Leipzig

Ein weißer Ford Taunus mit Stuttgarter Kennzeichen, aus dessen Kofferraum Holzbeine hervorlugen. Daneben ein windiger Typ im Anzug, der Piktogramme hält – vor dem Völkerschlachtdenkmal, der „Blechbüchse“ am Brühl, der Alten Messe, dem Zentralstadion, dem Gohliser Schlösschen ... Vor insgesamt 27 Leipziger Sehenswürdigkeiten – die auch auf den Piktogrammen dargestellt sind – parkte dieses tragikomische Ensemble im Juli 1990. Eine Aktion von Peter Bux und Peter Krauskopf, damals Mitte 20, bei der sie die Orte satirisch zum Kauf anboten. Eine Persiflage auf die Glücksritter und Autohändler, die plötzlich überall auftauchten. An jedem der Orte entstand ein Polaroid. Die Fotos wanderten in einen Karton im Atelier von Peter Bux.

Das Plakat zu Aktion und Buchprojekt vor der Galerie Jochen Hempel in der Leipziger Spinnerei. Quelle: Peter Bux

Anzeige

30 Jahre später ist daraus ein Buch entstanden, das so überschrieben ist wie die damalige Aktion. „1990,-“ ist das Projekt bezeichnet, das mit dem Buch und einer Plakatwand vor der Galerie Jochen Hempel ins Heute gestellt wurde. Der Titel zeigt, wie zwei kleine Zeichen – hier sind es Komma und Strich – einen ganzen Interpretationsraum aufbauen und gleichzeitig harmlos zu blinzeln scheinen.

Jahr des Aufbruchs und des Ausverkaufs

1990, ein Jahr des Ausverkaufs, der Unsicherheit. Auch eins des Aufbruchs und der Möglichkeiten. Vor allem aber ein Dazwischen, ein Schwebezustand, weil das Alte verschwunden war und das Neue noch nicht da. „Wir fühlten uns gewissermaßen staatenlos in einer gesellschaftlichen Zwischenzeit“, schreibt Bux im Buch. Er war im Frühjahr 1990 nach ein paar Jahren im Westen in seine Heimatstadt zurückgekehrt, hatte eine aufgelassene Wohnung in der Ernestistraße in Connewitz besetzt, malte dort Bilder, machte Holzschnitte im Fußboden.

Auch die einstige Blechbüchse am Brühl wurde „verkauft“. Das Foto zeigt einen Ausschnitt des Original-Polaroids. Quelle: Peter Bux / Peter Krauskopf

Der einzige, der in dem Haus einen Mietvertrag besaß, sei der frühpensionierte Trinker Bernd gewesen, schreibt Bux weiter. Und dieser Bernd war jener Mann, der, ausstaffiert mit seinem besten Anzug, den halbseidenen Händler für die Polaroids mimte. „Alles war verkommen: das Westauto, Bernd, unsere Sehenswürdigkeiten und in diese graue Verkommenheit schmierten wir die Gier der fremden Aufkäufer, die sich unsere Stadt aneigneten.“

Prothesen aus einer orthopädischen Werkstatt

Die Prothesen hatte Bux aus einem Container vor einer orthopädischen Werkstatt mitgenommen. „Ich bin wochenlang damit durch Leipzig gefahren“, erzählt der Künstler, der 1994 als einer der ersten in der Spinnerei ein Atelier bezogen hatte und heute auch als Restaurator arbeitet. Die Holzbeine, meint Bux (56), könnten auch als Verweise auf die eigene Versehrtheit damals gesehen werden.

Die Idee für „1990,-“ kam Bux und Krauskopf bei einer ausgelassenen Tour. Mit dem Taunus, schrägen Ideen im Kopf und den Prothesen im Kofferraum fahren sie – streng verboten – die flachen Treppen runter zum Becken am Völkerschlachtdenkmal, drehen mehrere Runden, trinken Bier. „Da ist es uns eingefallen“, erzählt Bux. Dann fahren sie die Treppen wieder hoch. Niemand schreitet ein. „Wir fühlten uns wie die Prinzen.“

Vor dem Alten Rathaus kam die Polizei

Peter Krauskopf (54), einst Meisterschüler bei Arno Rink an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, arbeitet heute als Künstler in Berlin. Er findet es „total spannend“, dass die Fotos von dieser Aktion aus dem Archiv herausfanden. „Sie haben an Gewichtigkeit gewonnen.“ Für ihn persönlich war dieses 1990 ein gigantisches Aufbrechen – in die Welt, ins Neue. „Endlich konnte ich Malerei studieren.“ Aus dem „Provokations-Übermut“ dieser Tage sei auch die Aktion „1990,-“ entstanden. Als sie damals auf dem Markt vor dem Alten Rathaus vorfuhren, seien sie sofort von einer Menschentraube umringt gewesen, und die Polizei sei angerückt, erinnert sich Krauskopf. „Wie haben die Beamten einfach gebeten, uns den Patz für das Foto-Shooting freizumachen.“ Und das taten sie. Deswegen seien auf dem Bild so wenige Menschen.

Peter Bux (l.) und Peter Krauskopf heute. Quelle: Anne Morgenstern / Vicky Wang

Das Buch von Bux und Krauskopf ist so etwas wie der punkige Bruder des bei Spector Books erschienen „Das Jahr 1990 freilegen“, das sich diesem in vielerlei Hinsicht entscheidenden Jahr auf fast 600 Seiten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven annähert. „1990,-“ ist ein nach vielen Seiten offener zeitgenössischer Kommentar, der durchaus ungemütlich im Jahr 2020 gelandet ist. Bux: „Wir stehen ja in einer Art Souvenierbildungsprozess. Gegenwärtig, im 30-Jahre-Gedenken an 1990, verhandelt jeder für sich, an was er sich genau und wiederholend erinnern möchte – unter Ausgrenzung dessen, was als Erinnerung vermieden werden soll.“

Info: Peter Bux / Peter Krauskopf: 1990,–. Kettler; 44 Seiten, 18 Euro

Von Jürgen Kleindienst