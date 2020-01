Leipziger Band Tetrête lotst Skaos zum Festival „Ska Delicious“

Leipzig

Größer, schneller, härter – das Festival „Ska Delicious“legt bei seiner sechsten Ausgabe am Freitagabend wieder eine Schippe oben drauf. Die Headliner-Band Skaos als Urgestein der deutschen Offbeat-Szene zu bezeichnen, dürfte eine Untertreibung sein. Die Band ist sage und schreibe seit 1982 am Start, tourte durch Deutschland, Europa und Japan – und kommt nun zum kuscheligen Festival ins Werk 2.

Auch nach all den Jahren steht das „Ska Delicious“ und vor allem die Band-Auswahl auf einer soliden Do-It-Yourself-Basis. Die Mitglieder der Ska-Lokalmatadoren Tetrête werfen die Namen ihrer Lieblingsbands in einen virtuellen Topf. „Wer die meisten Nennungen bekommt, wird angefragt“, erklärt Tetrête-Tubist Björn Zschommler.

Nach Reggae im Vorjahr diesmal wohl etwas heftiger

Ein guter Teil der Tetrête-Musiker(innen) war zur Skaos-Gründung übrigens noch nicht einmal auf der Welt, einige sind dann buchstäblich mit den Szene-Hits der Band aufgewachsen. Entsprechend groß ist die Freude über den Stellenwert, den das Festival offenkundig in der Szene genießt. „In diesem Jahr haben neben Skaos auch unsere anderen Favoriten zugesagt“, berichtet Zschommler. Und so steigen die Ska-Punks von Wisecräcker ebenfalls auf die Halle-D-Bühne. Nach einer eher Reggae-lastigen Sause im Vorjahr (mit No Sports und Yellow Cap) dürfte es beim diesjährigen „Ska Delicious“ etwas deftiger zugehen.

Die Lokalhelden von Tetrête haben für ihren Auftritt gut ein halbes Dutzend neue Songs einstudiert. Und zwar in großer und bewährter Besetzung – Lennart Bierkandt hat seine Wanderjahre hinter sich und greift wieder in die Tasten des Akkordeons. Yvonne Fabian (Gesang) und Julia Stahl (Sax) sind nach ihren Babypausen pünktlich zum Ska-Gipfel auch wieder dabei.

„Ska Delicious“, Freitag, 20.30 Uhr, Werk 2, Halle D, Vorverkauf 18,60/16,40 Euro

Von Uwe Schimunek