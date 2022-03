Leipzig

Im Witz zeigt sich der Charakter des Systems, gegen das er sich richtet. Das ihn möglich macht. In seinem Buch „Freie Spitzen“ (Aufbau Verlag) erzählt der Leipziger Autor und Kabarettist Bernd-Lutz Lange davon: vom politischen Witz in den Jahren und den Ländern des Ostblocks. Es ist ein Geschichtsbuch mit Reiseerinnerungen und Einordnungen in den politischen Alltag.

Am Samstagabend war er damit im Rahmen von „Leipzig liest trotzdem“ zu Gast in der LVZ-Kuppel, wo in diesen Tagen der abgesagten Buchmesse schon Frank Müller und Imre Grimm ihre neuen Bücher vorgestellt haben und bei der Lesenacht drei Autorinnen und zwei Autoren Einblicke in ihr Schreiben gaben.

„Der politische Witz des Volkes ist unzensiert“

Das sächsische Humorerbe beschäftigt Lange, seit ihm 1969 bei einer Haushaltsauflösung ein Buch der Dichterin Lene Voigt in die Hände fiel. Später bemerkte er Verbindungen zum jüdischen Humor. „Fröhlich und Meschugge“ hieß das Programm, das er gemeinsam mit Küf Kaufmann daraus gemacht hat.

In „Freie Spitzen“ nun betont er die Funktion der „Psychohygiene“ und bewundert die Kreativität der Menschen, die sich auf doppeltem Boden gegen die Zustände gewehrt haben. Denn „der politische Witz des Volkes ist unzensiert“ – im Unterschied zu den Kabarett-Programmen damals.

Notizbuch im Wäscheschrank

Als LVZ-Reporterin Kerstin Decker, die den Abend moderiert, sagt, dass ihr Vater Witze in einem Büchlein gesammelt und im Wäscheschrank versteckt habe, erzählt Lange von seinen Karteikarten. Aus Sicherheitsgründen standen nur Stichworte darauf: „Sand“ und „Sahara“ zum Beispiel. In der Langfassung ging das so: „Was passiert, wenn in der Sahara der Sozialismus aufgebaut wird? Erst mal gar nichts, und dann wird der Sand knapp.“

Das Lachen des Publikums in der LVZ-Kuppel ist ein Erinnern. An eine Zeit, in der, wie Lange sagt, „Theater, Schriftsteller, Liedermacher und Kabarettisten die Realität im Land widergespiegelt haben.“ Zwischen den Wörtern, wo auch jener Witz wohnte, der 1945 entstand und 1989 verschwand und seine große Zeit immer dann hatte, wenn Wahrheit nicht ausgesprochen werden durfte. „Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen“, schreibt Lange.

Repressionen in Stalins Reich

Im Buch führt er die Leser nach Polen, in die Tschechoslowakei, nach Bulgarien und Ungarn. An diesem Abend liest er aus den Kapiteln über die DDR und über die Sowjetunion. Und während die Besucherinnen und Besucher Klassiker über Volkspolizisten oder sozialistische Worterfindungen à la „VEB Gleichschritt“ für die NVA mit schallendem Gelächter quittieren, klingt das Lachen über Repressionen in Stalins Reich gedämpft.

„Ein russischer Jude, der die Ausreise bekommen hat, wird auf dem Flughafen in Tel Aviv kontrolliert. Im Koffer findet man eine Schachtel mit Tabletten. ,Was ist das?’ ,Das ist gegen Kopfweh.’ Eine Zweite Schachtel wird gefunden. ,Und das?’ ,Das ist gegen Zahnweh.’ Schließlich stoßen die Zöllner auf ein Bild von Stalin. ,Und das ist gegen Heimweh’, sagt der Jude.

„Dem Volk ist der Witz ausgegangen“

„Wir haben ja keine Ahnung, was sich da wirklich abgespielt hat in den Jahren“, sagt Lange mit Blick auch auf den Antisemitismus in der damaligen Sowjetunion. „Wir haben auch jetzt keine Ahnung, was sich im Kreml abspielt“, verweist Decker auf die neuen Dimensionen alter Ahnungslosigkeit.

„Dem Volk ist der Witz ausgegangen. Seit dem rasanten Wandel der Wendejahre, also seit nunmehr über dreißig Jahren ist er verschwunden“, schreibt Lange und zitiert Albert Einstein (1879–1955): „Wir leben in einer Zeit vollkommener Mittel und verworrener Ziele.“

Von Janina Fleischer