Leipziger Band „Three Forks“ mit neuem Album

Leipzig

Es liest sich wie eine uralte Wildwest-Mär, passierte aber in den USA der 1930er Jahre. Ein Mann namens Robert Johnson wurde vom Betreiber des Tanzschuppens in Three Forks unweit von Greenwood, Mississippi, aus Eifersucht mit vergiftetem Whiskey ins Jenseits befördert. Der Legenden-Status von Bluesmusiker Johnson und der mysteriöse Hintergrund – manche zweifeln die Story an und niemand kennt das Grab – lieferten die perfekte Folie für Jörg Schneider, Franz Schwarznau und Matthias Macht, um sich ein Stück weit neu zu erfinden. Als Three Forks veröffentlichen sie morgen ihr Debütalbum „The Ship Is Leavin’“ (Palmomusic ) – und feiern das mit einem Konzert im Liveclub Telegraph. Hinlänglich bekannt sind Sänger und Gitarrist Schneider sowie Bassist Schwarznau unter dem Namen Last Fair Deal – eine feste Größe in der Leipziger Blues-Folk-Szene, die 2006 ihr Ende bekannt gab. Mit Schlagzeuger Macht arbeitete man nun als „ Schneider Schwarznau Macht“ weiter, 2011er erschien die Platte „Feed That Fire“.

Konzentration auf eigene Stücke und Spiel über den Tellerrand

Mit der Umtaufe und dem frisch gepressten Album sind zwei Neuerungen verknüpft: die Konzentration auf eigene Stücke und das Spiel über den Tellerrand von Folk und Blues hinaus. Die Art, mit der das Trio nun Grenzen überschreitet, gleich einem entspannten Spaziergang mit zerknautschtem Hut und Händen in den Taschen. An Lässigkeit nicht zu überbieten ist schon der Opener „Perfect Point of View“: Die Erkenntnis, dass zerbrochene Träume unser Leben ausmachen, ist so ganz und gar nicht larmoyant, wenn dazu die Sonne scheint und die Bäume einen auslachen. Aus vielen Stücken auf der Basis von Delta Blues steckt auch ein dezenter Flirt mit Pop und Alternative. Und das großartige „Little Wonder“ rockt regelrecht.

Die Kompositionen Jörg Schneiders illustrieren die Texte Franz Schwarznaus, die Schlaglichter auf demotivierte Killer, Einsame und Sinnsucher werfen, ganz ohne trüben Filter. Dafür sorgt schon das manchmal fast ironisch hüpfende Fingerpicking, und cool fährt der Slide-Bar über die Saiten. Macht großen Spaß.

Release-Party Freitag im Liveclub Telegraph, Beginn 20.30 Uhr; mehr Infos auf threeforks.de.

Von Mark Daniel