Leipziger Bildermuseum zeigt ab 25. März den Fotokünstler Andreas Gursky

Leipzig

In der Mitte sitzen Jens Spahn, Christian Lindner und Wolfgang Schäuble, links beugt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zu der kleinen Gruppe, rechts Anton Hofreiter. Insgesamt 12 Politiker zeigt der Fotokünstler Andreas Gursky auf seinem Werk „Politik II“ – geschäftig, in sich gekehrt, im Gespräch. Dieser Blick in den Maschinenraum der Berliner Republik ist ein bedrückendes Bild: Im Hintergrund tickt übergroß und unerbittlich eine Uhr. Wessen Zeit läuft da ab – die der Handelnden, unsere, die des Planeten gar? Im vergangenen Jahr erst ist dieses neue, über zwei mal vier Meter große neue Meisterwerk Gurskys entstanden.

Seit Monaten wartet es mit rund 80 weiteren Werken des in Leipzig geborenen weltweit gefeierten Fotokünstlers im Museum der bildenden Künste auf die Enthüllung, auf Besucher. Mehrfach musste die Ausstellung bereits verschoben werden. Am 25. März ist – wenn es die Inzidenzwerte zulassen – die lange Wartezeit abgelaufen. Ab diesem Datum soll die Ausstellung zugänglich sein.

Museum der bildenden Künste öffnet am 16. März

Es ist der zweite Schritt der Wiedereröffnung nach einer über vier Monate lange dauernden Zwangspause. Zahlreiche Ausstellungen warten seit langem auf Besucher. Wie die anderen städtischen Museen und weitere Kunst-Institutionen öffnet auch das Museum der bildenden Künste am 16. März. Erstmals zu sehen sei dann die Ausstellung „1950–1980. Fotografie aus Leipzig“, teilte das Museum am Freitag mit. Außerdem bestehe die Möglichkeit zum Besuch der Ständigen Sammlung und der Ausstellungen, deren Laufzeit durch den Lockdown unterbrochen wurde. Dazu gehören die Ausstellungen „Sammlung im Blick: Leipziger Schule“ und „SEILAKT III–VI. On a Razor’s Edge“. Der Besuch des Museums ist nur nach vorheriger Terminreservierung und unter Einhaltung der Hygienevorschriften gestattet.

Info: Die Zeitfenster-Reservierung ist ab sofort online auf www.mdbk.de und unter der Telefonnummer 0341 21699954 möglich. Geöffnet Di und Do–So 10–18 Uhr, Mi 12–20 Uhr, Mo geschlossen,Feiertage 10–18 Uhr (auch Ostermontag)

Von jkl