Das Bachfest zieht jedes Jahr mehrere tausend Gäste nach Leipzig – auch aus dem Ausland. Diese reisen aber oft mit dem Flugzeug an, was sehr viel CO2-Ausstoß erzeugt. Um die Klimabilanz zu verbessern, will das Bachfest am Störmthaler See deshalb einen Wald pflanzen. Mit Hilfe einer Crowdfunding-Kampagne soll das Projekt finanziert werden.