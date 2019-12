Leipziger Bildermuseum zeigt Kunst aus und in schwierigen Zeiten

Leipzig

Ganz und gar barock sieht dieser Johann Burghard Raabe aus, den Ismael Mengs um 1728 porträtiert hat. Was sucht der Perückenträger in einer Ausstellung zur Industriekultur? Der Leipziger Kaufmann hat die Seidenproduktion in Sachsen heimisch gemacht. Ganze anderthalb Jahrhunderte jünger ist die benachbarte Marmorbüste des Unternehmers und Eisenbahnpioniers Gustav Harkort von Adolf Lehnert.

Die vom Industriekultur Leipzig e.V. angeregte Ausstellung ist chronologisch aufgebaut. Der wilden Aufbruchphase, für welche die Dampfmaschine als Symbol steht, folgen die Zeitalter der Elektrizität, der Automatisierung und der Digitalisierung. Überschneidungen sind dabei nicht zu vermeiden. Auch wenn Leipzig und Sachsen im Mittelpunkt stehen, gibt es Ausflüge in andere Reviere, so mit Constantin Meuniers Grubenarbeiterinnen oder Adolph von Menzels Selbstbildnis im Walzwerk.

Durchaus kritisch

Früh schon wurde auf die Kehrseiten des sogenannten Fortschritts hingewiesen, auch von Künstlern. Besonders drastisch zeigt es Fritz Nolde mit der Plastik „Ausgepresster Prolet“. Da zum großen Teil mit museumseigenen Beständen gearbeitet wird, überwiegen in den Abteilungen zwei und drei Arbeiten aus der DDR-Zeit.

Apologetische Darstellungen wie Willi Sittes „Arbeitspause“ von 1959 sind aber die Ausnahme. Günter Firits „Leben in Technologistan“, Günter Horlbecks „Alptraum eines Genetikers“ oder Joachim Jansongs „Das letzte Foto“ sind durchaus kritisch.

Der Gewinn an Verspieltheit in der vierten Abteilung täuscht. Auch wenn bei den jüngsten Werken mit Video, 3D-Druckern und VR-Brillen gearbeitet wird, ist die Dialektik von Nutzen und Schaden der technologischen Entwicklungen präsent.

Politische und wirtschaftliche Zäsuren

Seit Amtsantritt von Alfred Weidinger als Direktor vor reichlich zwei Jahren wurde zuweilen kritisiert, bei dem Drang nach Dynamik und Aktualität die Bestandsarbeit zu vernachlässigen. Schon die Ausstellung zur Industriekultur setzt nun einen Gegenpunkt, mehr noch die zweite neue Schau „Sammlung im Blick“, so wie die räumlich benachbarten Impressionisten, zu denen es inhaltliche Beziehungen gibt.

Britt Schlehahn, Kunstredakteurin beim Stadtmagazin „Kreuzer“, wurde als Gastkuratorin beauftragt, aus dem Depot Werke der Zeitspanne vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges auszusuchen. Eine aufregende Zeit, eine schwierige Zeit. Auch Schlehahn untergliedert in vier Etappen, nach politischen und wirtschaftlichen Zäsuren unterteilt, nicht nach kunsthistorischen.

Zwangsläufig ein Potpourri

Man könne die Ausstellung auch „Die Vergessenen“ nennen, sagt sie. Tatsächlich sind viele der Gemälde, Grafiken und Plastiken seit Jahrzehnten nicht zu sehen gewesen. Und viele Namen der Künstlerinnen und Künstler sind heute nur Experten ein Begriff.

Stilistisch muss es zwangsläufig in dieser Epoche der „Ismen“ ein Potpourri werden, das aber durch den Konservatismus der damaligen Museumsleitung und des Kunstvereins, der bis in die 1930er Jahre hinein quasi das Ausstellungsprogramm bestimmte, gedämpft wird. Expressionismus, Dada und andere Avantgarden kommen nur in gefilterter Form vor.

Banalität des Bösen

Beim problematischsten Abschnitt, dem von 1933–1945, versteht es die Kuratorin, Widerstand und Mitmachen zu konfrontieren. Es gibt kein Hitlerbild, auch keine Propagandaschinken. Die Arbeiten profaschistischer Künstler zeigen eher die Banalität des Bösen in Blumen- und Landschaftsbildern. Dem gegenüber stehen unter anderem das Gefängnisselbstporträt von Alfred Frank und ein Gemälde des Antifaschisten Franz Ehrlich.

Die Ausstellung kann wegen der Beschränkung auf Sammlungsbestände des Hauses keine umfassende kunsthistorische Aufarbeitung dieser Zeit in Leipzig bieten, ist aber ein wichtiger Baustein dafür.

Der optimierte Mensch. Momente der Industriekultur in der bildenden Kunst: bis 1. März 2020; Sammlung im Blick. Leipziger Kunst 1900 bis 1945: bis 16. Februar 2020; geöffnet Di und Do–So 10–18 Uhr, Mi 12–20 Uhr; Museum der bildenden Künste, Katharinenstr. 10 in Leipzig

