Leipzig

„Wir sind wohl nur ein paar Wochen zu früh dran“, sagt Michael Maul, der Intendant des Leipziger Bachfestes. Aber so knapp es auch sein mag und so schwer ihm die Entscheidung fiel: Das Bachfest 2021 wird, das ist die schlechte Nachricht, diesmal ohne Gäste aus aller Welt und im schlimmsten Fall ganz ohne Publikum stattfinden müssen. Die gute: Es wird stattfinden.

Denn Maul sagt auch: „Ich habe im letzten Gespräch mit der LVZ ,Erlösung für alle’ versprochen“, und ich will dieses Versprechen halten!“ Also wird es den dramaturgischen Kern des Festivals, das unter dem Motto „Erlösung“ steht, auf jeden Fall als Live-Stream geben. Und vielleicht führen die deutlich fallenden Inzidenzzahlen dazu, dass kurzfristig doch ein – dann sicherlich überschaubares – Publikum in die Kirchen gelassen werden kann.

Live aus Bachs Kirchen

Mauls Kronjuwelen jedenfalls gibt es: „Bachs Messias“, das Nachfolgeformat des künstlerisch und beim Publikum erfolgreichen „Kantaten-Rings“. Zwölf Konzerte vom 11. bis 15. Juni, in denen die Großen der Bachwelt sich mit den Werken Bachs auseinandersetzen, die die Geschichte Jesu reflektieren – von der Geburt bis zur Himmelfahrt. Interpreten sind der Bach-Archiv-Präsident Ton Koopman mit seinen Amsterdamern, die Thomaner unter dem scheidenden Thomaskantor Gotthold Schwarz, Vàclav Luks und sein Prager Collegium 1704, Masaaki Suzuki und sein Bach Collegium Japan, Justin Doyle, RIAS Kammerchor und The English Concert, der schwedische Eric-Ericson-Chor mit der Lautten Compagney Berlin unter Wolfgang Katschner sowie Hans Christoph Rademann und die Gaechinger Cantorey.

Michael Maul, Intendant des Leipziger Bachfestes. Quelle: André Kempner

Abgesehen von den Japanern, die aus der Heimat streamen, reisen die Ensembles an, singen und spielen an den authentischen Orten: Bachs Kirchen St. Thomas und St. Nikolai – sowie im Gewandhaus, denn für die doppelchörige Matthäuspassion brauchen die Ausführenden unter Corona-Bedingungen viel Platz. Maul: „Ich hoffe, dass sich die Regelungen bei fallenden Inzidenzwerten noch so entwickeln, dass es nicht mehr nötig sein wird, die Ensembles erst einmal in Quarantäne zu schicken.“

Streams und Entschädigungen

Die Geldgeber, allen voran die Stadt Leipzig, sind bei der Stange geblieben. Maul: „Harald Langenfeld und seiner Sparkasse, aber auch allen anderen Förderern, Unterstützern und Sponsoren kann ich gar nicht laut genug ‚Danke’ sagen. Denn natürlich wird dieses Bachfest als das am höchsten subventionierte in die Geschichte des Festivals eingehen.“

Knapp eine Million Euro kalkuliert er für „Bachs Messias“– für die Ausführenden, aber auch für die aufwendige Technik, die nötig ist, damit alle dieser „Erlösung“ teilhaftig werden können. Für dieses Geld verspricht Maul „das Bach-Ereignis des Jahres 2021, und ein ganz starkes Signal aus der Musikstadt Leipzig“. Überdies will er die Musikerinnen und Musiker entschädigen, die er wieder ausladen musste, weil der Rest des rund 150 Veranstaltungen umfassenden Programms nicht stattfinden kann, wenigstens im Rahmen der Sätze, die die Zuwendungsgeber erlauben.

Keinerlei Erfahrungswerte

Um wenigstens einen Teil dieser Kosten selbst einzuspielen, gibt es die Messias-Streams nicht umsonst – jedenfalls nicht alle. Der komplette Stream kostet im Digital-Abo 99 Euro, jedes einzelne Konzert ist für 14 Euro („die Bach-Zahl“) zu haben. Da ist auch das Beiprogramm mit drin, die Möglichkeit, mit den Künstlern zu chatten oder mit Kardinal Marx, mit Bachforschern, mit Michael Maul oder mit Ulrich Noethen, der in allen Konzerten die Evangelien-Texte liest, „zu denen Bach den Soundtrack schrieb“.

„Bachs Messias“ 1: Amsterdam Baroque Choir & Orchestra, Ton Koopman – Advent: 11. Juni, 20 Uhr, Nikolaikirche 2: Thomanerchor, Akademie für Alte Musik, Gotthold Schwarz – Geburt (WO I–III): 12. Juni. 18 Uhr, Thomaskirche 3: Thomanerchor, Akademie für Alte Musik, Gotthold Schwarz – Geburt (WO IV–VI): 12. Juni, 20.30 Uhr, Thomaskirche 4: Collegium 1704, Vaclav Luks – Kindheit/Jugend: 13. Juni, 16 Uhr, Nikolaikirche 5: Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki – Bergpredigt: 13. Juni, 18 Uhr 6: Rias Kammerchor, The English Concert, Justin Doyle – Wunder I: 13. Juni, 20 Uhr, Thomaskirche 7: Eric Ericsons Kammarkör, Lautten Compagney, Wolfgang Katschner – Wunder II, 14. Juni, 15 Uhr, Nikolaikirche 8: Gaechinger Cantorey, Hans Christoph Rademan – Einzug in Jerusalem, 14. Juni, 17 Uhr, Thomaskirche 9: Amsterdam Baroque Choir & Orchestra, Gewandhaus Kinderchor, Ton Koopman – Matthäus Passion: 14. Juni, 19 Uhr, Gewandhaus 10: Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki – Ostern: 15. Juni, 16Uhr 11: Collegium 1704, Vaclav Luks – Abschied der Jünger: 15. Juni, 17 Uhr, Nikolaikirche 12: Gaechinger Cantorey, Hans Christoph Rademan – Himmelfahrt: 15. Juni, 20 Uhr, Thomaskirche

„Wie viele Streaming-Tickets wir verkaufen?“, fragt Maul sich selbst, „ich habe keine Ahnung. Es gibt keinerlei Erfahrungswerte. Dass wir so viele Tickets verkaufen, wie wir unter normalen Bedingungen Plätze gehabt hätten, also 1500 pro Konzert, das wage ich nicht zu hoffen. Dass es mindestens 400 werden, so viele, wie unter Corona-Bedingungen vor Ort möglich wären, das wünsche ich mir. Jedenfalls werden wir ab sofort eine gewaltige Marketing-Offensive starten, um weltweit so viele Karten wie möglich unter die Leute zu bringen.“

Bachs Messias in Spielfilmlänge

Dennoch ist dem Intendanten wichtig, dass jeder etwas davon hat. Schließlich geht es um „Erlösung für alle“. Darum ist nicht nur das Eröffnungskonzert im Stream kostenlos und das Abschlusskonzert, das wohl der Bachfest-Abschied des Thomaskantors Gotthold Schwarz wird. Es wird auch jeden Tag eines der Messias-Konzerte gratis zum Stream angeboten. Auch hat Maul den MDR ins Boot bekommen, der für den 28. Juli, Bachs 271. Geburtstag, eine Messias-Fassung „in Spielfilm-Länge bestellt hat – ich arbeite gerade am Drehbuch für die Schnittfassung. Die rund 18 Stunden der 12 Konzerte auf anderthalb zu bekommen und auch noch den notwendigen Texten des Neuen Testaments Raum zu lassen, das ist eine brutale Aufgabe“.

Den Leipzigern, die über die Stadt den Löwenanteil der Finanzierung schultern, möchte Maul auch etwas zurückgeben: „Im Juni die Bach-Stage auf dem Markt durchzuziehen, ist illusorisch. Aber im August könnte es klappen.“ Darum hat er sich bereits mit Peter Matzke geeinigt, der die Marktmusik verantwortet, das Nachfolgeformat der „Klassik Open“: „Wir werden so viel wie möglich vom Volksfest-Programm des Bachfestes in Leipzigs guter Open-Air-Stube in die Marktmusik retten.“

Protestantische Erlösung mit Musik

Wenn die Inzidenzen sich gut entwickeln, könnte auch das Abschlusskonzert vor Publikum stattfinden. Was nichts daran ändert, dass die Streaming-Formate für Maul noch einen weiteren Vorteil haben: „Die kann sogar der Patron des Messias-Zyklus aus dem Kloster heraus verfolgen, ohne die beschwerliche Reise von Rom nach Leipzig antreten zu müssen. Denn das bewegende Grußwort für den Zyklus erhielt Maul von niemand Geringerem als dem 94-jährigen Joseph Aloisius Ratzinger, der von 2005 bis zu seinem Amtsverzicht 2013 als Papst Benedikt XVI. Oberhaupt der katholischen Christenheit war. Benedikt trat dem auf den ersten Blick ziemlich protestantischen Projekt „Bachs Messias“ von Anfang an so interessiert wie fasziniert entgegen – und soll nun ebenfalls musikalische „Erlösung“ aus Leipzig empfangen.

Von Peter Korfmacher