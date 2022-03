Leipzig

Halyna Petrosanyak lebt seit 2016 in der Schweiz,Tanja Maljartschuk ist aus Österreich nach Leipzig gekommen. Beide stammen aus Iwano-Frankiwsk in der Ukraine und empfinden so etwas wie Scham, jetzt nicht dort zu sein, im Krieg, den Russland gegen ihr Heimatland entfesselt hat. Am Donnerstag waren sie im Deutschen Literaturinstitut Leipzig (DLL) zu Gast bei: „Eine Brücke aus Papier – Ein Abend für die ukrainische Literatur“.

Diese Brücke hält. Das von der Autorin Verena Nolte initiierte deutsch-ukrainische Projekt hat seit 2015 schon in Lwiw, Charkiw und Mariupol stattgefunden, in München und Berlin. Nun also hier in Leipzig, weit weg von Bomben und doch sehr nah dran an Gefühlen auch der Unsicherheit.

Erweiterter Raum der Wahrnehmung

Mit Halyna Petrosanyak und Tanja Maljartschuk sitzen ihre Kolleginnen, die DLL-Absolventinnen Anja Kampmann und Ulrike Almut Sandig auf dem Podium, sie leben in Leipzig und Berlin. DLL-Professorin Kerstin Preiwuß moderiert die Begegnung. „Aufmerksamkeit ist eine Ressource und häufig knapp bemessen“, sagt sie. Das noch bis Sonntag statt der Buchmesse stattfindende kleine Festival „Leipzig liest trotzdem“ ermöglicht diese Aufmerksamkeit und gibt die Chance, den Raum der Wahrnehmungen zu erweitern. So dass er die Ukraine mit einschließt.

Dass die beiden Schriftstellerinnen nun in der Rolle seien, für ihr Land zu sprechen statt über ihre Bücher, stelle sie sich „als grausame Art der Aufmerksamkeit“ vor, sagt Preiwuß. Und Halyna Petrosanyak bestätigt das. Ihr Gedichtband „Exophonien. Im Rhythmus der Landschaft“ ist im Februar im Verlag Der gesunde Menschenversand erschienen.

Verschwenderische Natur bei Halyna Petrosanyak

Die Verse, die sie an diesem Abend vorstellt, stammen aus dem Zyklus „Glaube, Hoffnung, Liebe“, im Ukrainischen auch Frauennamen. Sie suchen Orientierung im Empfinden, setzen gegen verschwindende Gewissheiten das Verschwenderische der Natur. Weil es dabei auch um Klang geht, trägt sie einige auf Ukrainisch vor. Andere in der Übersetzung von Maria Weissenböck. „Rechne nicht mit meiner Zerbrechlichkeit“, liest sie, „denn mich verwunden kann nur der, den ich liebe.“

In einem aktuellen Text schreibt Petrosanyak über falsche Wahrnehmungen beim Blick des Westens auf Osteuropa. Es sei ein Missverständnis, das heutige Russland mit der Sowjetunion gleichzusetzen. „Diese Gleichsetzung hat für mein Land immensen Schaden angerichtet.“

Anja Kampmann übersetzt Ilya Kaminsky

„Ich habe den ganzen Winter mit diesem Text verbracht und reibe mir jetzt ein bisschen die Augen“, sagt Anja Kampmann über „Republik der Taubheit“ von Ilya Kaminsky. Es erscheint in ihrer Übersetzung aus dem Englischen im Mai bei Hanser, wo sie auch eigene Bücher veröffentlicht, zuletzt den Gedichtband „Der Hund ist immer hungrig“. Kaminski ist 1993 aus der Ukraine in die USA ausgewandert. In seiner Parabel beschreibt er eine fiktive Stadt, deren Bewohner sich gewalttätigen Besatzern widersetzen, indem sie sich taubstellen. „Unser Land erwachte am nächsten Morgen und weigerte sich, die Soldaten zu hören“, liest Kampmann. „In die Ohren der Stadt fällt Schnee.“

Die alles verändernde Gewalt des zuvor Unvorstellbaren gibt Ilya Kaminskys Texten unvorhergesehene Relevanz. Doch die Vorwegnahme des Krieges, in dem sich die Ukraine jetzt befindet, ist aus einem Wissen gewachsen, das zuvor nur nicht wahrgenommen wurde.

Tanja Maljartschuk über Gräber und Heimat

„Es ist auch euer Krieg“, sagt Tanja Maljartschuk. „Auch 2014 war das schon euer Krieg.“ Wären die Reaktionen des Westens damals so stark gewesen wie jetzt, gäbe es den heutigen Krieg nicht. Maljartschuks Roman „Blauwal der Erinnerung“ aus dem Jahr 2019 hatte Jury-Chefin Insa Wilke am Donnerstag vor der Verleihung der Preise der Leipziger Buchmesse ausdrücklich empfohlen, weil die Autorin in ihrer Geschichte über die schwierige Situation in der Ukraine differenziert. Zu differenzieren sei ein Privileg der Literatur.

Knochen, Gräber, Tote seien immer ihr Thema gewesen, sagt Maljartschuk. Das sei die Geschichte der Ukraine. „Deine Heimat ist dort, woher deine Traumata stammen.“ Sie habe Zweifel, ob sie etwas verändern könne mit dem, was sie hier tue. Für sie seien all die Künstler Helden, die nicht aus dem Land fliehen.

Ulrike Almut Sandig über ihren Bandkollegen Grigory Sementschuk

Dort, in Lwiw, erreicht Ulrike Almut Sandig in diesen Tagen den Dichter Grigory Sementschuk, mit dem zusammen sie das Bandprojekt „Landschaft“ betreibt, eigentlich sei es eher ein Poesiekollektiv. Auch er wolle nicht ausreisen, sondern kümmere sich um die Flüchtenden; auch er sage; die Ukraine befinde sich seit der Annexion der Krim im Krieg. Sie wähle deshalb die Formulierung „seit der Krieg sich verschlimmert hat“. Derzeit ist die Erich-Loest-Preisträgerin dabei, Texte von Grigory Sementschuk nachzudichten, mit Hilfe der Übersetzerin Claudia Dathe. „Gedichte kann man nicht löschen.“

In den Texten des Abends findet Moderatorin Preiwuß, selbst Lyrikerin, „das Motiv der Stille in allen Facetten“, als Enttäuschung und als Sprachlosigkeit. . Bei ihr hinterlassen „die Gesten dieser Tage“ auch „das Gefühl einer moralischen Überhöhung auf dem Rücken anderer“. Vielleicht, hofft Halyna Petrosanyak, „lernen wir etwas mehr und werden alle klüger danach“.

Von Janina Fleischer