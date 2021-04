Leipziger Bach-Museum zeigt Michael Triegels Kunst im Dialog mit Bachs Musik

Leipzig

Die Sonne scheint ein bisschen wärmer an diesem Mittwoch, der Himmel ist ein bisschen blauer, und die Vögel singen ein bisschen lauter, aber es nützt nichts: „Bach und Triegel. Im Dialog“, die neue Ausstellung im Leipziger Bach-Museum, muss pandemiebedingt wie alle Ausstellungen in Leipzig geschlossen bleiben. Am Freitag sollte sie eröffnen, bis 31. Oktober ist sie zu sehen.

33 Werke des Leipziger Malers und Bachs Musik – ausgewählte Werke sind über Kopfhörer zu hören – verbinden sich, fragen einander, reiben und finden sich – im Zweifel, im Glauben, im Umgang mit den großen Menschheitsthemen Tod, Schönheit, Vergänglichkeit und Leben. Zwei Geister, die es sich ganz gewiss nicht leicht mach(t)en, deren Kunst aber ganz leicht im Hören und Sehen zu überwältigen vermag.

Michael Triegel und Kerstin Wiese, Leiterin des Bach-Museums, in der Ausstellung. Quelle: André Kempner

Umgehen mit der Welt und ihren Zumutungen

Michael Triegel, der sich bei den so genanten Alten Meistern bedienende, auf christliche und mythologische Ikonographie zurückgreifende Maler und das barocke Genie Bach, den Albert Schweitzer den „fünften Evangelisten“ nannte – das passt. Aber nicht nur in die Schublade „religiöse Kunst“, wie er betont. „Im Grunde geht es doch immer darum, wie man mit der Welt umgeht, auch ihren Zumutungen.“ Der Tod, der mit der Geburt auf uns zukommt, aber gemeinhin verdrängt wird, tritt gerade neu und anders auf die Bühne. Auch insofern passe diese Ausstellung über Zweifel, Suche, Trost und Erlösung in die Zeit, sagt der 52-Jährige.

„Persephone im Hades“ (Ausschnitt). Quelle: André Kempner

Der Austausch über die Jahrhunderte hinweg findet unter den Kapitelüberschriften „Gott und der Mensch“, „Leben und Tod“, „Glaube und Zweifel“, „Verwandlungen“, „Engel und Menschen“ sowie „Landschaften“ statt. Zu Triegels „Studie zum Gekreuzigten“ kann der Besucher etwa die Sopran-Arie „Aus Liebe will mein Heiland sterben“ aus der Matthäus-Passion hören. Den Entwürfen Triegels für die Fenster der Kirche Maria Himmelfahrt in Köthen werden Bachs Kantaten zu Maria Verkündung, Maria Heimsuchung und Maria Reinigung zugeordnet. Museumsleiterin Kerstin Wiese sieht bei beiden Künstlern ein variierendes Durchspielen verschiedener Motive. „Bach brauchte Zeit, sammelte Wissen, um seine Themen zu entwickeln.“ So auch der Maler: „Ich füttere mich pausenlos mit Inhalten, schöpfe dann manchmal aus Träumen. Das Unterbewusste, scheint mir, ist größer als ich.“

Möglichkeitsräume für den Betrachter

Triegels Meisterschaft besteht nun unter anderem darin, diese Eingebungen zu zähmen, ihnen Fragen abzuringen, dem Betrachter Möglichkeitsräume einzurichten, in denen sich Gefühl und Verstand vortasten können. Unter die perfekten Oberflächen streut er Irritationen, im Harmlosen können sich Abgründe auftun.

„Stillleben mit Katze“ heißt eine kleine Arbeit. Eine Katzenmumie liegt auf einer Holzkiste, das Maul aufgerissen, Knochen ragen hervor. Man darf in ihr eine Repräsentation des Teufels sehen. Der Teufel mumifiziert – erstmal gut, meint man, zumal unten an der Kiste Maria und Jesuskind grüßen – aber leider nur auf einem Zettel, der mit einem Nagel angepinnt ist. Die Erlösungshoffnung malt Triegel als Bildchen im Bild. Eine heikle Ironie. Trost und Zweifel sind manchmal nur einen Katzensprung voneinander entfernt.

„Stilleben mit Katze Quelle: André Kempner

Drei geschlossene Ausstellungen

Mit solchen Irritationen im Kopf kann man in der Ausstellung Bachs Kantate „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“ hören. Originale Notenhandschriften, Bibeln, Textdrucke und andere Werke aus Bachs Bibliothek komplettieren eine Ausstellung, die auf mehreren Ebenen ins Offene führen würde – wenn sie denn geöffnet wäre. Es ist dies nun die dritte momentan geschlossene Schau Triegels – neben den Ausstellungen „Dein Angesicht will ich suchen“ im Geburtshaus Papst Benedikts XVI. in Marktl am Inn und „Cur Deus – Warum Gott?“ in der Kunsthalle Rostock.

Das Abwesende, von uns Verstellte und daher nicht zu Erkennende – das ist eins der großen Themen in Michael Triegels Schaffen. Brauchbar ist das auch als Metapher für den derzeitigen Umgang mit Kunst und Kultur. „Furchtbar“ sei es, seine Kunst nicht zeigen zu können, sagt der Maler. Dass Museen geschlossen bleiben müssen, verstehe er nicht. Immerhin habe er im Atelier noch nie so intensiv gearbeitet wie jetzt in der Zeit der Pandemie. Ein Grund mehr, sich auf das Danach zu freuen.

Info: Die Ausstellung „Bach und Triegel. Im Dialog“ ist bis zum 31. Oktober im Leipziger Bach-Museum (Thomaskirchhof 15/16) zu sehen. Sie ist derzeit geschlossen. Wenn es die Inzidenzwerte in Leipzig zulassen, ist sie Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Jürgen Kleindienst