Leipziger Band „Four Roses“: Rock gegen das Seuchen-Elend

Leipzig

Four Roses ist eine Whiskey-Marke mit langer Tradition. Ein Kentucky-Bourbon in einer absolut ungewöhnlichen, penibel ausgewogenen Cuvée (in der Whiskey-Sprache „Blend“) aus allen zehn Straight Bourbons der renommierten Destille. Also ein stimmiges Gemisch aus verschiedenen, eigentlich eigenständigen Geschmacksrichtungen – und Namensgeber der Leipziger Band. Das fabelhafte Quartett hat nun ein neues Album erschaffen: „Road Stamp“.

Die erfahrenen Kämpen machen seit Beginn des neuen Jahrtausends alle Bühnen unsicher, derer sie habhaft werden können. Sie leben für die Faszination und Urkraft live gespielter Rockmusik. Wobei es nicht ihr Ehrgeiz ist, den Unmengen ungehörter Songs unbedingt noch eigene hinzufügen zu müssen. Sie zelebrieren lieber die Sahnestücke des bereits Vorhandenen. In ihren Interpretationen erwachen die Klassiker zu ganz eigenem Leben – auch auf „Road Stamp“.

Einstieg mit Pink Floyd

Gegen jede Regel von Pop-Produktionen der letzten vier Jahrzehnte beginnen sie mit dem ewig langen Intro von Pink Floyds „Shine On Your Crazy Diamond“. Sie kürzen nichts, laden zum Eintauchen ein. Doch dort, wo eigentlich die an dieser Stelle ungemein passende Auftaktzeile „Remember when you were young“ fällig wäre, setzen sie kühn mit „Comfortably Numb“ vom „Wall“-Album fort.

Gelegenheit für den noch relativ Neuen an der Gitarre, sich mit einem der wichtigsten Soli der Rock-Geschichte einzuführen: Robert Simon macht es ausnehmend gut, David Gilmour hätte seine Freude dran – und den Roses-Fans wird die wichtigste Frage beantwortet: Ob die Band nach dem Ausstieg des nahezu kultisch verehrten Gitarristen Heiko „Flecke“ Flechsig (den nicht wenige für die geheime Leipziger Zweit-Identität von Yngwie J. Malmsteen halten) ihr Niveau würde halten können. Simon rockt alle Bedenken locker vom Tisch. Er soliert souverän, bringt auf Chris Reas „Road To Hell“ herzerweichende Harmonien zum Fest und darf bei Lenny Kravitz auch seinem zappeligen Funk-Rock-Affen ordentlich Zucker geben.

Eine spezielle Mischung

Die Stärke von Thomas Rosansky, Ingo „Inge“ Paul, Henri Daßler und Robert Simon und des Albums ist jene spezielle Mischung, die es nur bei den Four Roses gibt. Im richtigen Leben hätte sich Leonard Cohen um keinen Preis neben Ted Nugent auf eine Bühne gestellt, liegen Popzeitalter zwischen Depeche Mode und Led Zeppelin. Die Leipziger mixen diese scheinbar gegensätzlichen Bestandteile behutsam zusammen, nehmen hier ein wenig schrille Bosheit raus, reichern dort mit etwas Rohheit an und legen so eine Festplatte hin, die Sternstunden der Rockgeschichte zu einem Gesamt-Feuerwerk verschmilzt.

Passend zum Anlass scheint die Nummer mit dem Titel „Snow (Hey Oh)“ gewählt. Aber ob die Red Hot Chili Peppers hier wirklich nur dank einer Handvoll zünftigen Pulverschnees in Stimmung gerieten, darf bezweifelt werden. Für den Schluss hat sich Bandchef „Rose“ Rosansky in seiner Eigenschaft als Sänger ein ganz dickes Brett vorgelegt: An Robert Plants Gesang in „Stairway To Heaven“ sind Sänger schon in Scharen gescheitert. Hier soll aber nicht gespoilert werden – möge die geneigte Hörerschaft selbst ihr Urteil fällen.

Sehnsucht nach Freiluft-Gigs

Es gibt auf jeden Fall mehrere Gründe, sich dieses Album zuzulegen: Es hilft erstens dem Hörer, das alljährliche sonore Elend namens „ Weihnachten in Familie“ aus dem Hause Schöbel/Lacasa zu verdauen und zweitens den Musikern, das gegenwärtige Seuchen-Elend zu überstehen. Drittens weckt es wieder die Lust auf lange luftige Live-Abende irgendwann im ersehnten „Danach“. Was werden wir dann feiern…

Von Lars Schmidt