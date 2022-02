Leipziger Autor Dmitrij Kapitelman über den Krieg, seinen Schmerz und Putins Besessenheit

Leipzig

Der Schriftsteller Dmitrij Kapitelman wurde 1986 in Kiew geboren. Im Alter von acht Jahren kam er mit seiner Familie nach Deutschland, lebt heute in Leipzig und Berlin. Im Interview spricht er über den Krieg gegen die Ukraine und seinen Schmerz, Putins Besessenheit und seine Sorge vor neuem Antislavismus.

Wir alle blicken fassungslos auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Hatten Sie für möglich gehalten, dass so etwas in Europa passiert?

Mir tut es wahnsinnig weh, meine Geburtsstadt so zu sehen, die Menschen in den U-Bahn-Stationen, nachts, wie sie sich vor Bomben verstecken. Und die Raketen am Himmel. Ich habe Putin vieles zugetraut nach dem, was er in Georgien oder in Syrien getan hat. Ich habe mir seine Ansprache angesehen. Der Mann, der da redete, sah nicht aus wie jemand, der verhandeln will, auch nicht wie jemand, der sich von einer abgesagten Pipeline abschrecken lässt. Da hatte ich schon ein sehr ungutes Gefühl, aber bis zuletzt noch die Hoffnung, dass es vielleicht bei den östlichen Gebieten bleibt. Das vergisst man hier häufig, dass in der Ukraine seit acht Jahren Krieg geführt wird, dass schon drei Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, dass es eines der am meisten verminten Länder der Welt ist, dass sich die Bevölkerung des Donbass durch Flucht halbiert hat. Aber dass wir es nun mit einer Invasion von allen Seiten bis nach Kiew zu tun haben, mit so krassen Angriffen auch auf die Zivilbevölkerung, das will mir nicht in den Kopf gehen.

„Es schmerzt unheimlich“

Wie gehen Sie selbst damit um, tun Sie sich die Kriegsberichte in Dauerschleife an?

Ich schaue vor allem über Twitter, was passiert. Ich muss mir allerdings auch mentale Pausen zugestehen, mein eignes Leben hier am Laufen halten, aber ich bin sehr hypnotisiert von dem, was passiert – auf die denkbar schlechteste Art. Und ich weiß auch: Ich bin in Sicherheit, ich werde bei diesem Krieg nicht umkommen. Aber es schmerzt unheimlich.

Ihre Eltern sind in Leipzig, wie geht es Ihren Freunden vor Ort?

Wir haben Kontakt über WhatsApp, sie haben alle das Gleiche gesagt: Wir würden gerne fliehen, aber wohin und wie? An der Grenze werden die Männer von 18 bis 60 nicht durchgelassen, wegen der Generalmobilmachung. Viele, die ich gesprochen habe, wollen nicht ohne ihre Männer und Söhne gehen. Es ist aussichtslos. Die Leute sitzen in ihren Bombenbunkern. Weswegen?

Haben Sie irgendeine Ahnung, worum es Putin gehen könnte?

Seit ich dieses 40-minütige Geschichtstraktat, dieses verbitterte Gesicht gesehen habe, habe ich wirklich das Gefühl, hier geht es um die Manie eines Mannes, eine persönliche Besessenheit. Fast wie so ein wütender Ex, der sich darüber aufregt, dass die Frau jetzt mit einem anderen zusammen sein will, mit dem Westen.

„Ich sehe keinen Gewinn für Putin“

Es ist immer die Rede von den russischen Sicherheitsinteressen gewesen ...

Ich sehe nicht, wie sich das noch mit geopolitischen Interessen rechtfertigen ließe – sowohl die Art der Kriegsführung als auch der Zeitpunkt. Ich sehe da keinen Gewinn für ihn. Klar, der Raum vielleicht, aber den muss man erst einmal dauerhaft kontrollieren. Es ist irrational. Ich bin ja kein Geostratege, aber selbst die größten Putin-Kenner, die ihn seit einem Vierteljahrhundert beobachten, sagen, dass sie sich geirrt haben, dass sie nicht dachten, dass er so etwas Verrücktes machen würde. Vielleicht ist es wirklich so, dass Putin eine Demokratie direkt neben Russland nicht aushält. Denn bei allen Mängeln, die die Ukraine hat, eine Demokratie ist sie. Es gibt die Oligarchen, es gibt die Kleptokratie, aber es ist ein viel freieres Land als Russland. Es gibt einen Witz darüber ...

Erzählen Sie!

Ein Straßenhund läuft aus der Ukraine nach Russland rüber, die Grenzmilizionäre lassen ihn gehen. Zwei Wochen später kommt er zurück, will wieder in die Ukraine, die Grenzposten fragen, wieso: Ja, sagt er, drüben ist es auch schlecht, aber hier darf man wenigstens bellen.

Wie sehen Sie die Reaktion des Westens auf Putins Handeln über die vergangenen Jahre?

Er wurde weder wirklich für die Krim-Annexion bestraft noch für die hybriden Kriege oder die Kriegshandlungen im Osten der Ukraine. Er hat in Syrien agieren können und in Georgien. Das passiert, wenn man aggressive Politik durchgehen lässt. Warum sollte man dann als Aggressor aufhören?

„Mit Solidarität allein werden die Leute nicht überleben“

Warum, glauben Sie, war das so?

Offenbar spielen bei den westlichen Ländern große wirtschaftliche Eigeninteressen eine Rolle. Auch Scholz hat ja zunächst dem Ausschluss Russlands aus dem Swift-System nicht zugestimmt, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Leute flüchten vor Bomben. Was soll noch geschehen? Mit Solidarität allein werden die Leute nicht überleben.

Wird die Ukraine alleingelassen?

Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber so, wie es jetzt ist, wird dem Land nicht genug geholfen. So, wie es jetzt ist, nimmt die internationale Gemeinschaft in Kauf, dass die Ukraine Geschichte wird.

Hätte Deutschland Waffen liefern sollen?

Ich bin kein Militärstratege, aber nach allem, was ich gelesen habe, hätte auch eine Aufrüstung nicht viel geändert, wenn Russland eine Invasion will.

Nicht Putin mit Russland gleichsetzen

Gibt es irgendetwas, das Ihnen Hoffnung macht?

Am Donnerstag haben in 53 Städten in Russland Menschen gegen den Krieg demonstriert und wurden sofort verhaftet. Russland wird so drakonisch regiert, dass man für ein Like bei Facebook ins Gefängnis gehen kann, dass Anhänger klassischer Oppositionsparteien als Terroristen gelten, dass Medien, die nicht regierungskonform berichten, groß einblenden müssen, dass man ein ausländischer Agent sei – da ist es wirklich eine sehr, sehr große Sache, dass Menschen auf die Straße gehen. Putin und sein Stab sind nicht gleichzusetzen mit Russland. Aber das ist es, was Putin will, dass man ihn gleichsetzt mit diesem ganzen riesigen Land. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt eine neue Welle von Antislawismus kommt.

Einen deutschen Pass nach 25 Jahren

Sind Sie eigentlich inzwischen eingebürgerter Deutscher?

Ja, seit Dezember 2020. Sie können sich sicher denken, dass ich gerade sehr froh bin, nicht zur ukrainischen Botschaft rennen zu müssen, nicht mehr administrativ auf ein Land angewiesen zu sein, dass es vielleicht bald nicht mehr gibt, respektive unter Putins Kontrolle stehen könnte.

Dmitrij Kapitelman: Eine Formalie in Kiew. Hanser; 176 Seiten, 20 Euro. Quelle: Hanser-Verlag

Wir haben nicht erst jetzt viele Solidaritätsbekundungen in der deutschen Politik für die Ukraine. Sie wiederum leben seit Jahrzehnten in Deutschland, schreiben auf Deutsch Romane, die Preise gewinnen, sind gewissermaßen „integrierter“ als mancher Deutscher, aber mussten einen immensen Aufwand betreiben, um einen deutschen Pass zu bekommen. Sie beschreiben das in „Eine Formalie in Kiew“. Können Sie das zusammenbringen?

Die Einbürgerungspolitik ist eigentlich ein eigenes Thema für ein Interview. Aber in aller Kürze kann ich sagen: Es hat schon eine bittere Ironie, dass es ausgerechnet den jüdischen Kontingentflüchtlingen, die ja in dieses Land gebeten wurden, um die jüdische Kultur in Deutschland wiederzubeleben, jetzt so schwer gemacht wird, sich einbürgern zu lassen. Dass man nach 25 Jahren fast auf die Knie für einen Pass gehen muss, das ist schon sehr ironisch. Der Prozess hat mehrere Jahre gedauert, mich 8000 Euro gekostet. Ich war kurz davor, aufzugeben. Mir geht es aber gar nicht darum, dass es nur für jüdische osteuropäische Einwanderer leichter wird, sondern dass es einen gerechten Prozess für alle Menschen gibt, die hier angekommen und ein valider Teil der Gesellschaft sind.

Rechnen Sie mit einer großen Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine?

Die ist ja schon da. Wir werden uns nicht ewig von den Ungerechtigkeiten der Welt abschotten können. Die kommen jetzt näher. Das ist nicht mehr Syrien, das ist Europa, aber mit einem Akteur, der in Syrien aktiv war und ist.

Glauben Sie, dass nach der Ukraine weitere Länder bedroht werden?

Wenn es auf diesen Angriffskrieg keine gemeinsame starke Antwort gibt, dann, bin ich sicher, wird es mit der Ukraine nicht enden, dann geht das weiter.

Zur Person Dmitrij Kapitelman wurde 1986 in Kiew geboren. Im Alter von acht Jahren kam er als so genannter Kontingentflüchtling mit seiner Familie nach Deutschland. Er studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Leipzig und absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München. Heute arbeitet er als Schriftsteller und freier Journalist. 2016 erschien sein erstes Buch „Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters“, für das er den Klaus-Michael Kühne-Preis erhielt. 2021 folgte „Eine Formalie in Kiew“. Dmitrij Kapitelman lebt in Leipzig und Berlin.

Info: Dmitrij Kapitelman liest am 18. März um 19.30 Uhr in der Deutschen Nationalbibliothek aus seinem Buch „Eine Formalie in Kiew“ (Hanser, 176 S., 20 Euro).

Von Jürgen Kleindienst