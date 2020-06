Leipzig liest wieder: Zum Auftakt des Literaturhaus-Sommers war Teresa Präauer im Grassi

Leipzig

Siebeneinhalb Stunden hat die österreichische Schriftstellerin und Malerin Teresa Präauer von Wien über Nürnberg nach Leipzig gebraucht. An der Grenze wurde sie kontrolliert, „das war wie in den 90erm“. Aber sie konnte eine Einladung vorweisen, und die „war so formuliert, dass das hier systemrelevant ist“.

„Das hier“ – das ist die erste Veranstaltung des Literaturhauses Leipzig seit Mitte März. Sie findet im Innenhof des Grassimuseums statt, was schon mal gut zu den Hygienevorschriften passt, und ist der Auftakt einer Kooperation beider Häuser.

Liegestühle unter Bäumen

Die wird am 30. Juni fortgesetzt mit „Naturkunden“ über Füchse, Korallen und andere faszinierende Naturwesen; mit den Autorinnen Jutta Person, Judith Schalansky und Katrin Schumacher, die am Dienstag in Leipzig als Moderatorin mit Teresa Präauer über das Schreiben, Isolation und Mischwesen sprach. Mit Abstand natürlich – wie auch zwischen den knapp 50 Besuchern in Liegestühlen und auf Hockern.

Unter großen Bäumen hört man aus dem Publikum wie von der Bühne: Endlich! Endlich wieder Live-Kultur. Tiere krächzen und zwitschern. Sie sind allerdings nicht halb Mensch, wie die Mischwesen aus Hieronymus Boschs „Garten der Lüste“, den Präauer beschreibt in ihrem Essay „Tier werden“ (Wallstein Verlag).

Andererseits: Wer weiß das schon genau? Die 41-Jährige jedenfalls legt sich nicht fest, sie jongliert mit Möglichkeiten. Gibt es einen Blick, den das Tier zurückwirft auf uns? Fragt sie. Und: Was war das Tier vor 500 Jahren, was ist es jetzt?

Rosinante, Garfield, Donald Duck

Sie zeigt am Beispiel klassischer Gestalten wie Rosinante, Garfield, Donald Duck, dass das erzählte oder gezeichnete Tier ein Tier ist – und doch keines. Weil „Erlebtes und Erfundenes zusammen ein Drittes“ bauen. Sie werden Mensch. Die Wörter, um Wesen auf dem Weg zu bezeichnen, „müssen erst erfunden werden“.

Nach dem Gespräch auch über die Ambivalenz des Verhältnisses zwischen Tier und Mensch, das auch bei der Entstehung neuartiger Viren eine Rolle spielt, liest Präauer noch aus ihrem Roman „Oh Schimmi“ sowie den ganz frischen Text „Ich sehne mich nach Après-Ski“. Eine Premiere sozusagen. Endlich.

Die nächsten Literaturhaus-Veranstaltungen 10. Juni: Ein Abend mit bulgarischer Literatur, Georgi Gospodinov und Angel Igov in Lesung und Gespräch 11. Juni: In der Reihe „Einmischen!“ unterhalten sich Jens Balzer und Sebastian Krumbiegel über „Pop und Populismus. Über Verantwortung in der Musik“ 16. Juni: Sechster literarischer Gartensalon, mit Konrad Näser 16. Juni: Ausstellungseröffnung: Natascha Ungeheuer „Fast schon befügelt“, Graphiken, Zeichnungen, Skizzen, Buchillustrationen und Buchobjekte (19 Uhr, Garten und Foyer) 23. Juni: „Himmelsaugewort“ und: „Das Immergrün ist von Hölderlins Grab“, mit Rüdiger Görner 29. Juni: Kerstin Hensel liest aus ihrer Novelle „Regenbeins Farben“ 30. Juni: Naturkunden – Über Füchse, Korallen und andere faszinierende Naturwesen, Katrin Schumacher und Jutta Person im Gespräch mit Judith Schalansky (19.30 Uhr, Sommerlesebühne im Innenhof des Grassimuseum Johannisplatz 5–11) Wenn nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen 19.30 Uhr im Garten am Haus des Buches statt, bei Regen im Literaturcafé; Gerichtsweg 28. Das Literaturhaus verweist auf geltende Abstandsregelungen und ein daraus resultierend begrenztes Platzkontingent; darum wird für jede Veranstaltung um Anmeldung gebeten unter kontakt@literaturhaus-leipzig.de oder Tel. 0341 30851086 (Anrufbeantworter). Soweit möglich, sollen die Veranstaltungen im Freien stattfinden. Das Literaturcafé biete aufgrund der aktuellen Situation abends keinen gastronomischen Service an. Die Veranstalter bitten um das Mitbringen eigener Getränke – und eines Mund-Nasen-Schutzes.

Von Janina Fleischer