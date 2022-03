Leipzig

Wenn ins Lachen des Publikums ein Kreischen kippt, weiß der Mensch auf der Bühne: Läuft! Imre Grimm kennt das. Seit 2019 leitet er beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) das Ressort Gesellschaft, arbeitet als Autor und Kolumnist, steht aber auch als Satiriker mit dem Salon Herbert Royal auf der Bühne. Er kennt es und er kann es: das Spiel mit dem Publikum, bei dem am Ende alle gewinnen.

Am Samstagnachmittag war er im Rahmen des Festivals „Leipzig liest trotzdem“ in der Kuppel der „Leipziger Volkszeitung“ zu Gast, um aus seinem Buch „Über Leben in Deutschland: Kolumnen aus einem lustigen Land“ zu lesen. Mehr noch um Lustiges aus dem ländlichem Leben zu erzählen, denn er wohnt seit seiner Geburt in Hannover, seit noch schon 48 Jahren. Die Gitarre hat er auch dabei und sitzt als Alleinunterhalter auf der Bühne, vorgestellt und in ein dann doch ernstes Gespräch verwickelt von LVZ-Vizechefredakteur André Böhmer.

„Gleichhelles Unbunt“ im Bürokratischen

„In meiner Freizeit esse und wohne ich gern“, stellt Grimm sich vor. Was sein Name nicht jedem auf Anhieb verrät: Imre ist ein Mann. Darum weiß er, was er durchmacht. „Nur während einer Geburt können Frauen annähernd nachvollziehen, was Männer mit Schnupfen für Schmerzen haben“, sagt er zum Themenkomplex kranke Männer, dem sich die Selbsterfahrung Zahnarztbesuch zuordnen lässt und im weitesten Sinn eigentlich alles, was irre klingt und gute Gründe hat. Moderne Kunst nämlich oder sogenannte Ernährung.

Von der Kakistokratie, der Herrschaft des Schlechten, kommt Grimm zügig zur Demokratie mit ihrer Verwaltungssprache, für die der Lehrerverband Hessen ein Beispiel liefert: „Besteht ein Personalrat aus einer Person, erübrigt sich die Trennung nach Geschlechtern.“ Da saust der Stempel „Sachlich richtig“ nieder. Es geht noch bürokratischer: „Der Buntton beschreibt die Art der Buntheit einer Farbe. Die Buntheit beschreibt die Verschiedenheit einer Farbe vom gleichhellen Unbunt.“

„Bestürzende Schlichtheit“ zur Gitarre

So klingen deutsche Normen. Wie es klingt, wenn Menschen Kindern oder Pferden Namen geben, macht Grimm im Ratespiel „Ross oder Reiter“ deutlich. Und wie es aussieht, „wenn das ultimative Statussymbol für Bürgermeister“ im örtlichen Verkehrskreisel Ausdruck sucht, zeigen seine Bilder schlimmsten Mittelinselgestaltungswillens.

Die Gitarre hat der Autor dabei, um die „bestürzende Schlichtheit“ von Popmusiktexten zu transportieren. Der Programmpunkt Grimm spielt trotzdem gipfelt in einer veganen Version des ’77er Klassikers „Himbeereis zum Frühstück“ und führt hinab zu Beiträgen beim Eurovision Song Contest, über den er seit 20 Jahren als Spezialist berichtet.

Wer aus einer Familie kommt, „in der Bratensoße als Erfrischungsgetränk gilt“, kann nur verlieren auf Partys mit Mitbringbuffets, die von Rucola überwuchert werden, dem „Giersch der gehobenen Küche“. Und wer es nicht selbst gesehen hat, glaubt kaum, wie „Dorade mit Rosmarinkartoffeln“ und „Ötzi mit Rosmarinkartoffeln“ einander ähneln. Zumindest in Hannover.

Giftige Schärfe der Auseinandersetzung

Es legt sich schon deutlich Ernst über die Szene, als Grimm seinen „Wunschzettel“ vorträgt, auf dem sich die Hoffnung findet, „dass nicht mehr die Dummen so sicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel, sondern genau umgekehrt“. Bevor LVZ-Vize Böhmer mit dem RND-Journalisten über dessen Kommentar zur Schauspieleraktion #allesdichtmachen spricht und die Hassmails, die ihn daraufhin erreichten. Er habe gestaunt, welche giftige Schärfe eine Auseinandersetzung bekomme, wenn Widerspruch nicht ertragen werde, sagt Grimm.

Und sie sprechen über seinen Text „Sie kamen, um uns zu töten“ über die ukrainische Sängerin Jamala, die 2016 den Eurovision Song Contest gewann und nun mit ihren beiden Kindern aus Kiew fliehen musste. Niemand habe sich das vor fünf Jahren vorstellen können. (Der Text ist am 12. März in der LVZ erschienen). Anderthalb Stunden sind die Besucherinnen und Besucher zwei Wegen gefolgt, die Welt zu verstehen. Und applaudieren begeistert beiden.

