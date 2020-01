Leipziger Bands spielen im Ilses Erika Tocotronic und Die Sterne

Leipzig

In der 20-jährigen Geschichte der Ilses-Erika-Covernächte huldigt die Leipziger Bandszene am Freitag erstmals großen Kollegen, die selbst gelegentlich in dem Tanzcafé zu Besuch sind. Nach Beatles, Stones, Depeche Mode, Cure, Smiths, Police, U2, Michael Jackson, Udo Lindenberg, Rihanna, Nirvana, Radiohead, zuletzt Genesis und all den anderen diesmal: „ Tocotronic vs. Die Sterne“.

Die Sterne haben im Ilses Erika mal kopflos gespielt: ohne Sänger Frank Spilker ein Karaoke-Konzert gegeben. Die Tocotronic-Jungs schauen regelmäßig mit Nebenprojekten vorbei. Oder nach Konzerten auf größeren Leipziger Bühnen.

Zwölf Bands, jeweils drei Lieder

So eine Covernacht erstreckt sich erfahrungsgemäß über viele Stunden und bleibt dennoch kurzweilig. Das ist zum einen den schnellen Umbaupausen zu verdanken. Und zum anderen der Tatsache, dass einige Gruppen das zu bearbeitende Werk hoch schätzen, während sich ihm andere eher augenzwinkernd annähern.

Diesmal interpretieren zwölf Bands, Solokünstler sowie eigens gegründete Konstellationen jeweils die gewohnten drei Lieder. Mögen es Reitler, Las Mañanitas, Mjuix, Amore Meow, Viererbob, Bungalow4 und wie sie alle heißen so janusköpfig wie immer handhaben – selbst wenn sie selbst vielleicht ein paar Jährchen in die Hamburger Schule gegangen sind. Oder mit dem einen oder anderen Sterne- oder Tocotronic-Musiker im Ilses Erika sogar irgendwann ein alkoholisches Getränk zu sich genommen haben.

Covernacht „ Tocotronic vs. Die Sterne“, Freitag, 22 Uhr, Ilses Erika, Bernhard-Göring-Straße 152, Vorverkauf 10 Euro

Von mwö