020

– verlegt vom 15. Oktober 2020 8. April: Hubert von Goisern & Band – verlegt vom 27. Mai 2021

– verlegt vom 27. Mai 2021 9. April: Völkerball – verlegt vom 14. Mai 2021

– verlegt vom 14. Mai 2021 11. April: Engelbert – verlegt vom 15. Mai 2020

– verlegt vom 15. Mai 2020 14. April: Giant Rooks – verlegt vom 11. April 2020, ursprünglich Täubchenthal

– verlegt vom 11. April 2020, ursprünglich Täubchenthal 20. April: Joey Kelly – verlegt vom 13. Dezember 2020

– verlegt vom 13. Dezember 2020 23. April: Die Apokalyptischen Reiter – verlegt vom 27. Dezember 2020

– verlegt vom 27. Dezember 2020 28. April: SDP – verlegt vom 9. Mai 2021

– verlegt vom 9. Mai 2021 30. April: Madsen – verlegt vom 16. Januar 2021

– verlegt vom 16. Januar 2021 2. Mai: Clannad – verlegt vom 3. Mai 2021

– verlegt vom 3. Mai 2021 4. Mai: Ines Anioli – verlegt vom 19. März 2021

– verlegt vom 19. März 2021 6. Mai: Meshuggah – verlegt vom 2. Dezember 2021

– verlegt vom 2. Dezember 2021 7. Mai: Heinz Rudolf Kunze – verlegt vom 6. September 2020

– verlegt vom 6. September 2020 8. Mai: Yuri Shatunov – verlegt vom 1. Mai 2020

– verlegt vom 1. Mai 2020 10. Mai: Tokyo Hotel – verlegt vom 3. November 2021

– verlegt vom 3. November 2021 13. Mai: Mono Inc. – verlegt vom 17. April 2020

– verlegt vom 17. April 2020 14. Mai: Versengold – verlegt vom 10. September 2020

– verlegt vom 10. September 2020 15. Mai: Highland Saga – verlegt vom 27. März 2020

– verlegt vom 27. März 2020 25. Mai: In Extremo – verlegt vom 10. Oktober 2020

– verlegt vom 10. Oktober 2020 27. Mai: Pat Metheny Side-Eye – verlegt vom 7. Juni 2021

– verlegt vom 7. Juni 2021 2. Juni: Lena – verlegt vom 10. November 2020

– verlegt vom 10. November 2020 8. Juni: Lance Butters – verlegt vom 14. Oktober 2020, ursprünglich Felsenkeller

– verlegt vom 14. Oktober 2020, ursprünglich Felsenkeller 25. Juni: Social Distortion – verlegt vom 26. Juni 2021

– verlegt vom 26. Juni 2021 14. Juli: Faber – verlegt vom 2. Oktober 2021

– verlegt vom 2. Oktober 2021 27. August: Bülent Ceylan – verlegt vom 23. Oktober 2020

– verlegt vom 23. Oktober 2020 11. September: Alexander Marcus – verlegt vom 29. November 2020

– verlegt vom 29. November 2020 14. September: Bosse – verlegt vom 22. November 2021

– verlegt vom 22. November 2021 30. September: Eisbrecher – verlegt vom 7. November 2020

– verlegt vom 7. November 2020 7. Oktober: Beyond the Black & Amaranthe – verlegt vom 9. Oktober 2020

– verlegt vom 9. Oktober 2020 14. Oktober: Pink Martini – verlegt vom 30. Oktober 2020

– verlegt vom 30. Oktober 2020 23. Oktober: Profiler Suzanne Grieger-Langer – verlegt vom 8. Dezember 2021

– verlegt vom 8. Dezember 2021 28. Oktober: Kim Wilde – verlegt vom 9. Oktober 2021

– verlegt vom 9. Oktober 2021 30. Oktober: Gestört aber Geil – verlegt vom 31. Oktober 2020

– verlegt vom 31. Oktober 2020 2. November: Die große Firebirds Nacht – verlegt vom 5. November 2020

– verlegt vom 5. November 2020 19. November: ASP – verlegt vom 5. Dezember 2020

– verlegt vom 5. Dezember 2020 25. November: Saltatio Mortis – verlegt vom 19. November 2021

– verlegt vom 19. November 2021 2. Dezember: Stahlzeit – verlegt vom 4. Dezember 2021

– verlegt vom 4. Dezember 2021 10. Dezember: Dritte Wahl – verlegt vom 11. Dezember 2020

– verlegt vom 11. Dezember 2020 11. Dezember: Kreator & Lamb of God – verlegt vom 27. November 2021

– verlegt vom 27. November 2021 22. Januar 2023: Tao – verlegt vom 26. Januar 2022

– verlegt vom 26. Januar 2022 29. Januar: Heaven Shall Burn + Trivium – verlegt vom 18. November 2021

– verlegt vom 18. November 2021 1. Februar: Torsten Sträter – verlegt vom 3. Oktober 2021

– verlegt vom 3. Oktober 2021 11. Februar: Flake erzählt und liest mit Lea Streisand – verlegt vom 15. Januar 2022

– verlegt vom 15. Januar 2022 21. Februar: Accept – verlegt vom 22. Februar 2022

– verlegt vom 22. Februar 2022 25. Februar: Joel Brandenstein – verlegt vom 17. Oktober 2020

– verlegt vom 17. Oktober 2020 29. März: Apocalyptica & Epica – verlegt vom 2. März 2021

– verlegt vom 2. März 2021 20. April: Jimmy Kelly – verlegt vom 23. Januar 2021

Felsenkeller & Naumanns

21. Januar 2022: Antilopen Gang – verlegt aus 2021

– verlegt aus 2021 22. Januar: 257ers – verlegt vom 23. Oktober 2020

– verlegt vom 23. Oktober 2020 22. Januar: Goldroger – verlegt vom 16. Oktober 2020

– verlegt vom 16. Oktober 2020 30. Januar: Nugat – abgesagt

2. Februar: Weekend – abgesagt

19. Februar: Johnossi – verlegt vom 20. März 2020

– verlegt vom 20. März 2020 19. Februar: Plusmacher – abgesagt

24. Februar: Mädness – verlegt vom 25. November 2021

– verlegt vom 25. November 2021 26. Februar: Motrip – verlegt vom 29. November 2020

– verlegt vom 29. November 2020 27. Februar: Noah Levi – verlegt vom 17. Juni 2021

– verlegt vom 17. Juni 2021 4. März: Kool Savas – verlegt vom 22. Oktober 2021

– verlegt vom 22. Oktober 2021 4. März: Vega – verlegt vom 10 Oktober 2020

– verlegt vom 10 Oktober 2020 6. März: Westghost – verlegt vom 27. April 2020

– verlegt vom 27. April 2020 10. März: Leoniden – verlegt vom 21. Oktober 2020

– verlegt vom 21. Oktober 2020 11. März: BHZ – verlegt vom 4. November 2020

– verlegt vom 4. November 2020 23. März: Pabst – verlegt vom 12. Dezember 2020

– verlegt vom 12. Dezember 2020 27. März: Bruckner – verlegt vom 30. Januar 2021

– verlegt vom 30. Januar 2021 28. März: The Screenshots – verlegt vom 19. Februar 2020

– verlegt vom 19. Februar 2020 30. März: Nura – verlegt vom 16. Mai 2021

– verlegt vom 16. Mai 2021 1. April: Caramelo – abgesagt

– 3. April: Yukno – verlegt vom 2. November 2020

– verlegt vom 2. November 2020 4. April: Provinz – verlegt vom 18. April 2020

– verlegt vom 18. April 2020 5. April: Emma6 – verlegt vom 19. April 2021

– verlegt vom 19. April 2021 10. April: 2erSitz – verlegt vom 14. März 2021

– verlegt vom 14. März 2021 14. April: Dexter – verlegt vom 3. November 2021

– verlegt vom 3. November 2021 24. April: Odd Couple – verlegt vom 1. April 2020

– verlegt vom 1. April 2020 26. April: Amewu – verlegt vom 13. März 2020, ursprünglich Täubchenthal

– verlegt vom 13. März 2020, ursprünglich Täubchenthal 28. April: Frauenarzt – verlegt vom 24. April 2020

– verlegt vom 24. April 2020 3. Mai: International Music – verlegt vom 9. Oktober 2021

– verlegt vom 9. Oktober 2021 4. Mai: Ufo361 – verlegt vom 30. Mai 2020

– verlegt vom 30. Mai 2020 9. Mai: Wilhelmine – verlegt vom 6. Oktober 2021

– verlegt vom 6. Oktober 2021 11. Mai: Amistat – verlegt vom 22. September 2021

– verlegt vom 22. September 2021 12. Mai: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – verlegt vom 29. März 2020

– verlegt vom 29. März 2020 14. Mai: PA Sports & Kianush & Jamule & Fourty – verlegt vom 20. Mai 2020

– verlegt vom 20. Mai 2020 18. Mai: Kaffkiez – verlegt vom 19. Dezember 2021

– verlegt vom 19. Dezember 2021 19. Mai: Lea Porcelain – verlegt vom 31. März 2020

– verlegt vom 31. März 2020 20. Mai: King Orgasmus One – verlegt vom 24. April 2021

– verlegt vom 24. April 2021 26. Mai: Döll – verlegt vom 21. Januar 2021

– verlegt vom 21. Januar 2021 9. Juni: Wavvyboi – verlegt vom 9. August 2020

– verlegt vom 9. August 2020 14. Juni: Van Holzen – verlegt vom 7. Dezember 2021

– verlegt vom 7. Dezember 2021 18. Juni: Beyond Obsession – verlegt vom 3. Oktober 2020

– verlegt vom 3. Oktober 2020 16. September: Megaloh – verlegt vom 14. Januar 2022

– verlegt vom 14. Januar 2022 15. Oktober: Cult of Luna – verlegt vom 16. Oktober 2021

– verlegt vom 16. Oktober 2021 16. Oktober: Our Hollow Our Home – verlegt vom 13. November 2021

– verlegt vom 13. November 2021 2. November: Ela – verlegt vom 23. Oktober 2020

– verlegt vom 23. Oktober 2020 15. November: Antje Shomaker – verlegt vom 28. April 2021

– verlegt vom 28. April 2021 22. November: 102 Boyz – verlegt vom 5. Oktober 2020, ursprünglich Täubchenthal

– verlegt vom 5. Oktober 2020, ursprünglich Täubchenthal 27. November: The Art is Murder – abgesagt

– 26. Dezember: Northern Lite – verlegt vom 28. Dezember 2021

– verlegt vom 28. Dezember 2021 13. Januar 2023: Cr7z – verlegt vom 24. September 2020

Conne Island

3. März 2022: Juse Ju – verlegt vom 19. Februar 2021

– verlegt vom 19. Februar 2021 5. März: Montreal – verlegt aus 2021

– verlegt aus 2021 17. März: Umse – verlegt vom 12. Mai 2020

– verlegt vom 12. Mai 2020 2. April: Pöbel MC – verlegt vom 8. April 2020

– verlegt vom 8. April 2020 6. April: Audio88 & Yassin – verlegt vom 10. Dezember 2020

– verlegt vom 10. Dezember 2020 23. April: Massendefekt – verlegt vom 10. April 2021

– verlegt vom 10. April 2021 20. Mai: Viagra Boys – verlegt vom 2. Dezember 2020

– verlegt vom 2. Dezember 2020 31. Mai: Shellac X Irnini Mons – verlegt vom 2. Juni 2020

– verlegt vom 2. Juni 2020 22. Oktober: Itchy – verlegt vom 3. Dezember 2020

– verlegt vom 3. Dezember 2020 10. November: Blond – verlegt vom 23. September 2021

– verlegt vom 23. September 2021 22. Dezember: Mantar – verlegt vom 11. Dezember 2021, ursprünglich UT Connewitz

Distillery

1. April 2022: Ebow – verlegt vom 12. November 2020, ursprünglich Naumanns

– verlegt vom 12. November 2020, ursprünglich Naumanns 14. April: Lgoony – verlegt vom 9. Mai 2020

Werk 2

3. Febraur 2022: Berlin Boom Orchestra – verlegt vom 30. März 2021

– verlegt vom 30. März 2021 5. Februar: Yellow Umbrella – verlegt vom 16. Mai 2020

– verlegt vom 16. Mai 2020 9. Februar: Doctor Krapula – verlegt vom 10. Februar 2021

– verlegt vom 10. Februar 2021 26. Februar: Till Reiners – verlegt vom 19. November 2020

– verlegt vom 19. November 2020 8. März: Meadows – verlegt vom 23. Februar 2021

– verlegt vom 23. Februar 2021 10. März: The Dead South – verlegt vom 10. März 2021

– verlegt vom 10. März 2021 11. März: Dub FX – verlegt vom 25. März 2021

– verlegt vom 25. März 2021 11. März: KLAN – verlegt vom 21. Oktober 2020

– verlegt vom 21. Oktober 2020 15. März: Jan Philipp Zymny – verlegt vom 12. März 2021

– verlegt vom 12. März 2021 22. März: Sofia Portanet – verlegt vom 20. Februar 2021

– verlegt vom 20. Februar 2021 24. März: Akne Kid Jow & Maffai – verlegt vom 3. Dezember 2020

– verlegt vom 3. Dezember 2020 27. März: Max Mutzke – verlegt vom 15. Oktober 2021

– verlegt vom 15. Oktober 2021 31. März: Asaf Avidan – verlegt vom 12. Februar 2021

– verlegt vom 12. Februar 2021 2. April: Bukahara – verlegt vom 9. März 2021

– verlegt vom 9. März 2021 7. April: Emilio – verlegt vom 1. Dezember 2020

– verlegt vom 1. Dezember 2020 7. April: Unzucht – verlegt vom 8. April 2021

– verlegt vom 8. April 2021 12. April: Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet – verlegt vom 24. Januar 2021

– verlegt vom 24. Januar 2021 22. April: Mutabor – verlegt vom 23. April 2021

– verlegt vom 23. April 2021 20. April: Living the Darkness – verlegt vom 30. April 2021

– verlegt vom 30. April 2021 30. April: Mal Élevé – verlegt aus 2021

– verlegt aus 2021 3. Mai: Schund und Asche – verlegt vom 29. April 2021

– verlegt vom 29. April 2021 5. Mai: Zugezogen Maskulin – verlegt vom 14. Mai 2021

– verlegt vom 14. Mai 2021 21. Mai: Alte Bekannte – verlegt vom 12. Juni 2020

– verlegt vom 12. Juni 2020 27. Mai: Project Pitchfork – verlegt vom 31. Oktober 2020

– verlegt vom 31. Oktober 2020 30. & 31. Mai: Martin Sonneborn – verlegt vom 24. März 2020

– verlegt vom 24. März 2020 9. Juni: Brass Against – verlegt vom 21. April 2020

– verlegt vom 21. April 2020 11. August: Pentagram – verlegt vom 12. August 2021

– verlegt vom 12. August 2021 7. September: Mathea – verlegt vom 1. Februar 2022

– verlegt vom 1. Februar 2022 22. September: All Good Undones – verlegt vom 9. Januar 2022

– verlegt vom 9. Januar 2022 7. Oktober: Staubkind – verlegt vom 2. Oktober 2020

– verlegt vom 2. Oktober 2020 10. Oktober: Michael Schulte – 24. September 2020

– 24. September 2020 21. Oktober: Seven – verlegt vom 11. Oktober 2021

– verlegt vom 11. Oktober 2021 29. Oktober: Remode – verlegt vom 2. Oktober 2021

– verlegt vom 2. Oktober 2021 30. Oktober: Planlos – verlegt vom 6. November 2020

– verlegt vom 6. November 2020 22. November: Royal Republic – verlegt vom 9. Dezember 2020

– verlegt vom 9. Dezember 2020 23. November: Turbo ACS – verlegt vom 7. Oktober 2020

– verlegt vom 7. Oktober 2020 24. November: Liedfett – verlegt vom 16. November 2021

– verlegt vom 16. November 2021 6. Dezember: Shantel & Bucovina Club Orkestar – verlegt vom 27. November 2020

– verlegt vom 27. November 2020 27. Dezember: Randgruppencombo spielt Gundermann – verlegt vom 27. Dezember 2020

– verlegt vom 27. Dezember 2020 29. Dezember: Jamaram meets Jahcoustix – verlegt von 29. Dezember 2020

– verlegt von 29. Dezember 2020 14. Januar 2023: Ska Delicious 7 – verlegt vom 16. Januar 2021

– verlegt vom 16. Januar 2021 8. März: Che Sudaka – verlegt vom 9. März 2022

Neues Schaupsiel

11. April 2022: Cassia – verlegt vom 15. November 2021, ursprünglich Naumanns

UT Connewitz

10. Mai 2022: Hällas – verlegt vom 20. März 2020

– verlegt vom 20. März 2020 8 Oktober: Husten – verlegt vom 28. Mai 2020

Von Christian Neffe