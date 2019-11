Leipziger Bildermuseum will Videoüberwachung testen

Leipzig

„Kunstschätze von unermesslichem Wert“, so Sachsens Innenminister Roland Wöller, sind am Montag im Grünen Gewölbein Dresden erbeutetworden. Auch in Leipzigs Museen befinden sich Werte, die sich kaum in Geldbeträge übersetzen lassen. „Natürlich ist so ein Vorkommnis für uns ein Anlass, noch einmal kritisch auf das eigene Sicherheitskonzept zu schauen“, sagte Alfred Weidinger, Direktor des Museums der bildenden Künste in Leipzig, am Montag.

Stromversorgung gesichert

Der Ende 2004 eröffnete Neubau befinde sich, was Türen, Wände und Sicherheitstechnik betrifft, aber auf einem modernen Stand. Und wenn jemand die Stromversorgung kappe, so Weidinger, würde sofort ein Notstromaggregat anspringen.

Wichtiger Blick von außen

Besonders wichtig sei bei diesem Thema der Blick von außen, erklärte der Direktor. „Wechselnde externe Sicherheitsberater nehmen unsere Anlagen alle zwei Jahre unter die Lupe. Die finden immer irgendetwas.“ Auf diese Weise erhalte man ein regelmäßiges Update. Zur Zeit denke man zudem über die Installation eines Videoüberwachungssystems im Museum nach. „Innerhalb der kommenden vier Monate soll das zunächst in vier Räumen der Dauerausstellung ausprobiert werden“, sagte Weidinger.

Unschätzbare Werte auch in Leipzig

Das Museum der bildenden Künste präsentiert auf über 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche eine der bedeutendsten Bürgersammlungen Deutschlands. Zu sehen sind Meisterwerke vom 15. bis zum 21. Jahrhundert – unter anderem von Frans Hals, Lucas Cranach dem Älteren, Caspar David Friedrich, Carl Spitzweg, Lovis Corinth oder Max Beckmann. Höhepunkte bilden die spätmittelalterliche, die holländische Malerei des 17. Jahrhunderts und die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts. Weitere Schwerpunkte sind das Werk Max Klingers und die Malerei der Leipziger Schulen und ihrer aktuellen Nachfolger.

Von Jürgen Kleindienst