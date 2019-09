Leipziger Band Disillusion veröffentlicht neues Album

Leipzig

Diese Band hatte etliche Jahre keiner mehr auf der Uhr. Obwohl sie sich nie aufgelöst hatte. Disillusion sind zwar eine Leipziger Gruppe. Aber sie hatte nach diversen Findungsjahren mit dem hiesigen Bandkosmos recht wenig zu tun. Mit dem international euphorisch rezensierten Albumdebüt „Back To Times Of Splendor“ platzierten sich Disillusion 2004 sofort in der europäischen Spitzengruppe der kleinen, aber sehr agilen progressiven Dunkelmetal-Gemeinde. Dieses Meisterstück ist im konsequenten Anspruch, seiner klangarchitektonischen Struktur und der bis in die letzte Tonschleife erspürbaren Perfektion bis heute unerreicht.

Sie legten mit „Gloria“ zwei Jahre später ein Folgewerk vor, das die Intention aufgriff und neue Wege suchte. Als es danach ruhig blieb, wunderte sich kaum einer; es schien einfach, als hätte Mastermind Andy Schmidt schon alles gesagt und reingepackt. Er selbst hat das wohl auch gefühlt, war in den Folgejahren an den Reglern für viele andere Bands aktiv. Vor zwei Jahren gab es ein Einzelstück namens „Alea“, das davon zeugte, dass er keineswegs kreativ ausgebrannt ist.

150 Patrons geben die finanzielle Sicherheit

Zum Neuanfang verhalf dann ein Versuch über Patreon, jener (vergleichsweise) neuen amerikanischen Unterstützungsplattform, die über die bekannten Fundraising-Formate hinaus Künstlern nicht nur einzelne Projekte, sondern kontinuierliches Arbeiten ermöglicht. Schmidt nutzte die finanzielle Unabhängigkeit, die ihm derzeit über 150 Patrons geben, um in Klausur zu gehen, sich von allem frei zu machen und an einem neuen Album zu arbeiten.

Das Resultat liegt nunmehr vor und beweist eindrucksvoll, dass der Weg richtig war. Was da am Samstag in der Halle D des Werk 2 vorgestellt wird, ist Prog Metal auf höchstem Niveau, nach wie vor stark am Melodic Death orientiert, durchaus mit harschen Passagen, doch mit seinen entscheidenden Stärken in der epischen Ausformung.

Sie haben zwei Stücke ins Netz gestellt, die den Ansatz exemplarisch deutlich machen. Die erste Single, „The Great Unknown“, Anfang Juli hochgeladen und jetzt schon mit mehr als 18 000 Klicks, ist mit nicht mal sechs Minuten für ihre Verhältnisse eher kurz ausgefallen. Das Stück beginnt knackig, brutal hart. Doch bald gewinnt der smoothe Disillusion-Satzgesang die Oberhand, zwar ausgefeilt, aber nicht gekünstelt aufgebläht. Von da aus gleitet alles in eine intensive, sphärische Phase, die Leadgitarre darf exzellent solieren. Bis nach einem neuen Break das Ganze wieder rhythmisch Fahrt aufnimmt. Sanftes Pathos schließlich auf einer langen Bridge, die nicht etwa zurück zum exzessiven Ausgangspunkt führt (so würden das andere machen, aber eben nicht Disillusion!), sondern in einer unbestimmten endlosen Weite ausklingt.

Götterdämmerung

Noch überzeugender „Wintertide“, ein standesgemäßer 13-Minuten-Brocken ohne einen einzigen überflüssigen Takt: Düstere Schwere am langen Beginn, unheilvoller Sprechgesang, gesteigert zu verzweifeltem Gebrüll auf getragen-melodischen Flächen. Unaufhörlich Wucht gewinnend, wächst die Emotionalität zur Dramatik, gnadenlos getrieben von Double-Bass-Drums, bevor das Stück – wir befinden uns etwa in Minute acht – mit handgezupften Akustik-Gitarren zunächst Luft holt. Bald jedoch nimmt der Satzgesang ganz im Wagnerschen Sinne wieder das Leitmotiv auf, um in ein ausuferndes Finale zu führen, das zunächst Ausklang in Harmonie zu verheißen scheint. Doch gewaltige Gitarrenriffs sprechen ein schicksalhaftes Schlusswort: Götterdämmerung.

Wer diese Stücke per Suchmaschine in der bekannten Du-Röhre findet, wird in der Seitenspalte bei Artverwandtem schnell zu ihren Brüdern im Geiste geführt: Opeth aus Stockholm. In dieser Ausnahmeklasse sind Disillusion zu verorten, ohne jeden Abstrich. Des Landes Nummer-Eins-Metal-Monatsblatt Rock Hard hat „The Liberation“ bereits zum Album des Monats gekürt. Die kennen sich aus und sie haben recht.

Im Werk wird das Werk mit neuem Schlagzeuger in einer Drei-Gitarren-Besetzung und mit abgestimmten Gesängen tatsächlich live in der Komplexität erklingen, die ihm innewohnt. Eine Sternstunde des dunklen Prog. Man sollte danach sagen können, dabei gewesen zu sein.

Disillusion, Vorband: Molllust, Samstag, 20.30 Uhr, Werk 2, Halle D, Kochstraße 132, Vorverkauf 23 Euro. Das Album „The Liberation“ erscheint am Freitag beim Label Prophecy Productions.

Von Lars Schmidt