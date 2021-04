Leipzig/Dresden

Mehr Geld für die Kultur in Sachsen, auch für Leipzig – das zumindest hat der Kulturausschuss des sächsischen Landtags in seiner jüngsten Sitzung vorgeschlagen. Im Interview spricht die Ausschussvorsitzende Claudia Maicher (Bündnis 90/Die Grünen) über die Finanzierung der Kulturräume, die Datenbank für Künstlernachlässe, eine Koordinierungsstelle für die sächsische Musikszene und eine neue Gedenkstätte.

Die sächsischen Kulturräume sollen in Zukunft 3,2 Millionen Euro mehr bekommen. Ab wann fließt das Geld, und wo kommt es plötzlich her?

Wir Bündnisgrüne haben uns seit vielen Jahren dafür eingesetzt, dass die Finanzierung der Landesbühnen nicht mehr über die Kulturräume läuft. Ich freue mich, dass wir uns in der Koalition jetzt darauf einigen konnten, diesen Strukturfehler zu beseitigen. Wird unser Vorschlag im Mai im Haushaltsplenum beschlossen, bekommen die Kulturräume bereits ab diesem Jahr 3,2 Millionen Euro mehr. Das ist ein klares Signal an die Kulturszene: Die Mittel stehen ab diesem Jahr wieder für die Breite der Kultur zur Verfügung.

Und wie werden die Landesbühnen zukünftig finanziert?

Wir werden 3,2 Millionen Euro zusätzlich einstellen und damit die Existenz der Landesbühnen unabhängig von den Kulturräumen sichern.

Was heißt das für den Kulturraum Leipzig, wie groß wäre hier das Plus?

Für die Stadt Leipzig bedeutet das pro Jahr etwa 1,1 Millionen Euro mehr. Damit können Kostensteigerungen ausgeglichen werden. Aber auch neue, innovative Projekte bekommen eine Chance, wie zum Beispiel transkulturelle Musikfestivals, Streetart für Kinder und Jugendliche.

Können Sie einige Beispiele dafür nennen, was bislang in Leipzig mit Kulturraummitteln gefördert wurde?

Das Geld kann für alle kommunalen und freien Kultureinrichtungen und die Projektförderung von Musik bis Soziokultur, von Bachfest bis Villa Leipzig verwendet werden. Die Förderung von Vielfalt ist Kern der Kulturraummittel.

Die Kulturräume in Sachsen Sachsen hat als einziges Bundesland mit dem Kulturraumgesetz ein Instrument zur Finanzierung von Kultureinrichtungen mit regionaler Bedeutung geschaffen. Das Land unterstützt die Kommunen bei der Finanzierung der Kultur jährlich mit insgesamt 104,7 Millionen Euro pro Jahr. Sachsen wird in acht Kulturräume unterteilt. Die drei Kreisfreien Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig bilden jeweils einen urbanen Kulturraum. Die Kulturräume fördern kulturelle Einrichtungen, einschließlich Musikschulen, und Maßnahmen von regionaler Bedeutung als Pflichtaufgaben. Vor Ort in den Kommunen wird über die Förderung der Kultureinrichtungen und Projekte entschieden.

Die Coronapandemie ist insbesondere für die Soloselbstständigen eine Katastrophe. Profitieren die nennenswert von diesem Zuwachs, oder ist das eher ein Tropfen auf dem berühmten heißen Stein?

Insbesondere in der Freien Kulturszene käme der Zuwachs auch in Form zusätzlicher Aufträge und Honorare bei Solo-Selbstständigen an. Das allein gleicht ihre Einbußen nicht aus, aber es ist ein wichtiger Beitrag für den Neustart.

Für die „Modernisierung der Infrastruktur“ sollen über drei Millionen Euro fließen. Wofür ist das Geld gedacht?

Damit können kommunale und freie Kulturträger dringend notwendige bauliche Maßnahmen finanzieren. In Leipzig wären etwa eine Million Euro jährlich für moderne Licht- und Tontechnik und klimafreundlichere Ausstattung oder Umbauten für Barrierefreiheit oder Brandschutz verfügbar.

Wie angespannt ist die Haushaltssituation 21/22, wie sehr spüren Sie bereits vorhandene oder kommende Engpässe?

Als Bündnisgrüne stehen wir für eine nachhaltige Finanzpolitik mit Augenmaß. Natürlich ist die Situation angespannt. Wir müssen das vorhandene Geld klug zum Wohle der Menschen einsetzen. Die Pandemie hat noch mal unterstrichen, wie wichtig Erhalt und Weiterentwicklung von Kulturangeboten sind. Wenn wir Kultur jetzt nicht unterstützen, geht Vielfalt verloren. Dann wäre unser Freistaat wirklich arm.

Befürchten Sie, dass das, was man jetzt herausgeholt hat, schnell wieder verloren sein könnte?

Zur Person: Claudia Maicher Claudia Maicher wurde 1978 in Erfurt geboren. Seit 2014 ist sie Landtagsabgeordnete für Bündnis 90/Die Grünen. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus. Claudia Maicher lebt seit 1997 in Leipzig, ist verheiratet und hat drei Kinder.

Als Landtag verabschieden wir einen Doppelhaushalt, um Verlässlichkeit für die Menschen im Land zu erreichen. Für Notsituationen gibt es andere Instrumente. Um auf die Folgen der Pandemie zu reagieren, haben wir deshalb auch im vergangenen Jahr als Sächsischer Landtag der Möglichkeit von Kreditaufnahmen bis zu sechs Milliarden Euro zugestimmt.

Das Projekt zum Aufbau einer Datenbank für Künstlernachlässe ist Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen. Nun soll es doch fortgesetzt werden. Wie viel Geld soll dafür zur Verfügung stehen?

Die Weiterentwicklung der Datenbank und die damit verbundene Sichtbarkeit ist mir ein wichtiges Anliegen. Ohne Fortsetzung der Nutzerberatung und der technischen Betreuung würde dieses Leuchtturmprojekt verloren gehen. Um das zu verhindern, wollen wir jährlich 91.000 Euro einsetzen.

Es soll eine Koordinierungsstelle für die sächsische Musikszene im Bereich Pop, Rock, Jazz und Electro geben. Etwas zynisch gefragt: Braucht man die noch, wenn es die Szene nach der Pandemie vielleicht gar nicht mehr gibt?

Spielstätten sowie Musikerinnen und Musiker kämpfen ums Überleben. Deshalb ist gerade jetzt der Start der Koordinierungsstelle so wichtig. Sie wird sich ganz am aktuellen Bedarf der Musikszene ausrichten und Künstlerinnen und Künstler, Produzentinnen und Produzenten sowie Labels, Clubs und Konzertorte unterstützen.

Geplant sind ab 2022 Investitionen in die Gedenkstätte KZ-Sachsenburg. Wie wichtig ist ihnen das?

Die historisch-politische Bildung ist für mich eine immens wichtige Aufgabe, denn sie setzt Angriffen auf unsere Freiheit, Vielfalt und Demokratie in Sachsen etwas entgegen. Die neue Gedenkstätte kann als modernes Lern- und Dokumentationszentrum aufgebaut werden und wird als weiteres wichtiges Puzzleteil die Gedenklandschaft im Freistaat bereichern.

Stimmt es eigentlich, dass 85 Prozent der Fördermittel des Freistaats in die Erinnerung und Dokumentation der DDR- und Wendezeit fließen und nur 15 Prozent in Projekte, die sich mit der NS-Zeit auseinandersetzen? Sehen Sie da ein Missverhältnis?

Ein solches Ungleichgewicht gab es bei der Projektförderung der Gedenkstättenstiftung, nicht bei der gesamten Gedenkstättenförderung. Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung der Stiftung erhoffe ich mir auch eine Stärkung bisher zu wenig berücksichtigter erinnerungskultureller Themen.

Von Jürgen Kleindienst