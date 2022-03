Seit Mittwochabend wird in Leipzig gelesen und diskutiert. Am 17. März stehen am Abend unter anderem folgende Veranstaltungen auf dem Programm:

18 Uhr, Stadtbibliothek: Suhrkamp-Verlagsabend mit Magdalena Schrefel, Simone Buchholz, Philipp Ther, Andrea Tompa, Valzhyna Mort, Heike Geißler, Yannic Han Biao Federer und Emine Sevgi Özdamar.18 Uhr, Literaturhaus Leipzig: Gastland Portugal vor, mit Dulce Maria Cardoso, José Luís Peixoto, Djaimilia Pereira de Almeida und Gonçalo M. Tavares.19 Uhr beginnt im Institut français die Kriminacht mit Jérome Leroy und Max Annas, die ihr Buch „Terminus Leipzig“ vorstellen.

Ab 19 Uhr: 19 Uhr, Südfriedhof: Kriminacht mit Sylke Hörold, Ethel Scheffler, Andreas Schieck, Uwe Schimunek, Sylke Tannhäuser, Wolfgang Schüler und Günther Zäuner.19 Uhr, Galerie Koenitz: „Walter Gropius Ein Spaziergang mit dem Bauhausdirektor“ mit Bernd Sikora19 Uhr: Ost-Passage Theater: „Zugang verwehrt“ mit Francis Seeck

19.30 Uhr, Deutsche Nationalbibliothek: Nino Haratischwili im Gespräch über ihren Roman „Das mangelnde Licht“19.30 Uhr, UT Connewitz: Neue Bücher aus Norwegen, von Marie Aubert, Helga Flatland, Heidi Sævareid und Ida Lødemel Tvedt

Ab 20 Uhr:20 Uhr, Beyerhaus: Indienacht mit Philipp Smolarski, Roman Israel, Tom Schmieder, Claudia Bierschenk und Kathrin Wildenberger.20 Uhr, Horns Erben: Voland & Quist- Verlagsabend mit Svetlana Lavochkina, Noemi Somalvico, Carl-Christian Elze und Rebecca Maria Salentin20 Uhr, Ilses Erika: „Musik gegen jeden Anlass“ mit Maria König und Knut Schfleck20 Uhr, Museum in der „Runden Ecke“: „Die Verlassenen“ mit Matthias Jügler20 Uhr, Cammerspiele: „Mein Lieblingstier heißt Winter“ mit Ferdinand Schmalz20 Uhr, Deutsches Literaturinstitut Leipzig „Eine Brücke aus Papier –Ein Abend für die ukrainische Literatur“, mit Tanja Maljartschuk, Anja Kampmann, Ulrike Almut Sandig und Halina Petrosanyak, es werden Spenden für den Hilfsfonds „Ukrainehilfe Universität Leipzig“ gesammelt.20 Uhr, Neues Schauspiel Leipzig Eskandar Abadi, Dominika Słowik, Alexandra Tobor, Benjamin Fredrich und die „Katapult“-Redaktion beim Großen „Katapult“-Abend.20 Uhr, Ariowitsch-Haus: „Versteckt vor aller Augen“ mit Pieter van Os

Freitag, 18. März

12 Uhr öffnet „buchmesse_popup“ im Werk 211 Uhr, Gohliser Schlösschen: „Sprachen in der Kampfzone: Ukrainisch, Russisch, Belarussisch“ 13 Uhr, Gohliser Schlösschen: Verleihung der Kurt-Wolff-Preise an Verlegerin Antje Kunstmann und den Leipziger Verlag Poetenladen; Stream auf dem Youtube-Kanal der Kurt-Wolff-Stiftung 15 Uhr, Literaturhaus Leipzig: „#Geschichten von Frauen“ – Gespräche über Emanzipation u.a. mit Nino Haratischwili, Terezia Mora, Katerina Poladjan, Lea Ypia17 Uhr, Schaubühne Lindenfels: Abend der portugiesischen Literatur 18 Uhr, Institut Francais: Le Grand Tour – Ein Europäisches Selbstporträt18 Uhr, Zeitgeschichtliches Forum: „Deutsche Wechseljahre“ mit Michael Hametner18 Uhr, Museum in der „Runden Ecke“: „Von einem, der auszog in eine nicht vergangene Zeit“ mit Reinhard Bohse

Ab 19 Uhr: 19 Uhr, Gohliser Schlösschen: „Kleiner Auslands-Knigge“ mit Frauke Weigand19 Uhr, Paulinum: Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah19 Uhr, Deutsches Literaturinstitut: Große Alumni-Frühjahrslesung 19.30, Nationalbibliothek: „Eine Formalie in Kiew“ mit Dmitrij Kapitelman 20 Uhr, Zeitgeschichtliches Forum: „Das letzte Einhorn“ mit Alexander Osang. 20 Uhr, Horns Erben: „Hätt’ ich ein Kind“ mit Lea Streisand20 Uhr, Haus der Demokratie: „Aus der Stadt und über den Fluss“ mit Jörg Jacob20 Uhr, Museum in der „Runden Ecke“: Podiumsdiskussion über das Verbot der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial20 Uhr, naTo: „Sexuelle Revolution. Rechter Backlash und feministische Zukunft“ mit Laurie Penny21 Uhr: Spätausgabe: Die Unabhängigen22 Uhr, Literaturhaus Leipzig: Lange Sachbuchnacht mit Steffen Greiner, Lukas Hermsmeier, Lacy Kornitzer, Philipp Lepenies, Karl-Heinz Ott, Sabine Rennefanz und Daniel-Pascal Zorn