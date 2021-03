Leipzig

Statt auf Konzerttournee ist Daniel Knauft, Mitglied des Vokalensembles Amarcord, derzeit daheim in Leipzig. Statt Musik bestimmte Corona das vergangene Jahr. Und doch: Es gehe ihm jetzt richtig gut. Denn Daniel Knauft, hauptberuflich als Sänger international erfolgreich, ist seit einigen Wochen als Impfarzt in Leipzig unterwegs.

Knauft, zwischen 1983 und 1992 Mitglied im Thomanerchor, studierte Medizin in Leipzig, blieb der Musik dabei aber treu. Eine Zeit ging das gut parallel, bis Amarcord 2002 den Deutschen Musikwettbewerb gewann. Die Karriere nahm richtig Fahrt auf. „Ich weiß, wofür mein Herz schlägt,“ sagt Knauft und geht ganz im Medizin-Jargon an die Sache heran: „Die rechte Herzkammer schlägt für die Medizin, aber die große, linke, war immer für die Musik da.“

Musik bestimmt Knaufts Leben

In den vergangenen 20 Jahren bestimmte die auch das Leben des 47-Jährigen. Bis zum März 2020. „Es war ziemlich genau am Freitag, dem 13.“, erinnert sich Knauft, „als alles auseinander ging. Die Buchmesse war abgesagt und da war klar, dass es auch mit der Musik nichts wird. Das Gefühl war entsetzlich.“Es gibt Kontaktsperren, Schließungen, den Lockdown in Deutschland. Sogar Online-Proben mit der Gruppe hat es am Anfang nicht gegeben. Die Tourneen in die USA, nach Japan – abgesagt.

Schon da fragte sich Knauft, was er tun kann. Er wollte helfen, hatte allerdings auch Bedenken, gibt er zu. Noch wusste man wenig über Covid-19, als Sänger wollte er vorsichtig sein – dass mit einer Coronainfektion die Lungen angegriffen werden könnten, war damals schon bekannt. „Daher ziehe ich zutiefst meinen Hut vor all den Kräften, die einfach keine Wahl hatten in den Test-Ambulanzen.“

Impfstoff war ein Hoffnungsschimmer

Er beginnt, ein Corona-Tagebuch zu führen, so erinnert er sich an alles. Auch an die Hoffnungslosigkeit und Existenzsangst, die viele Künstler umtreibt. Nicht nur finanziell. „Wir waren ja alle zum Nichtstun verurteilt.“ Finanzielle Hilfen für die Branche seien zum Teil spät gekommen.

Dann kommt die zweite Welle. Anders als im Frühjahr jedoch gibt es die Aussicht auf Impfstoffe. Für Knauft eine fantastische Sache. „Das wir so schnell eine Impfung gefunden haben. Das war für mich ein Hoffnungsschimmer.“ Der Freistaat sucht bald Impfärzte, Knauft meldet sich freiwillig, schließlich hat er das alles mal gelernt – und hört nichts mehr. Das ärgert ihn: „Es passierte einfach nichts.“ Trotz aller Dringlichkeit.

Amarcord Sänger Daniel Knauft (l.) arbeitet zur Zeit als Impfarzt bei der Median-Klinik mit Chefarzt Dr. Tom Schöpe Quelle: Andre Kempner

Schließlich klappt es doch: Die Median-Klinik, ein ambulantes Gesundheitszentrum in Leipzig, stellt ein mobiles Impfteam zusammen. Am 18. Februar gibt es grünes Licht. Eigene Ärzte werden dafür freigestellt, und auch Knauft stößt hinzu: „Endlich konnte ich auch wieder etwas tun.“ Das Team fährt in Wohnheime und Pflegeeinrichtungen und impft vor Ort. Drei Mal war Knauft bisher dabei, rund 200 Patienten hat er schon mit dem Biontech-Stoff geimpft. 50 bis 60 Personen sind das im Schnitt bei einem Einsatz. Es ist ein bisschen ein Plädoyer dafür, sagt er. Die Senioren seien nicht ängstlich, sondern voller Vorfreude. Sie zählen die Wochen bis zur zweiten Spritze, passen auf sich auf. „Das ist ein befriedigendes Gefühl, nicht mehr nichts zu tun“, so Knauft.

Als Mediziner sieht er die Notwendigkeit schneller Impfungen. Die Median-Klinik würde sich sogar als Impfzentrum anbieten, sagt er. Aber noch sei das nicht möglich. „Dabei ist es jetzt die Aufgabe zu impfen“, appelliert Knauft. „Wir sind viel zu langsam. Eine Jahrhundertkrise braucht eine Jahrhundertlösung.“

Was ihn auch beschäftigt sind die Gegner der Impfungen. Wenn am kommenden Samstag auf der Leipziger Messe dagegen demonstriert wird, will er alles tun, damit die Patienten zu ihren Impfterminen kommen.

Sie blicken hoffnungsvoll auf die 21. Festivalausgabe: Die Sänger von Amarcord arbeiten schon an "a cappella 2021". Quelle: Christian Kern

Dazwischen konzentriert er sich auf Amarcord. Pläne für die Zukunft gebe es „en masse“. Das Ensemble probt wieder regelmäßig. Im Mai soll das 21. A-Capella-Festival stattfinden.Knauft sagt aber auch: „Für nichts zu planen, das wäre ganz bitter.“

Von Vanessa Gregor