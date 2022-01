In der ausverkauften Bethanienkirche spielt das Ensemble 1707 unter der Leitung der umwerfenden Nadja Zwiener die beiden Barock-Komponisten Händel und Corelli und kreieren einen Klang, so weich wie ein Kaschmirpulli.

Das Ensemble 1707 unter der Leitung von Nadja Zwiener (l.): Ana María Fonseca am Cembalo, Joseph Crouch am Cello und Irina Kisselova an der Violine (v.l.). Quelle: André Kempner