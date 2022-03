Leipzig

Die Leipziger Buchmessentage sind geprägt von Krieg und Politik. Bei Preisverleihungen, in Gesprächen am Rande und auf den vielen Podien des Festivals „Leipzig liest trotzdem“ dominieren Fragen und Sorgen angesichts des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Im Rahmen von „weiter:lesen22“ fragte am Samstag im Felsenkeller eine Diskussion nach der Freiheit der Kunst. Ihr Titel: „Neuordnung Europas? – Was bedeutet das für Europas Kulturschaffende und Intellektuelle?“

Auf der Bühne sitzen: Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der ukrainische Gewandhausmusiker Ivan Bezpalov, die ukrainische Schriftstellerin Svetlana Lavochkina, ihre aus Russland stammende deutsche Kollegin Katerina Poladjan und der Investigativjournalist Arndt Ginzel.

Abgrund und Finsternis

Der Reporter („Frontal21“, „Die Story im Ersten“) ist gerade von der Berichterstattung aus der Ukraine zurückgekehrt. Da er eine Frau und deren Tochter aus Kiew bei sich aufgenommen habe, erlebe er täglich das Bangen, die Anrufe in der Heimat, das nächtliche Aufschrecken bei Geräuschen. Er spricht von einem Abgrund, einer Finsternis, die in seiner Wohnung nachhalle.

Lena Falkenhagen, Bundesvorsitzende des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, moderiert den Abend. „Ich bin eigentlich nicht betroffen – und bin doch betroffen“, sagt sie und fragt: „Warum haben wir nicht genauer hingeschaut?“ Sie zitiert den in der Ukraine populären Schriftsteller Serhij Zhadan. Er hat mit „Internat“ einen Roman über Menschen im Krieg im Donbass geschrieben und am Wochenende einen Gastbeitrag im „Spiegel“, den er mit den Worten beendet: „Liebe Europäer, machen Sie sich keine Illusionen: Dies ist kein lokaler Konflikt, der morgen zu Ende sein wird. Dies ist der dritte Weltkrieg.“

„Durch Polarisierung entstehen mehr Grenzen als Freiheit“

Mit dieser Zuspitzung hat Ginzel ein Problem. Er verstehe, „warum der Westen zögerlich ist, den ukrainischen Luftraum zu schließen“. Natürlich sei der Krieg „ein Thema für den Westen, auch weil die Menschen zu uns kommen, wir die Pflicht haben, sie aufzunehmen. Es ist ein Schlachtfeld, auf dem es auch um unsere Werte geht, aber einen Weltkrieg sehe ich noch nicht.“

Das Benennen oder Verteidigen von Werten führt zur Polarisierung. Für Ivan Bezpalov, der Bratschist spielt seit 2012 im Gewandhausorchester, hat Politik in Kunst nichts zu suchen. Gewinne sie an Einfluss, könne Propaganda dabei herauskommen. In dieser Woche lag beim Großen Concert Tschaikowskis Fünfte auf den Pulten. „Die Leute jubeln und genießen die schöne Musik, das Erlebnis, und so muss es auch bleiben.“ Es könne nicht die Lösung sein, sich komplett von der russischen Kultur abzuwenden, sagt Bezpalov. „Durch Polarisierung entstehen mehr Grenzen als Freiheit.“

Ausschluss von der Frankfurter Buchmesse

So strikt möchte Svetlana Lavochkina die Kunst nicht von der Politik trennen, verweist auf eine ethische Dimension. Sie hat gerade ihren Roman „Die rote Herzogin“ bei Voland & Quist veröffentlicht, ein Porträt der Ukraine zu Zeiten des Roten Terrors. Eine Entscheidung sei nötig: „für das Licht oder für den Albtraum, die Dunkelheit“. Kunst wirke aufs Unterbewusstsein, dringe ein in Seele und Köpfe der Wahrnehmenden. „Wir sind der Spiegel der Welt, in der wir leben.“

Wobei Karin Schmidt-Friderichs findet, Musik sei „ein Stückchen weniger politisch als das Wort“. Deshalb habe die Frankfurter Buchmesse, ein Tochterunternehmen des Börsenvereins, für den Herbst ’22 den Ausschluss des russischen Nationalstandes beschlossen. Sie nennt es einen „klaren Boykott gegenüber den Aggressoren“. Man unterscheide aber zwischen staatlichen Institutionen und unabhängigen Verlagen.

„Alles, was als frei gilt, ist willkommen“, sagt Schmidt-Friderichs. „Das wird nun zur Mutprobe, es wird zu einer Demonstration.“ Damit russische unabhängige Verlage in Erklärungs- und Positionierungsnot zu bringen, ist ihr bewusst. Von einer Mitverantwortung, die Veranstaltern damit zuwächst, ist in dieser Diskussion nicht die Rede.

Heißt Tolstois Werk jetzt „Spezialoperation und Frieden“?

„Für den Moment“ hält Svetlana Lavochkina einen Boykott russischer Kultur für richtig. Katerina Poladjan sieht es anders. Sie erlebe Aggression, werde plötzlich nicht mehr als deutsche Schriftstellerin wahrgenommen. „Ich schreibe seit einigen Jahren Romane, und das war bisher kein Thema. Seit zwei Wochen ist es das“, sagt Poladjan, die mit „Zukunftsmusik“ (S. Fischer) für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Wenn Putin das Wort Krieg verbietet, müsse Tolstois Werk ja „Spezialoperation und Frieden“ heißen. „Dann bewegen wir uns auf absurdem Terrain.“

Wer es sich finanziell leisten könne, verlasse das Land und gehe nach Israel, Georgien, Armenien .... Es gebe sehr viele Künstlerinnen und Künstler in Russland, die gegen das Regime arbeiten. „Wenn man sie nicht mehr zu Festivals einlädt, ist das zynisch. Weil es nichts Verbindendes mehr hat.“

„Mir ist der Atem abhandengekommen“

Katerina Poladjan ist es gerade jetzt wichtig, nicht „bellizistischem Furor anheimzufallen“, sondern die Differenzierung zu bevorzugen, das Nachdenken, das Zögern, bevor man spricht. Sie sei überrascht, wie schnell Meinungen geformt werde, auch bei Schriftstellern. „Mir ist der Atem abhandengekommen in den letzten zwei Wochen.“

Antworten gibt es in dieser Runde nicht auf die Frage nach der „Neuordnung Europas“. Wir alle müssen, mahnt Schmidt-Friderichs, Worte „auf die Waage legen und in die Waagschale werfen“. Im aktuellen „Umlernprozess“ seien „Kultur und Literatur unsere Taktgeber“.

Von Janina Fleischer