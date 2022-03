Leipzig erleichtert Kulturbesuch: Mehr G, weniger Maske, viel Programm

Leipzig

Die am 4. März in Kraft getretene Sächsische Corona-Schutz-Verordnung erlaubt den Bühnenbetrieben der Stadt Leipzig wie auch allen anderen Kultureinrichtungen einen erleichterten Zugang zu ihren Veranstaltungen. Für Oper, Musikalische Komödie, Gewandhaus, Schauspiel und Theater der Jungen Welt gilt ab sofort die 3G-Regelung, teilte das Dezernat Kultur am Freitag mit.

Eine FFP2-Maske muss im Haus getragen werden und kann während der Veranstaltung am Platz abgenommen werden. Die Hygienekonzepte werden fortlaufend angepasst und eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Welche Regelungen bei Gastveranstaltungen gelten sowie in den anderen Häusern der Stadt, in den Kabaretts, freien Theatern und im Krystallpalast Varieté, steht auf den jeweiligen Internetseiten.

3G auch in den kleineren Bühnen

Nach Academixern, Central Kabarett, Funzel und SanftWut und öffnet am Samstag auch die Pfeffermühle wieder ihre Türen. Auf dem Programm steht die Ensemble-Profuktion „5 % Würde“ mit Rebekka Köbernick, Elisabeth Sonntag, Marcus Ludwig und Steffen Reichelt. Am 11. und 12. März kommt Bernard Paschke mit „Der letzte Schrei“ zurück auf die Bühne. Als Zeitungsjunge interviewt er einen Algorithmus, kämpft gegen Fake News und klettert über mehrere Bezahlschranken.

Im Krystallpalast Varieté feiert am 10. März „Reine Nervensache – Adrenalin & Comedy“ Premiere. Die Voraufführungen der Show haben am 3. März begonnen. Alle Informationen zu Terminen und Preisen gibt es hier.

