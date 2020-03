Leipzig verbietet Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern und belegt kleinere mit harten Auflagen

Leipzig

Auf diese klare Ansage haben Eigenbetriebe, Veranstalter, Betreiber und Künstler seit Tagen gewartet, am Donnerstagnachmittag kam sie endlich: „Zur Eindämmung des Corona-Virus“, gab die Stadt bekannt, „und zum Schutz der Bevölkerung sind in Leipzig künftig Veranstaltungen über 1000 Teilnehmern abzusagen und unter 1000 nur noch unter strengen Auflagen möglich.“ Dies gilt bis Karfreitag (10. April) und bedeutet, dass bis dahin Große Concerte im Gewandhaus, große Konzerte in der Arena oder im Haus Auensee oder die Passionen der Thomaner in der Thomaskirche nicht stattfinden werden.

Streng – und kaum zu erfüllen

Ob es dies auch für mäßig besuchte Vorstellungen der mit gut 1100 Plätzen viel kleineren Oper gilt, sagt sie so klar schon nicht mehr, die gestern vom Corona-Stab der Stadt um Oberbürgermeister Burkhard Jung vorgestellte Allgemeinverfügung der Stadt, die mit ihrer voraussichtlichen Veröffentlichung am Samstag wirksam wird. Denn die Auflagen für Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern sind tatsächlich sehr streng – und wahrscheinlich in vielen Fällen kaum zu erfüllen.

„Detaillierte Prüfung“ bei über 200 Teilnehmern

So müssen einstweilen alle Veranstaltungen mit über 200 Personen dem Ordnungsamt gemeldet werden und können nur „nach strenger, detaillierter Prüfung anhand der Kriterien des Robert-Koch-Instituts stattfinden ... Zu den Prüfkriterien gehören u.a. die Teilnahme von Personen aus Risikogebieten, die Teilnahme älterer Personen, (enge) körperliche Kontakte sowie die zentrale Registrierung der Teilnehmer“.

Trend geht zur Absage

Heißt im Klartext: Bei Veranstaltungen mit 200 bis 1000 Teilnehmern, zu denen dann auch die Vorstellungen des Schauspiels und der MuKo im Westbad gehören, müssen die Veranstalter dem Ordnungsamt schon vorab sehr detailliert Auskunft geben über das zu erwartende Publikum und überdies mit personalisierten Eintrittskarten arbeiten. Ob dies zu leisten ist, darüber diskutierten die Eigenbetriebe am Abend noch – sie wurden von Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke zur gleichen Zeit informiert wie die Öffentlichkeit durch den Oberbürgermeister und die Mitglieder des Corona-Stabes. Die Eigenbetriebe arbeiteten am Abend noch an einer gemeinsamen Erklärung. Der Trend ging indes dem Vernehmen nach recht schnell in Richtung grundsätzliche Absage.

Auch in Dresden bleiben die Lichter aus

So hatten sich zuvor auch Dresdner Kultur-Institutionen entschieden, um dem entsprechenden Erlass des Freistaats Sachsen vom Mittwoch gerecht zu werden: Ganz gleich, ob kommunal wie die Philharmonie im Kulturpalast oder in der Trägerschaft des Landes wie Staatsschauspiel und Semperoper: In den nächsten Wochen bleiben die Lichter aus, die Türen geschlossen. Auch die Leipziger Hochschule für Musik und Theater hat auf Weisung aus der Landeshauptstadt bis auf Weiteres alle Veranstaltungen gestrichen.

Museum sagt Führungen ab

Im Leipziger Museum der bildenden Künste geht der Museumsbetrieb einstweilen normal weiter. Sämtliche darüber hinausgehende Veranstaltungen sind aber ebenfalls abgesagt, auch alle Führungen.

„Wir alle müssen auf ein Stück Alltag verzichten. Und in den nächsten Wochen wird unser Leben ganz anders aussehen als gewohnt“, sagte Oberbürgermeister Jung bei der Vorstellung der Einschränkungen und Maßnahmen. „Aber“, ergänzte er, „wir müssen das tun, um die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen.“ Für sie müsse man die Ausbreitung des Corona-Virus so weit wie irgend möglich verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen stoße.

„Morgen schon alles ganz anders“

Ob dazu die Einschränkungen im Veranstaltungsbetrieb bis zum Karfreitag reichen, darf bezweifelt werden. Der Termin sei gesetzt, um ein festes Datum zur Neubeurteilung de Lage zu haben, räumt Jung unumwunden ein. Alles könne „morgen schon ganz anders aussehen“. So sei zwar bislang das Deutsche Chorfest Ende April/Anfang Mai noch nicht betroffen, aber auch das könne sich jederzeit ändern – sagt Jung in Richtung Tobias Rosenthal, der als Künstlerischer Leiter dieses Musikfestes wie viele andere Vertreter von Kulturinstitutionen und Veranstalter zu dieser Pressekonferenz ins Stadtbüro gekommen ist.

Föderales System an seinen Grenzen

Was die enormen finanziellen Schäden anbelangt, die die Corona-Pandemie für Kulturschaffende aller Sparten und Genres bedeutet, vor allem für Freiberufler und freie Veranstalter, fordert Jung einen Corona-Fonds auf Bundesebene. Das sei „die einzige Chance“, die durch zahllose Ausfälle entstehenden Härten abzufedern, sagt der Präsident des Deutschen Städtetags. Das Virus führe „unser föderales System an seine Grenzen“ – nicht nur im Zusammenhang mit dem Gesundheitssystem.

Von Peter Korfmacher