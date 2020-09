Leipziger Band Molllust organisiert Klassik- und Metal-Festival im Hellraiser

Leipzig

Der Festivalsommer 2020 mag den Corona-Tod gestorben sein. Überhaupt kämpft die gesamte Kultur- und Veranstaltungsbranche nach wie vor um ihre Existenz. Aber sie kämpft. Selbst das ein oder andere Festival kann man in diesem Jahr noch erleben, mit Hygienekonzept, versteht sich. Metalfreunde, die gern über den Tellerrand ihrer Szene schauen, haben am 11. und 12. September mit der zweiten Ausgabe des „Winds and Woods meet Metal“ die Chance auf zwei Tage Festival-Feeling mit insgesamt zwölf Bands aus vier Ländern.

So wie Leipzig neben einer etablierten Gothic-Kultur eine aktive Metalszene hat und obendrein renommierte Klassikstadt ist, bündelt das Festival Musik, die unter dem Deckel des Harten Symphonisches und düster Folkiges mischt. Dass so etwas dieses Jahr möglich ist, dafür sorgen die beiden Hauptorganisatoren Janika Groß und Frank Schuhmacher. Beide sind seit zehn Jahren die Köpfe hinter dem Leipziger Opera Metal Projekt Molllust und gleichzeitig Mitglieder des international gefeierten Klassik und Mittelalter-Metal-Orchesters Haggard.

Janika Groß und als Spiegelbild Frank Schuhmacher: die beiden Organisatoren des Festivals „Winds and Woods meet Metal“. Quelle: Frank Helbig

Die Idee für ein eigenes Festival kam ihnen ganz praktisch im Rahmen ihrer Arbeit, wie Groß erzählt: „Als ganz junge Band steht einem quasi jeder Jugendclub offen, und wenn man als halbwegs etablierte Band Clubs mit 300 Leuten oder mehr füllen kann, ist es auch einfach, Auftritte zu bekommen: Dazwischen gibt es ein gewisses Vakuum, das wollten wir füllen.“

Auf ihren Touren lernten sie Bands aus allen Ecken Europas kennen, die diese Situation nur allzu gut kannten und gern auch in Leipzig auftreten wollten. Nachdem sie rund um Molllust bereits einzelne Konzerte in Eigenregie veranstaltet hatten, kam bald die Lust auf ein größeres Event auf, das mehrere Bands vergleichbarer Größe, Spielart und Fanspektrum bündelt. „Da steckt immer auch Idealismus drin. Man will ja die Kunst, die einem am Herzen liegt auch an die Leute bringen. Da ist es ja nicht verkehrt, sich mit anderen zu vernetzen, die im selben Boot sitzen“, sagt Groß. Schuhmacher ergänzt: „Wenn du willst, dass etwas passiert, musst du es selber machen.“

Die Stadt fördert das Festival

Wurde das erste „Winds and Woods meet Metal“ letzten November in Halle 5 des Werk 2 noch komplett aus eigener Kraft gestemmt, gelang es für die zweite Ausgabe, Förderung von der Stadt für das international angelegte Event zu generieren. Somit ergab sich die Chance, das Ganze mit mehr Planungssicherheit größer aufzuziehen. Nach einigem Hin und Her bei der Orts- und Zeitfenstersuche wurde mit dem Hellraiser schließlich ein Club gefunden, um die auf den September gerutschte zweite Ausgabe stilecht zu veranstalten.

Die aufziehende Pandemie hat hier natürlich zunächst scharf ausgebremst, aber nach notgedrungener Planungspause war schnell klar: Man wollte versuchen, unter den gegebenen Bedingungen weiter zu machen und entsprechend umzuplanen, damit das Festival nicht einfach gestrichen werden muss wie so viel in diesem Jahr. „Man merkt, dass den Leuten Kultur fehlt. Es gibt eine körperliche Gesundheit und eine psychische, man muss sich um beides kümmern“, betont Groß. Schuhmacher findet das Signal, dass die Kultur nun nach dem Lockdown wieder anrollt – auch, wenn der Weg zur „Normalität“ noch weit ist – besonders auch für die Ausführenden wichtig. Gerade in der Musik könne kein digitales Event das Live-Erlebnis ersetzen.

Verlegung vom kleinen in den großen Hellraiser-Saal

Was die Festivalumsetzung unter Corona-Bedingungen angeht, ist Groß dem Hellraiser, besonders Besitzerin Katrin Busch, für ihr stets lösungsorientiertes Entgegenkommen dankbar. So wurde zugunsten der Abstände vom kleinen in den großen Saal verlegt. Insgesamt gilt es so zu planen, so Groß, „dass es für Bands und Publikum Sinn macht und auch sicher ist“.

Für die Ausgestaltung des Programms ist Groß als treibender Kraft der künstlerischen Konzeption mehreres gelungen: An den zwei Festivaltagen ist der Schwerpunkt einmal folkiger, einmal symphonischer gesetzt, die Grenzen sind hier allerdings fließend. Viele Bands präsentieren anlässlich des Festivals neues Material, einige, wie etwa Beneath My Sins aus Frankreich spielen erstmals überhaupt in der Region. Zusätzlich soll vor allem Frauen im Metal eine Plattform gegeben werden, was im Line-Up überzeugend gelungen ist.

Neben aller Planung freuen sich Groß und Schuhmacher sehr darauf, mit Molllust endlich selbst wieder auftreten zu können, schließlich ist alle Arbeit drumherum für die Musiker Mittel zum Zweck. Oder wie Schumacher es ausdrückt: „Am Ende des Tages fällt dir ein: Ach ja, Musik wolltest du ja auch noch machen.“

