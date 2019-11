Leipzig

Ab 2020 will Leipzig das „Internationale Caroline-Neuber-Stipendium“ ausloben. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Demnach hat die Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke einen entsprechenden Vorschlag vorbereitet. 2017 gab es im Stadtrat bereits Zustimmung für ein Hanns-Eisler-Stipendium, das ähnlich ausgerichtet gewesen wäre.

Das Stipendium richtet sich an Frauen, die künstlerisch im Bereich des Theaters tätig sind. Die Anwärterinnen werden von den unterschiedlichen Kulturinstitutionen der Stadt nominiert (euro-scene Leipzig, Schaubühne Lindenfels, Lindenfels Westflügel, LOFFT – Das Theater, Schauspiel Leipzig, Oper Leipzig und das Theater der Jungen Welt). In einem nächsten Schritt entscheidet dann eine fünfköpfige Jury über die Vergabe.

Die Stipendiatinnen erhalten ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro und ihnen wird ein Aufenthalt in der Stadt Leipzig finanziert. In dieser Zeit können sie an einem Projekt arbeiten, das am Ende des Stipendium in der Stadt präsentiert werden muss.

Friederike Caroline Neuber wirkte Anfang des 18. Jahrhunderts als Schauspielerin und Theaterleiterin in Leipzig. Heute wird sie als Reformatorin der Schauspielkunst gesehen, die das Komödiantische kultivierte und für eine Entwicklung zum stehenden Theater sorgte. In Gedenken an diese Leistung verleiht Leipzig seit 1998 alle zwei Jahre den Caroline-Neuber-Preis an Frauen für hervorragende Leistungen auf der Bühne. Das Stipendium soll zum ersten Mal im Rahmen der euro-scene 2020 vergeben werden.

Von tsa