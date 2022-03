Leipzig

Mit einer Friedensaktion hat es angefangen, mit #AntiKriegsLyrik zum Selberdichten ging es weiter, mit Worten über die Folgen des Krieges ist es noch lange nicht vorbei. Sind wir klüger geworden in den letzten Tagen? Oder noch ratloser? Das Festival „Leipzig liest trotzdem“, das gestern zu Ende ging, kam und wollte an der Tagespolitik nicht vorbei, am Angriff von Putins Russland auf die Ukraine.

Zumal die Kämpfe von heute sich in den Romanen von morgen spiegeln werden, so wie die Gründe dafür sich in den Büchern von gestern bereits finden lassen. „Warum haben wir nicht genauer hingeschaut?“, fragt Lena Falkenhagen, Bundesvorsitzende des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, in einer Podiumsdiskussion im Felsenkeller unter dem Titel „Neuordnung Europas? – Was bedeutet das für Europas Kulturschaffende und Intellektuelle?“.

Plädoyer für das Zögern

Es bedeutet Ratlosigkeit, ließe sich nach gut einer Stunde zusammenfassen. „Durch Polarisierung entstehen mehr Grenzen als Freiheit“, sagt der Gewandhausmusiker Ivan Bezpalov. „Wir sind der Spiegel der Welt, in der wir leben“, findet die Schriftstellerin Svetlana Lavochkina. Beide stammen aus der Ukraine.

Die deutsche Schriftstellerin Katerina Poladjan ist in Moskau geboren und findet sich nun plötzlich in Erklärungszwang. Russische Künstlerinnen und Künstler zu boykottieren, hält sie für falsch. Gerade jetzt sei es wichtig, nicht „bellizistischem Furor anheimzufallen“, sondern die Differenzierung zu bevorzugen, das Nachdenken, das Zögern, bevor man spricht. Sie sei überrascht, wie schnell Meinungen geformt werden, auch bei Schriftstellern. „Mir ist der Atem abhandengekommen in den letzten zwei Wochen“, sagt Katerina Poladjan, die mit ihrem Roman „Zukunftsmusik“ für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war.

Roth mahnt, Leipzig spricht

Der Preis ging an Tomer Gardi für „Eine runde Sache“. Und auch dieser Festakt hat in den begleitenden Reden deutlich gemacht, dass alles im Umbruch ist. Gewohnheiten und Gewissheiten sowieso, dazu der Umgang mit Sprache, mit der Kultur, die verbinden soll und zu spalten droht, wenn Künstler aus Russland entlassen, ausgeladen, ignoriert werden.

Lesen Sie auch „Warum haben wir nicht genauer hingeschaut?“ Diskussion über Politik und Kunst im Felsenkeller

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat am Wochenende beim Jahresempfang der Klassik Stiftung in Weimar vor nationaler oder ideologischer Vereinnahmung von Kultur gewarnt. „Wir erleben gerade ein autokratisches Regime in Russland, das sich zur Diktatur wandelt.“ Wir erleben aber auch einen Westen, der sich zum Richter macht.

Roth mahnt, Leipzig spricht. Im Rahmen des Projekts „Eine Brücke aus Papier – Ein Abend für die ukrainische Literatur“ saßen am ersten Festivaltag im Deutschen Literaturinstitut Leipzig Anja Kampmann und Ulrike Almut Sandig mit Halyna Petrosanyak und Tanja Maljartschuk an einem Tisch. In ihren Worten breitet sich Stille aus und Einverständnis mit der Wahrnehmung der anderen.

Was hier und jetzt zu hören war, selbst das Nichtgesagte, markiert einen Neubeginn, damit der Literatur die Kräfte nicht schwinden. Das ist der Geist der Leipziger Buchmesse – sogar in einem Jahr, in dem sie nicht stattfindet.

Bilanz von Popup, „weiter:lesen22“, „Common ground“ Mit einer „Nacht der Lesebühnen“ im UT Connewitz ist das Festival „Leipzig liest trotzdem“ am Sonntagabend zu Ende gegangen. Und für Autorinnen und Autoren, für Verlage und das Publikum ist alles anders verlaufen als geplant. Nachdem die Leipziger Buchmesse abgesagt werden musste, hielt sie an Preisverleihungen und Schwerpunkten fest. Neue Initiativen organisierten ein Programm, das sich sehen lassen konnte – und gesehen wurde. Viele Lesungen und Diskussionsrunden waren ausverkauft, 10 000 Menschen strömten zur Popup-Buchmesse mit rund 60 Verlagen im Werk 2 und 2000 zu „weiter:lesen22“ mit 20 Ausstellern im Felsenkeller. Bei der „Spätausgabe“ der unabhängigen Verlage im Westflügel gab es kein Reinkommen mehr, etwa 300 Besucherinnen und Besucher erlebten den aktuellen Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah im Paulinum. Andrang herrschte auch bei den Lesungen in der LVZ-Kuppel – von Lesenacht bis Bernd-Lutz Lange. „Dass wir uns in Europa auf ‚Common Ground‘ befinden, merken manche erst, wenn ein Krieg ausbricht. Besser, man liest einander“, sagte Balkanexperte Norbert Mappes-Niediek, der mit seinem Buch „Europas geteilter Himmel“ den Buchmessen-Schwerpunkt „Common Ground“ mit Literatur aus Südosteuropa eröffnet hat. Kuratorin Hana Stojic nennt die letzten Tage eine „verrückte Zeit“, aber „die Literatur aus dem Südosten haben wir an die interessierten deutschsprachigen Leserinnen und Leser bringen können. Das gibt ein gutes Gefühl!“. „Wie wichtig und notwendig dieser Austausch ist, zeigt sich besonders in diesen schweren Tagen“, resümiert Buchmessedirektor Oliver Zille. Und mit Blick auf das Gastland Portugal sagt er: „Die jetzigen Auftritte sind ein wichtiger Anknüpfungspunkt, um künftig weiter gemeinsam für die portugiesische Literatur auf dem deutschen Buchmarkt zu werben.“ Trotz des Erfolgs soll das Ersatzformat Popup-Buchmesse einmalig bleiben, sagt deren Sprecher Mathias Voigt. Denn dass wieder eine Leipziger Buchmesse stattfinden muss, ist in diesen Tagen deutlich geworden. Sie ist für den 23. bis 26. März 2023 geplant. Info: Alle Aufzeichnungen sind auf dem YouTube-Kanal von Traduki zu sehen.

Von Janina Fleischer