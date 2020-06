Leipzig

Mit Arbeiten von Hjördis Baacke und Dietrich Gnüchtel setzt die Galerie Akanthus im Westwerk einprägsam auf Kontraste. Die Rechnung geht auf. Beide Leipziger Künstler, die eine Generation trennt, treten gewissermaßen mit Landschaften an und schrecken auch vor großen Formaten nicht zurück. Doch während sich Baacke ganz auf das reale sonnendurchflutete Grün vor ihrer Haustür einlässt, sind Gnüchtels Kompositionen eher Seelenlandschaften, Spiegel einer Befindlichkeit, die in Farben, Formen und greifbaren Strukturen sprühenden Ausdruck sucht.

Gegen den Strom

Dieser aufreibende künstlerische Prozess, der keiner gegenständlichen Orientierung bedarf, prägt Gnüchtels Werk seit Jahrzehnten. Ohne akademische Weihen, aber mit enormer Beharrlichkeit schwamm der gelernte Kfz-Lackierer, Jahrgang 1942, gegen den Strom des gerade in der Leipziger Kunst gern gepflegten intellektuell aufgeheizten Realismus. Das schien kulturpolitisch .Es spricht für Gnüchtels Malerei und die Unterstützung von Kollegen, dass es der Außenseiter ein Jahr vor dem Ende der DDR in den Künstlerverband schaffte.

Anzeige

Seine Bilder ziehen den Betrachter in ein fesselndes Spannungsfeld von Kolorit und Strukturen, die durch Kies, Sand, Asche, Bitumen und Marmormehl hervortreten und für den Betrachter taktil eine einzige Verlockung sind. In seinen nonfigurativen Bildwelten macht Gnüchtel alte Pappen, Packpapier, Textilfetzen als Erinnerungsspuren in ihrer Vergänglichkeit erlebbar, bezieht Buchstaben, Ziffern und Zeichen ein. Mitunter schüttet er Farbe oder Sand direkt auf die liegende Leinwand, sucht die perfekte Balance zwischen Steuerung und Zufall. Die oft großen Formate driften ins Monochromatische, spielen den Nuancenreichtum erlesener Farben aus oder trumpfen auf mit den Akzenten von flammendem Rot oder desillusionierendem Schwarz.

Weitere LVZ+ Artikel

Gnüchtel lässt sich bei seiner Arbeit im Atelier von keinem starren Plan lenken. „Ich fange mit irgendeiner Farbe an, taste mich voran, lasse mich vom Bild leiten. Das Bild ist klüger als ich“, bekennt der Maler. Unter mancher Komposition verbergen sich fünf bis acht Versionen, überlagern sich immer wieder Informationen. Wie auf einer Erinnerungsspur dockt der lange Findungsprozess an vorhergegangene Zustände an.

Aufgeladen von Vergänglichkeit

Die Landschaften von Baacke hingegen setzen auf eine Außenwelt, die ebenso von Vergänglichkeit und Flüchtigkeit des Augenblicks aufgeladen ist. Im Zusammentreffen von Licht und Schatten, der ständigen Wandlung, findet die Malerin, Jahrgang 1980, ihre Inspiration. Dabei greift sie für Notate zu ihren Gemälden folgerichtig zur Kamera, um sich der immer wieder veränderten Lichtsituation zu versichern. „Es interessiert mich, wie man das mit Farbe darstellen, atmosphärisch Raum schaffen kann“, umreißt die Leipzigerin ihren Ansatz.

Sie hat an der Hochschule für Grafik und Kunst in Leipzig 2007 das Diplom erworben, bei Arno Rink und Neo Rauch ihr eigenes Verständnis der kompositorischen wie narrativen Ebenen von Bildern entwickelt. Inzwischen lehrt sie auch als freie Dozentin und bietet in ihrem Atelier im Tapetenwerk Malkurse an.

Die Harmonie könnte trügerisch sein

Ihre Gemälde reflektieren den Reiz einer in viel Grün eingebetteten Stadt, zeigen Waldstücke, in denen der Gegensatz von lichtdurchflutetem Geäst und dem Schattendasein von Moos und Unterholz Spannung erzeugt. Malerisch beeindrucken auch die Weiden, die sich über den Karl-Heine-Kanal neigen, die Spiegelungen der Gründerzeithäuser im Wasser, Parkanlagen, die in weitläufige Gehölze mit alten Flurnamen übergehen. Allzu vertraut jedoch sollen dem Betrachter die Oasen rund um die Stadt wohl nicht erscheinen. Die Harmonie könnte trügerisch sein. Baackes Kompositionen sind zumeist menschenleer, manchmal aber auch wie Sequenzen aus verwackelten Amateurfilmen. Mitunter, so scheint es, heben sie in ihrer Unschärfe ebenso auf das Aufpoppen eines kurzen Augenblicks ab, losgelöst von Vorher und Nachher – eines Bildes, das sich in die Netzhaut brennt, weil eben diesem Moment vielleicht die Katastrophe folgte.

Eine inspirierende Ausstellung im Westwerk, die gerade im Zusammenklang so divergenter Handschriften künstlerische Individualität zugespitzt sichtbar macht.

Info: Hjördis Baacke. Dietrich Gnüchtel. Stadtlandschaften. Spuren, Akanthus Galerie, Karl-Heine-Straße 89, bis 18.7., Di–Fr 14–19 Uhr, Sa 11–16 Uhr

Von Ingrid Leps