Der frühere Direktor des Museums der bildenden Künste, Alfred Weidinger (59), hat in seinem letzten Jahr in Leipzig das Budget des Hauses deutlich überzogen. Nach LVZ-Informationen war zum Ende des Jahres 2019 in dem städtischen Museum in der Katharinenstraße ein Fehlbedarf von 329 000 Euro aufgelaufen. Die Kommune glich das Defizit allerdings bereits Ende 2019 aus, weil Dienstleister und Lieferanten wegen unbezahlter Rechnungen die Vollstreckung ihrer Forderungen angedroht hatten.

Alfred Weidinger war von August 2017 bis März dieses Jahres Direktor des Museums der bildenden Künste. Quelle: André Kempner

Aus einem internen Rathauspapier geht hervor, dass vor allem die Ausstellung „Peace is Power“ den Etat sprengte. Die Schau der Witwe des Beatles-Gründers John Lennon wurde 150 000 Euro teurer als erwartet. Dazu kamen eine kurzfristig ins Programm genommene Udo-Lindenberg-Ausstellung, die das Museum 50 000 Euro kostete, sowie weitere Sonderausstellungen, deren Umsetzung am Ende kostspieliger wurde als geplant. So lag zum Bespiel die Michael-Riedel-Ausstellung 44 000 Euro über dem angesetzten Budget. Mit „MdbK mobil“ hatte das Museum einfach Pech. Dafür waren 25 000 Euro Fördermittel einkalkuliert. Als klar war, dass die Fördermittel nicht kommen würden, war das Projekt längst angelaufen.

Yoko Ono in ihrer Ausstellung „Peace is Power“ im Leipziger Museum der bildenden Künste. Quelle: MdbK

Not am Mann

Das Museum hatte die Kostensteigerungen wohl zu spät festgestellt, um selbst darauf reagieren zu können – ein hausgemachtes Problem. Denn Weidinger war es zwar gelungen, durch die Vielzahl rasch wechselnder Ausstellungen die Popularität des Bildermuseums zu erhöhen und mit rund 200 000 Gästen im vergangenen Jahr einen Besucherrekord aufzustellen.

Allerdings waren die verwaltungsseitigen Aufgaben zeitweilig nur an einem von drei Mitarbeitern hängen geblieben – aufgrund von Fluktuation und nicht erfolgten Stellennachbesetzungen war an wichtigen Schaltstellen im Haus ständig Not am Mann. Das führte dazu, dass eine ordnungsgemäße Haushaltsführung und Projektkontrolle nicht mehr möglich war. So wurden beispielsweise Rechnungen erst verspätet eingebucht und Aufträge ausgelöst, ohne zuvor zu prüfen, ob das Budget überhaupt weitere Ausgaben noch zulässt.

Einnahmen erhöht

Immerhin: Mit dem Besucherzuwachs gelang es Weidinger auch, die Einnahmen des Museum zu erhöhen. Mit rund 800 000 Euro lagen die Erlöse aus Eintrittskarten im vergangenen Jahr 140 000 Euro über den Prognosen. Diese Mehreinnahmen haben letztlich dazu geführt, dass das Defizit nicht noch höher ausfiel.

Weidinger war Ende März nach zweieinhalb Jahren auf eigenen Wunsch aus den Diensten der Stadt Leipzig ausgetreten. Der Österreicher ist mittlerweile Geschäftsführer der OÖ Landes-Kultur GmbH in Linz. Seine Position als Direktor des Bildermuseums übernimmt ab 1. Januar 2021 Stefan Weppelmann (50).

Von Klaus Staeubert