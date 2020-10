Leipzig

„Gut, dass du Ohren hast, gut, dass du hörst.“ So besang einst Gerhard Schöne die poetische Qualität alltäglicher Geräusche. Die Ohren spitzen und den Zauber hinter allem hören, was tönt, dies ist auch die Aufforderung des Seanaps Festivals, welches von Donnerstag bis Sonntag in seiner vierten Ausgabe über verschiedene Bühnen im Leipziger Westen ging. „Transdisziplinäre Positionen der Experimentalmusik“ versprach das Tonkunstfestival in seinem Untertitel und weißt damit sowohl auf seinen diskursiven als auch Hörgewohnheitsgrenzen überschreitenden Charakter.

Nicht einfach zu verstehen

Natürlich musste man sich auf die oft sperrigen und herausfordernden Experimente internationaler Künstler einlassen können und wollen, nicht jede Installation und Performance offenbarte ihren Hintersinn leichtfüßig. Aber gerade in diesem provoziertem Anstoß, Dinge neu zu hören, gab es eine Menge zu entdecken. Wenn auch anders, als ursprünglich geplant.

Anzeige

Corona-bedingt konnte das Festival in diesem Jahr kaum live einladen und musste sich vielmehr in den Pandemie-Alltag des potentiellen Publikums einschleichen. Wer wollte, konnte das Seanaps 2020 per Smartphone überall hin mitnehmen, denn das Programm wurde zum Großteil im Festival eigenen Radio übertragen. Den Kompromiss zur Tugend machte man unter anderem dadurch, dass man den gesamten Komplex „über das Festival und seine Kunst reden“ in einem extra geschaffenen Diskursprogramm vielstimmig ausbaute. Neben Künstlergesprächen über ihre Arbeit konnte hier das Spannungsverhältnis von Kulturarbeit und Transparenz, künstlerischer Freiheit und Förderung, Budget und Phantasie ausgelotet werden. Interaktiv konnten sich die Hörer mit Publikumsfragen und eingesendeten Geräuschen beteiligen.

Ranzig düster bis zur sterilen Leere

Ein paar Stationen immerhin luden zum Festivalspaziergang ein. Die beiden Soundinstallationen „Rastros“ im Westbahnhof und „Ventilation“ der Spinnerei wirkten dabei trotz jeweils dystopischem Charakter und metallischem Grundton klar als Antipoden gesetzt: Während „Rastros“ mit Dornen, die an Metallfedern kratzten, sowie aufgebrochenen analogen Geräten wie Tapedecks und Plattenspielern mit eher ranzig düsterer Atmosphäre beklemmende Schicksale andeute, herrschte bei „Ventilation“ im weißen Lofft unter knarzenden Deckenventilatoren eine sterile, menschenabgewandte Leere. Mit Abstand aber doch in Gruppe gab es außerdem am Samstag und Sonntag im Sound Walk von Evgenija Wassilew und Peter Strickmann den Westen in einer eigens „komponierten“ Strecke akustisch zu entdecken. Der Entenmarsch der scheinbar in sich versunkenen Teilnehmer mag optisch seltsam angemutet haben. Für einen selbst jedoch galt es, unsere vor allem visuelle Prägung der Wahrnehmung so weit wie möglich hintenan zu stellen und zu erleben, wie sich der Klang einer geschäftigen Hauptstraße von der engen Wohngebietsgasse oder dem Plätschern des Kanals unterscheidet, die eigenen Füße auf Asphalt oder Kies. In der Vielfalt der zu erlebenden Geräusche stellte man schnell fest: In der Stadt herrscht nie wirklich Ruhe.

Physisch spürbare Klänge

Das eigentliche Highlight des Festivals, Performance-Konzerte internationaler Soundkünstler im Westflügel, konnte nur ein ausgewählter Kreis live erleben. Zwar wurde für die Radiohörer jeder der vier Abende durch Moderatorin Nina Guo mehr künstlerisch als informativ bereichert (auf diese Ebene musste das Live-Publikum verzichten), entbehrte jedoch den mitunter physisch spürbaren Klängen, Frequenzen und performativen Qualitäten der Künstler, die rein akustisch nicht übertragbar sind. Wie ein Windhauch durch den Küchenschrank etwa wirkte die sich jazzig steigernde Performance der belgischen Vibraphonistin Els Vandeweyer. Auch das Klarinettenduo „The International Nothing“ bediente zwar klassische Instrumente, ihre monochrom minimalistische Darbietung, bei der selbst Atmen eine eigens einkomponierte Klangqualität bekommt, erinnerte jedoch eher an Naturklänge oder Klosteratmosphäre aus dem Himalaya.

Flehende Trompete und verzerrte Katzenlaute

Deutlich polyphoner und Performance- angereicherter wurde es mit Pareidolia – Enantiodromia. Diverse Antennen, die Radiowellen, Rauschen und Dröhnen einfangen, eine flehende Trompete, Vogelzwitschern, verzerrte Katzenlaute gingen hier eine mystisch-düstere Melange ein.

Plattenteller, Vinyl, Gummibänder und diverse Loop- und Effektschalter waren wiederum das Werkzeug von Strotter Inst., der beatlastige Sphären erzeugte, zu denen man auf einem Gothic-Elektro-Floor glatt hätte tanzen können. Digitale und elektroakustische DJ-Experimente hallten auch am Festivalsamstag mit Cedrik Fermot und Tasos Stamou durch den Westflügel.

Ein Fazit nach vier Tagen Tonkunst: Paart man Ohren mit Phantasie, kann jedes Geräusch auch Musik werden.

Von Karsten Kriesel