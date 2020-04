Leipziger Band Jante liefert den Sound zum Frühlingsanfang

Leipzig

Jante, das ist ehrlicher Deutschpop mit einer gehörigen Portion Folk und einem Schuss Indie. Zwei Jahre nach der von Fans finanzierten EP „Kein Asphalt“, die bei Publikum und Kritikern sehr positive Resonanz hervorrief, meldet sich die vierköpfige Leipziger Band um Frontmann Jan Thierfelder mit neuen Songs zurück. „Blick ins Freie“ macht Frühlingslaune – die warmen Texte, mit kerniger Stimme gesungen, bleiben hängen. Eingängig sind auch die Melodien, charakteristisch für Jante von Banjo und Mandoline begleitet, die stark an die Anfangsjahre der britischen Combo Mumford & Sons erinnert. Mit von E-Gitarren dominierten Passagen, zum Beispiel gegen Ende der Durchhalteparole „Weiter nach Morgen“, weisen Jante auf ihre Nähe zum Genre Indie-Rock hin.

„Gemeinsam sind wir reicher“

Inhaltlich bewegt sich die Band – die kürzlich auch via Livestream zu sehen war – zwischen klassischen Themen des Deutschpops. Der erste Song und Namensgeber der EP, „Blick ins Freie“ erzählt vom Aufbruch ins Leben, ganz ohne Furcht und Vorurteile. Zur Solidarität – sei es in der Liebe, der Freundschaft oder allgemein in Zeiten beispielsweise von Corona – ruft „Einfach Leichter“ auf: „Wenn es einfach wär, wär's leichter. Doch sind wir gemeinsam, yeah, sind wir reicher.“

„Verlernen“ setzt ein Zeichen gegen Selbstoptimierung und für Entschleunigung. „Was, wenn das Glück direkt vor uns läge, würden wir‘s bemerken?“ fragen Jante und erinnern daran, die schönen Dinge des Alltags nicht aus den Augen zu verlieren.

Lebe-den-Moment-Musik mit viel Herz und Klischee

Würde man den Sound von Jante visualisieren, es käme ein Cabriolet mit vier jungen Erwachsenen auf einer einsamen Landstraße heraus, die Gesichter zum Schutz vor den gleißenden Sonnenstrahlen mit dunklen Brillen bedeckt, die Hände fröhlich wedelnd zum Himmel erhoben. Den passenden Sound für das Autoradio liefern Jante mit dem Titelsong „Blick ins Freie“. Das ist Lebe-den-Moment-Musik für die Generation Y mit viel Herz und genauso viel Klischee.

Ein ungewisses Reiseziel

Das Ziel der Reise bleibt unbekannt. Die Insassen des Cabriolets kennen es wohl selbst nicht – Hauptsache fahren, Hauptsache machen. In der emotional aufgeladenen Ballade „Weit genug“ wird im Duett die Planlosigkeit besungen und eine sommerlich leichte EP zum Abschluss gebracht: „Falsche Seite, doch wir fahren in die Weite ohne Plan... Es ist nicht mehr weit, doch noch weit genug.“ Zeilen wie diese machen klar – für Jante ist der Weg ist das Ziel.

Ohne große Überraschungen

„Blick ins Freie“ ist kein musikalisches Wagnis. Große Überraschungen hält die EP nicht bereit. Deutschpop- und Singer-Songwriter-Fans kommen mit der neuen Scheibe von Jante trotzdem voll auf ihre Kosten. Und gegen den einen oder anderen Ohrwurm wird sich nach dem ersten Anhören von „Blick ins Freie“ niemand eine Chance.

Von Vincent Först