Leipzig

Wie kommt eine Gesellschaft ins Gespräch? Es sind auch Fragen, die Heike Geißler zu ihrem Roman „Die Woche“ gebracht haben. Wie viel Höflichkeit, Mitmenschlichkeit gewähren und gönnen wir einander? Es liegt an den Montagen, mit denen die Woche beginnt. Immer und immer wieder. Die Tage der Demonstrationen von Legida und Gegenprotest. „Diese Dinge haben mich beschäftigt und teilweise in Ohnmacht versetzt“, erzählt sie. Und ihr neuer Roman, mit dem sie für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, sei der Versuch gewesen, „eine Überwältigung zu schildern und zugleich aus der Überwältigung herauszukommen“.

Heike Geißler über proletarische Prinzessinnen

Heike Geißler liest aus ihrem neuen Roman „Die Woche“. Quelle: André Kempner

Mit Heike Geißler beginnt am Freitagabend die LVZ-Lesenacht. Nachdem am Nachmittag LVZ-Sportjournalist Frank Müller sein Buch „Die Delegierten“ vorgestellt hat, sind es am Abend drei Autorinnen und zwei Autoren, die LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel befragt und die er vorlesen lässt aus ihren Büchern. Heike Geißler, 1977 in Risa geboren, aufgewachsen in Karl-Marx-Stadt, lebt in Leipzig. Es wird ihrem Roman nicht gerecht, ihn als Leipzig-Buch zu sehen oder als Montagsdemo-Buch. Die wesentlichen politischen Veränderungen hier in den letzten Jahren seien zwar ein Auslöser gewesen, die Frage aber sei: Zu welchen Veränderungen hat das geführt?

Das Buch sei für sie eine Form von Inventur. Der Versuch zu schauen, was ist gerade los – verbunden mit den Fragen: Wie gehe ich damit um? Wie kann man gut leben? Ihre beiden Hauptfiguren bezeichnen sich selbst als proletarische Prinzessinnen. Sie hätten aber nichts mit zeitgenössischer Monarchie zu tun, sondern seien eine Art Märchenprinzessinnen. „Als Prinzessin will man, dass Veränderungen auf der Stelle geschehen“, das habe etwas Verwöhntes. Und: „Dazu braucht man Wunder“. Auch um solche Wunder geht es in „Die Woche“.

Takis Würger erzählt von einem Traum vom Gold

Takis Würger hat eine Kurzgeschichte dabei. Quelle: Andre Kempner

Bei Takis Würger bleibt das Wunder aus. Er wurde 1985 in Hohenhameln geboren, hat 13 Jahre als „Spiegel“-Reporter gearbeitet und im Herbst gekündigt, um künftig nur noch Romane zu schreiben. Da der nächste erst im Herbst erscheint, liest er an diesem Abend eine Kurzgeschichte, quasi exklusiv. Eine Astrophysikerin und ein Zahnarzt sind auf einer Reise, und beide wissen, dass ihre Ehe scheitert. Beide fragen sich warum. In einer Nacht im Hotel träumt der Mann, wie das Gold zu ihren Eheringen wurde. Er dichtet dem Gold eine Geschichte an. Sie führt zum Koppelgürtel eines Wehrmachtsoffiziers, zum Backenzahn eines Haselnussverkäufers, in eine Zirbenholzkiste. So etwas träumt man nicht, man erträumt es sich. Denn es ist eine Liebesgeschichte, jedoch nicht in dieser Welt.

Josa Mania-Schlegel spricht Takis Würger auch auf dessen zweiten Roman, „Stella“ an, eine fiktive Liebesgeschichte basierend auf dem Fall der Stella Goldschlag, die zur Zeit des Naziregimes in Berlin spielt. Dafür erntete Würger 2019 einen Shitstorm. Gibt es bei Verlagen Leute, die aufpassen, dass ein Buch shitstormresistent auf den Markt kommt? Er denke, „dass das Wichtigste für Literatur möglicherweise ist, dass sie frei ist“, sagt Würger.

Ronya Othmanns Auseinandersetzung mit dem Land des Vaters

Hat ihren ersten Gedichtband veröffentlicht: Ronya Othmann Quelle: André Kempner

„Wer den Schnee kennt, weiß vom Gewicht der Landschaft“, heißt es in einem der Gedichte von Ronya Othmann. Sie seien leider alle sehr traurig, sagt sie, „aber kurdische Klagelieder sind es auch – und werden auf Hochzeiten gespielt“. Als Tochter eines kurdisch-jesidischen Vaters hat Othmann sich schon in ihrem Romandebüt „Die Sommer“ (2020) mit dem Land des Vaters auseinandergesetzt.

Ihr erster Gedichtband „die verbrechen“ hat den Genozid an den Jesidinnen und Jesiden zum Thema, die Zerstörung von antiken Städten und der Natur. Die Schriftstellerin, die als „Leipziger Stimme“ Kolumnen für die LVZ schreibt, wurde 1993 in München geboren, hat am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert.

Bettina Wilpert fehlt das Buchmesse-Flair

Bettina Wilpert fehlt das Flanieren über die Leipziger Buchmesse, sie vermisst die zufälligen Begegnungen. Quelle: André Kempner

Bettina Wilpert ist froh dass es Ersatzveranstaltungen gibt, hofft aber, dass nächstes Jahr wieder eine Buchmesse stattfinden wird. Ihr fehlt das Flanieren, sie vermisst die zufälligen Begegnungen. Zwar werde mit der Popup-Buchmesse und „Leipzig liest trotzdem“ das Beste draus gemacht, aus diesen Tagen, in denen die Messe hätte stattfinden sollen. „Für mich als Autorin ist das aber nicht vergleichbar mit dem, was es sonst an Öffentlichkeit gegeben hätte“, auch für ihren neuen Roman „Herumtreiberinnen“, dessen zentraler Handlungsort die Leipziger Riebeckstraße 63 ist.

Wilpert nennt sie Lerchenstraße, um sich die künstlerische Freiheit zu erhalten, erzählt sie. Das historische Vorbild des Gebäudekomplexes war zur Zeit des Nationalsozialismus ein Durchgangslager für Zwangsarbeiter, in der DDR eine Venerologische Station für Geschlechtskrankheiten, wo Frauen eingewiesen wurden, obwohl sie größtenteils gar nicht krank waren. Sie wie Hauptheldin Manja, die sich in einen mosambikanischen Vertragsarbeiter verliebt, in eine Razzia gerät und mitgenommen wird auf die sogenannte Tripperburg. Heute ist es eine Geflüchtetenunterkunft. Robin, die Herumtreiberin der Gegenwart, „geht auf Partys und Festivals, datet und versucht sich auszuleben“, Zeitgeist von vor 2020. „Wir haben alle Möglichkeiten und sind überfordert davon“, sagt Wilpert.

Clemens Meyer liest aus ganz neuem Roman

Liest einen neuen Text: der Schriftsteller Clemens Meyer. Quelle: Andre Kempner

Clemens Meyer kennt die Riebeckstraße 63. „Natürlich, wenn man in der Gegend aufgewachsen ist.“ Der Leipziger Schriftsteller ist in bester Plauderlaune zum Abschluss dieser Lesenacht nach zweieinhalb Stunden. Und er ist fatalistisch aufgelegt: „Die Dinge kommen, wie sie kommen“, sagt er. Egal, was er persönlich davon hält. Dabei wäre es genau dann interessant, auch amüsant geworden, wenn der Meyer lieber doch nichts zu neuer Architektur in seiner Heimatstadt sagt oder zum Kohleabbau, der die Gegend geprägt hat wie die Literatur seiner Vorbilder Wolfgang Hilbig und Werner Bräunig. „Es kommt, wie es kommt.“

Derzeit schreibt Meyer, der neben Romanen und Erzählungen Drehbücher verfasst, an einem „Serienprojekt, das mit dem NSU zu tun hat“. Mehr möchte er nicht sagen, nur so viel: Es halte ihn von Literatur ab, „aber ich muss Geld verdienen“. An einem Roman arbeitet er trotzdem, und daraus liest er das Kapitel „Fremde Pfade“. Das Buch wird aus mehreren Handlungssträngen bestehen, von einem Mann Anfang 20 erzählen in einem der Jugoslawienkriege 1991. „Auf geht es in den Kampf, in den Dreck, in den Boden, wohin auch immer.“

„Wenn keine Bücher gekauft werden, geht es den Verlagen nicht gut“

Ob er sich Leipzig ohne Buchmesse vorstellen könne, fragt Moderator Josa Mania-Schlegel. „Alles ist prinzipiell vorstellbar. Gerade in den heutigen Tagen ist vieles vorstellbar, das man sich vorher nicht vorstellen konnte“, sagt Meyer. Er glaube, dass die Verlagskonzerne in diesem Jahr zerrissen waren. Aber auch, dass sie zu diesem Format zurückkommen würden. Denn: „Das Publikum sei ihnen nicht egal. Ja, die Leipziger Buchmesse wird es wieder geben.“

„Wenn keine Bücher gekauft werden, geht es den Verlagen nicht gut.“ Zwar sei Leipzig nicht mehr so eine Buchstadt wie früher, jedoch: „Das kriegst du nicht so leicht abgestreift vom alten Putz. Leipzig ist noch eine Buchstadt. War es und ist es noch.“

Info: Für Sonnabend, 16 Uhr, lädt RND-Journalist und -Kolumnist Imre Grimm zur Vorstellung seines Buches „Über Leben in Deutschland“. Moderiert wird die Lesung von LVZ-Vizechefredakteur André Böhmer und ist bereits ausverkauft. Ebenso die anschließende Lesung von Bernd-Lutz Langes „Freie Spitzen“ (20 Uhr), moderiert von Kerstin Decker-Herzberg.

Von Janina Fleischer