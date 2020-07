Leipzig

Die Magie von Olivenhainen, das gleißende Licht mediterraner Fischerdörfer, das Blau der Seen, die jenseits der Alpen Italien verheißen: Eine Ausstellung im Leipziger Mädler Art Forum weckt mit berührender Farbenfülle und überwältigender Formenflut „Sehnsucht nach dem Süden“.

Es ist eine Sehnsucht, die seit Jahrhunderten Generationen über die Alpen zieht. In diesem Fall sind es 19 Künstler, geboren zwischen 1878 und 1910. Ihre Biografien sind gezeichnet von den Verwerfungen zweier Kriege. Seelische Traumata und körperliche Verletzungen, bittere Verluste im Feuer der Bombennächte, Verfolgung und Diffamierung durch die Nationalsozialisten, Emigration und Deportation ziehen sich durch die Lebensläufe.

„Verschollene Generation“

Nach 1945 werden diese Malerinnen und Maler, die Jüdin Käthe Loewenthal wird selbst das nicht mehr erleben, in ihrem Rang geschmälert. Beiseitegedrängt werden sie aber auch durch den Vormarsch der non-figurativen Kunst, für den jüngere Forschungen gar politisches Kalkül unter Mitwirkung der CIA ausmachen. Im Kalten Krieg ging es um Etablierung dieser Kunst als Sinnbild formaler Freiheit ohne gesellschaftliche Botschaft, um sich damit gegen den Osten zu formieren.

Rainer Zimmermann prägte für diese Künstler in der Rückschau parallel zur Literaturgeschichte 1980 den Begriff „verschollene Generation“. Der Kunsthistoriker war es auch, der ihre Malerei unter dem Begriff Expressiver Realismus greifbar machte.

Zwischen Deformation und Nachbildung

Das apostrophierte er nicht im Sinne eines Kunststils, sondern setzte auf die verbindende künstlerische Haltung, die dem Gegenstand verpflichtet bleibt und an die Formensprache der Klassischen Moderne andockt.

Eine Malerei, die ihre Weltsicht, „aus der Farbe heraus in persönlicher Handschrift auf die Leinwand bringt, wurde als nicht innovativ wenig geschätzt“, schreibt die Kunstexpertin Ingrid von der Dollen im aufschlussreichen Katalog zur Ausstellung in der Mädlerpassage.

Für sie ist diese Kunst ein „mittlerer Weg“ zwischen der subjektiven Deformation des Gegenstandes im Expressionismus und seiner objektiven Nachbildung in der Neuen Sachlichkeit, die im Westen hoch im Kurs standen.

Faszinierende Bildsprache

Für den Sammler Joseph Hierling, Jahrgang 1942, bot gerade der stilistische Pluralismus im Schatten der Publikumsgunst enormen Reiz. Seine Faszination von dieser Bildsprache lässt sich in der Auswahl gut nachvollziehen.

Da gibt es die sonnendurchfluteten südlichen Szenerien Ernst Stadelmanns, die atmosphärische Weite und mediterrane Heiterkeit, die Hans Olde d.J. mit der Leichtigkeit seiner Farbpalette beschwört, die im hellen Licht bestechenden Straßen und Häfen von Julius W. Schülein. Leo von Welden bannt mit lockerer Hand barocke Wasserspiele in Rom und Taormina, lenkt den Blick in die engen und rätselhaften Gassen Venedigs.

In der radikalen Vereinfachung der Landschaftsstruktur, die Farbe oft von Kontur gebändigt, offenbaren sich auch bei Karoline Wittmann, Elisabeth Balwe-Staimmer und Erna Schmidt-Caroll im Spiegel der Landschaft innere Befindlichkeiten.

Magische Dimension

Diese 50 Bilder, inspiriert von gleißendem Licht, der Vegetation sonniger Weinberge und Olivenhaine, kubischen Häusern, die sich an Felsen ducken, entstanden oft im harten Ringen, hundertfach strapazierten Postkartenmotiven zutiefst Originäres entgegenzusetzen.

In einer Zeit, in der die Selbstverständlichkeit des Reisens außer Kraft gesetzt scheint, erlangen die Sehnsuchtsorte wieder etwas von ihrer magischen Dimension. Die Leipziger Schau ist nur ein Teil der Sammlung Hierling. Momentan wird das reiche Konvolut auch im Buchheim Museum am Starnberger See und in Nagold im Nordschwarzwald gezeigt.

„Sehnsucht nach dem Süden“, Mädler Art Forum, Mädlerpassage, Treppe B, bis zum 13. 9., geöffnet Do bis So 14-18 Uhr, Eintritt frei

„Wahrheitsmalerei“, Buchheim Museum, Bernried, bis 18.10./Malerinnen des Expressiven Realismus, Museum im Steinhaus, Nagold, bis 16. 8.

