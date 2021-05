Leipzig

Er ist das, was man im Festivalwesen einen Headliner nennt: der Schriftsteller Christoph Hein ist Gast des großen „Leipzig liest“-Abends am Samstag in der Kongresshalle. Mit Moderator Carsten Otte spricht er über seinen Roman „Guldenberg“, der druckfrisch in den Läden liegt und nicht weniger als Alltagsrassismus zum Thema macht.

Hein-Leser kennen Bad Guldenberg im Kreis Wildenberg schon aus den Romanen „Horns Ende“ (1985) oder „Landnahme“ (2004), Kenner sehen Ähnlichkeiten mit Bad Düben, wo der heute 77-Jährige aufgewachsen ist. Im neuen Roman beschreibt Hein einen Ort, dessen Selbstverständnis „von einem geschichtslosen Alltag“ geprägt ist und „dem gewöhnlichen Rhythmus eines erschöpften Schlendrians“, in den sich Korruption schleicht und Missgunst. Hier bleiben Fremde für immer Fremde und ein Feind für immer ein Feind.

„Guldenberg“ kann überall sein

Vor Jahrzehnten hatte „zum Entsetzen der Einwohner“ eine „Großfamilie Zigeuner“ vor der Sporthalle kampiert, nun sind zwölf minderjährige Migranten aus Syrien und Afghanistan im Alten Seglerheim untergekommen, „Ausländer, die die Lebensart und Gesinnung der Einwohner nicht kannten“, was auf Gegenseitigkeit beruht.

Die Handlung spielt in jenem Seglerheim, das eigentlich zur Pflegestation hatte umgebaut werden sollen, in der Kneipe, wo Tag für Tag Gulasch auf der Karte steht, im Pfarrhaus, im Polizeirevier beziehungsweise dessen Außenstelle, im Töffli-Werk, im Bürgermeisterbüro und bei Oma Trude, die auf die 100 zugeht und zu den wenigen gehört, die mit unverstelltem Verstand gesegnet sind. Dass die Toten mit ihr reden, ist dabei sogar hilfreich, denn was von den Lebenden zu erwarten ist, sieht man ja bei den Dezernenten im Rathaus.

Christoph Hein wunderbare Figuren

Es kommt zum Vergewaltigungsvorwurf gegen die Migranten, Flüchtlingshelferin Marikke werden die Autoreifen zerstochen, Steine fliegen und dann auch Molotowcocktails. Wie es um die Kultur in Bad Guldenberg bestellt ist, hängt vom Gedeih des Töffli-Werks ab. Überhaupt geht es vor allem um eins: Wer hat woran ein Interesse, und wozu ist er bereit, um es durchzusetzen.

Die Unterbringung der Flüchtlinge ist nur der Anlass, das alles durchzuspielen, sie wird zur „Prüfung, ob wir christlich und solidarisch sind. Wir haben etwas über uns selbst erfahren.“ Das sagt der von Düsseldorf über Magdeburg nach Guldenberg abgestiegene Pfarrer Fuschel, neben Oma Trude die interessanteste Figur – vor allem im Gespräch mit seiner jüdischen Haushälterin Fräulein Goldt. Mit seinen zur Sperrigkeit neigenden Dialogen aus der Klischeekiste hat der Roman das Zeug zur Provinzposse. Und scheint zu wahr, um schön zu sein.

Info: Leipzig liest extra“-Abend mit Christoph Hein: 29. Mai, 19 Uhr, Kongresshalle Leipzig, Karten für 10 Euro gibt’s auf tickets.leipziger-messe.de/lle21; ebenfalls am 29.5.: 13.30 Uhr, im ARD-Forum in der Alten Handelsbörse (buchmesse.ard.de), 15.30 Uhr auf dem „Blauen Sofa“ in der Kongresshalle (dasblauesofa.zdf.de)

Christoph Hein: Guldenberg. Roman. Suhrkamp; 284 Seiten, 23 Euro

Von Janina Fleischer