Leipzig

Zahlreiche Gebäude in Leipzig sind am Montagabend rot erleuchtet gewesen. In der konzentrierten Aktion „Night of Light“ wollen Akteure aus dem Veranstaltungsbetrieb – Organisatoren, Tagungshotels, Bühnenhäuser – auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen und mit der Farbe Rot ein Notsignal senden. Bundesweit nahmen rund 3500 Eventlocations an der Aktion teil.

Leidenschaft und Profession

„Die Farbe Rot steht für unsere Leidenschaft und Profession. Wir brennen für das, was wir tun! Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen mit unseren Besuchern“, teilt Philipp Franke, Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft, mit.

Anzeige

Ganz in Rot

Neben der Arena Leipzig erstrahlte auch das Völkerschlachtdenkmal in Rot. Der Bahnhof wurde illuminiert, aber auch das Schauspiel Leipzig, die Spielstätte der Academixer, das Volkshaus oder die naTo. Laut der Internet-Karte der Aktion nahmen in der Messestadt Dutzende an Locations an der Aktion teil.

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Galerie Mehrere prominente Gebäude in Leipzig erstrahlten in der Nacht zum Dienstag leuchtend rot. Veranstalter wollen so ein Zeichen für ihre prekäre Situation während der Corona-Epidemie setzen.

„Wir haben schon schwierige, aber auch sehr gute Zeiten erlebt. Noch nie hat uns eine solche Situation vor vollendete Tatsachen gestellt“, berichtete zum Beispiel Jens Josch Schulze, Geschäftsführer der Orange Crew. „Das spezielle an der Situation ist, dass wir handlungsunfähig sind. Mit der deutschlandweiten Aktion #NightofLight setzen wir ein Zeichen und wollen erreichen, dass man mit der Branche über unsere Zukunft redet. Unsere Regierung hat dies leider bis jetzt noch nicht geschafft“, so Josch.

Weg für die Zukunft aufzeigen

Thomas Oehme, Center Manager der Promenaden Hauptbahnhof Leipzig, pflichtet ihm bei: „Die Promenaden sind ein lebendiger Teil der Innenstadt, die vielen Veranstaltungen auch ein zu Hause bieten, wie das Bachfest, das WGT oder das DOK Festival, um nur einige zu nennen. Viele Veranstaltungen müssen dieses Jahr vernünftiger Weise ausfallen, aber es muss insgesamt ein Weg für die Zukunft aufgezeigt werden. Deshalb setzen wir hier gerne ein Zeichen.“

Von lvz