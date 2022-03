Leipzig

Die Leipziger Buchmesse fällt erneut aus – umso umfangreicher ist das Ersatzprogramm, das sich über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Schwerpunkte sind dabei das Werk 2 mit der Popup-Buchmesse sowie Moritzbastei und Felsenkeller mit dem Kreativ-Festival „weiter:lesen22“. Aber auch an vielen anderen Orten gibt es Buchpräsentationen, Lesungen und Partys. Hier der Überblick.

LVZ liest

Die LVZ lädt am Freitag und Samstag zu mehreren Lesungen in die Kuppel (Peterssteinweg 19) ein. Am 18. März um 15 Uhr zunächst mit Frank Müller, der aus seinem Werk „Die Deligierten“ vorträgt, 19 Uhr folgen insgesamt fünf Autoren, darunter Clemens Meyer und Heike Geißler

Weiter geht es am 19. März um 15 Uhr mit Imre Grimm und seinem Buch „Über Leben in Deutschland“, gefolgt von Bernd-Lutz Langes „Freie Spitzen“ um 19 Uhr. Karten für die 15-Uhr-Termine kosten für Abonnenten 5 Euro, für Nicht-Abonnenten 10 Euro. Für die 19-Uhr-Termine zahlen Abonnenten 10 Euro, alle anderen 18 – erhältlich in der Ticketgalerie online oder unter 0800 2181 050.

Popup-Buchmesse

Im Werk 2 präsentieren mehr als 60 Verlage vom 18. bis 20. März ihre aktuellen Titel. Geöffnet ist am Freitag von 12 bis 18 Uhr, am Samstag sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Im Rahmen dessen werden auch durchgängig Lesungen in der Halle D sowie bei den Cammerspielen stattfinden, das finale Programm steht noch nicht fest.

Der Einlass erfolgt nach 2G-plus-Regel. Die Karten sind begehrt und größtenteils bereits vergriffen, Rest-Tickets gibt es noch für Samstag (nur noch von 16 bis 18 Uhr) sowie für Sonntag jeweils für sechs Euro unter www.buchmesse-popup.de/tickets.

weiter:lesen

Rund 60 Autorinnen und Autoren aus sieben Ländern sind im Rahmen des Kreativfestivals „weiter:lesen22“ am 19. und 20. März in der Moritzbastei (MB) und im Felsenkeller (FK) zu erleben. Mit dabei sind unter anderem am Samstag Sandra Borgmann (16 & 20.40 Uhr, FK), Dmitrij Kapitelmann (17 Uhr, FK), Zoe Beck (17.30 Uhr, MB), Holger Dambeck (18 Uhr, FK) und und Franz Dobler (19.30 Uhr, MB) sowie am Sonntag Peter Schneider (18.45 Uhr, FK) und Wladimir Kaminer (19,45 Uhr, FK).

Los geht es an beiden Tagen jeweils um 12 Uhr, dann wird bis 22 Uhr gelesen und diskutiert. Eine Übersicht der bereits bekannten Teilnehmer findet sich auf www.weiterlesenleipzig.de. Tageskarten gibt es für 11 Euro, das Festivalticket für günstige 16,50 Euro unter www.tixforgigs.com.

Common Ground – Literatur aus Südosteuropa

Das UT Connewitz ist in diesem Jahr Veranstaltungsort des Buchmesseprogramms „Common Ground“, bei dem der Schwerpunkt auf Literatur aus Südosteuropa liegt. Bereits am 17. März findet eine Vorstellung neuer Bücher aus Norwegen ab 19.30 Uhr statt.

Am 18. März folgt die eigentliche Eröffnungsveranstaltung um 20 Uhr mit Norbert Mappes-Niedieks „Europas geteilter Himmel“. Am 19. März gibt es dann ab 12 Uhr sechs Lesungen, bis um 20 Uhr die „Balkennacht“ startet.

Ab 20. März geht es um 11 Uhr mit drei Lesungen los, um 19.30 Uhr beginnt schließlich die „Nacht der Lesebühne“ mit Florian Hacke, Jule Weber, Noah Klaus und Kirsten Fuchs. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei – außer für die „Nacht der Lesebühne“. Karten hierfür ab 14,85 Euro unter www.utconnewitz.de.

Gastland Portugal

Das Gastland der Leipziger Buchmesse 2022 ist Portugal – mehrere Veranstaltungen sind anlässlich dessen geplant. Im Haus des Buches, in dem bereits ab dem 14. März täglich Lesungen und Buchpremieren stattfinden, steht der 17. März unter dem Motto „Das Gastland Portugal stellt sich vor“. Um 18 Uhr wird die Ausstellung „Mulheres Saramaguianas - Frauen bei Saramago“ eröffnet, es folgen Lesungen mit José Luís Peixoto (19 Uhr), Gonçalo M. Tavares (20 Uhr) und Irene Pimentel (20 Uhr). 3G, Eintritt ist frei, Anmeldung unter (0341) 3085 1086. Weitere Infos: www.literaturhaus-leipzig.de.

Am 18. März findet in der Schaubühne Lindenfels „Ein Abend der portugiesischen Literatur“ statt – ab 17 Uhr mit stündlich zwei Lesungen, von Romanen über Reiseberichte bis Poesie. Für den Einlass gilt 2G Plus, der Eintritt ist frei. Weitere Infos: www.schaubuehne.com.

Am 19. März präsentiert der Leipziger Literaturverlag (Brockhausstraße 56) ab 17 Uhr acht Lesungen beim „Portugiesischen Salon“.

Abgeschlossen wird das Gastland-Programm am 20. März um 18 Uhr mit dem Konzert „A Estranha Beleza Da Vida“ des portugiesischen Komponisten Rodrigo Leão in der Schaubühne Lindenfels. Es gilt 2G plus, Karten ab 25 Euro unter www.schaubuehne.com.

Das Blaue Sofa

In der Kongreßhalle am Zoo produzieren Bertelsmann, ZDF, DLF und 3sat wie gewohnt Das Blaue Sofa. Am 17. und 18. März finden hier ab 11 Uhr stündlich bis zu drei Lesungen statt. Einer der Höhepunkte ist die Lesung Dmitrij Kapitelmans mit „Eine Formalie in Kiew“ am 17. März um 18.15 Uhr. Der Eintritt erfolgt nach 3G-Regel und ist frei – alternativ gibt es Das Blaue Sofa auch als Stream. Das komplette Programm unter www.das-blaue-sofa.de.

Das Programm des MDR

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) präsentiert sein Programm in der Alten Handelsbörse (Nachmarkt 1). Die erste lange Büchernacht findet am 17. März von 20 bis 23 Uhr statt, zu Gast sind unter anderem Ingo Schulze, Bettina Wilpert, Natalie Amiri und Klaus Brinkbäumer. Die zweite lange Büchernacht gibt es am 18. März, ebenfalls von 20 bis 23 Uhr, dann unter anderem mit Jörg Schieke, Utz Rachowski, Martina Hefter und Nora Bossong. Karten hierfür werden über die Programme des MDR verlost.

Das Begleitprogramm im MDR Kultur Radio beginnt bereits am 14. März, bis Freitag liest Michael Rotschopf täglich um 9.05 Uhr und 19.05 Uhr aus Karl-Markus Gauß’ „Die unaufhörliche Wanderung“, dem Preisträger des diesjährigen Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung.

Vom 16. bis 19. März jeweils um 18.05 Uhr gibt es zudem „Unter Büchern“ zu hören. Katrin Schumacher stellt Neuerscheinungen von unter anderem Eva Raisig, Mario Schneider und Natasha Brown vor.

Am 20. März dann laden die Kulturradios des ARD von 20 bis 23 Uhr zur gemeinsamen Buch-Nacht, unter anderem mit Jakob Augstein, Heike Geißler und Judith Kuckart. Weitere Infos zum Programm unter www.leipziger-buchmesse.de.

Weitere Veranstaltungen

Abseits der bereits genannten Programme gibt es im gesamten Stadtgebiet verteilt zahlreiche weitere Lesungen und Veranstaltungen. Im Folgenden die Übersicht:

Montag, 14. März

19.30 Uhr, Haus des Buches: Alena Mornštajnová

Dienstag, 15. März

19.30 Uhr, Haus des Buches: Roswitha Quadflieg

Mittwoch, 16. März

17 Uhr, Haus des Buches: Kaśka Bryla und Ronya Othmann

19 Uhr, Schaubühne Lindenfels: Roman Sikora

19 Uhr, Stadtteilbibliothek Südvorstadt: Philipp Winkler

19.30 Uhr, Haus des Buches: Gregor Sander und Judith Hermann

19.30 Uhr, Ilses Erika: Nils Müller und Eileen Mätzold

20 Uhr, Horn Erben: Literatur-Show von Benjamin Vinnen und Antonio Lucaciu

20 Uhr, Kupfersaal: Poetry Slam

20 Uhr, Linxxnet: Auftakt #Verlagegegenrechts

20.15 Uhr, Linxxnet: Heike Kleffner und Henrik Merker

Donnerstag, 17. März

15 Uhr, Zeitgeschichtliches Forum: Dr. Helge Heidemeyer

16 Uhr, Philippuskirche: Musikalische Lesung mit Texten von jüdischen Autoren

16 Uhr, Linxxnet: Isobel Markus

17 Uhr, Zeitgeschichtliches Forum: Annette Wieners

18 Uhr, Stadtbibliothek: Verlagsabend von Suhrkamp

18 Uhr, Linxxnet: Klaus Weber

18.30 Uhr, Philippuskirche: Özlem Özgül Dündar und Abak Safaei-Rad

19 Uhr, Ost-Passage Theater: Francis Seeck

19 Uhr, Südfriedhof: Die lange Kriminacht

19 Uhr: Stadtbibliothek: Sonia Mikich

19 Uhr, Lancaster University: Karen Ruoff

19 Uhr, Stadtteilbibliothek Südvorstadt: Tete Leoper

19 Uhr, Schaubühne Lindenfels: Lange Nacht der österreichischen Literatur

19 Uhr, Frauenkultur: Ela Meyer

19 Uhr, Galerie Koenitz, Bernd Sikora

19 Uhr, Janina Theiß Dekoration & Workshops: Annemarie Bruhns

19 Uhr, Haus der Demokratie: Dreifachlesung mit dem Brimborium Verlag

19.30 Uhr, Deutsche Nationalbibliothek: Nino Haratischwili

20 Uhr, Ariowitsch-Haus: Pieter von Os

20 Uhr, Linxxnet: Hadija Haruna-Oelker

20 Uhr, Beyerhaus: Indie-Nacht mit fünf Autoren

20 Uhr, Deutsches Literaturinstitut: „Eine Brücke aus Papier – Ein Abend für die ukrainische Literatur“

20 Uhr, Café Grundmann: Frank Goldammer

20 Uhr, Horns Erben: Verlagsabend von Voland & Quist

20 Uhr, Ilses Erika: Maria König und Knut Schfleck

Freitag, 18. März

11 Uhr, Gohliser Schlösschen: Karin Krieger und Andreas Tretner

15 Uhr, Haus des Buches: „#Geschichten von Frauen“

16 Uhr, Gohliser Schlösschen: Gisa Klönne

16 Uhr, Linxxnet: Gönül Kivilcim

16 Uhr, Haus der Demokratie: Lydia Riess

16 Uhr, Frauenkultur: Vorstellung der Neuauflage von „Schloss und Fabrik“

17 Uhr, Leipziger Literaturverlag: Leipziger Literatursalon – Die lange Lesenacht

17 Uhr, Stadtbibliothek: Stefan Creuzberger

18 Uhr, Horns Erben: Barbara Thériault

18 Uhr, Zeitgeschichtliches Forum: Michael Hametner

18 Uhr, Linxxnet: Kristina Lunz

18 Uhr, Soziokulturelles Zentrum „Große Eiche“: Christian von Aster

18 Uhr, Stadtbibliothek: Natalie Amiri

18 Uhr, Kinobar Prager Frühling: Mario Schneider

18 Uhr, Lancaster University: Markus Gasser

19 Uhr, Galerie Koenitz: Désirée Opela

19 Uhr, Linxxnet: Lalitha Chamakalayil

19 Uhr, Paulinum: Abdulrazak Gurnah

19 Uhr, Druckkunst-Museum: Line Hoven und Cosima Schneider

19 Uhr, Stadtbibliothek: Karl-Heinz Ott

19 Uhr, HGB: Simone Trieder und Johannes Gabriel

19 Uhr, Stadttteilbibliothek Südvorstadt: Benedikt Feiten

19 Uhr, Gohliser Schlösschen: Frauke Weigand

19 Uhr, Deutsches Literaturinstitut: Große Alumni-Frühjahrslesung

19 Uhr, Grieg-Begegnungsstätte: Ralf Roger Glöckler

19 Uhr, Leipziger Hotel in Lützschena: Thomas Leibe

19.30 Uhr, Buchhandlung Seitenblick: Judith Zander

19.30 Uhr, Deutsche Nationalbibliothek: Dmitrij Kapitelman

19.30 Uhr, Stadttteilbibliothek Plagwitz: „Solche wie Sie. Female Stories aus Istanbul“

19.30 Uhr; Stadtteilbibliothek Reudnitz: Herbert Heinrich Beckmann

19.30 Uhr, Schaubühne Lindenfels: Abend mit tschechischer Literatur

19.30 Uhr, Mendelsson-Haus: Kerstin Hensel

20 Uhr, Frauenkultur: Die lesbische Büchernacht & Queer-Party

20 Uhr, Zeitgeschichtliches Forum: Alexander Osang

20 Uhr, Lancaster University: Josef Braml

20 Uhr, naTo: Laurie Penny und Sibel Schick

20 Uhr, Haus der Demokratie: Jörg Jacob

20 Uhr, Janina Theiß Dekoration & Workshops: Jana Berwig

20 Uhr, Kupfersaal: Axel Hacke

20 Uhr, Gohliser Schlösschen: Ulrike Almut Sandig

20 Uhr, Budde-Haus: Katrin Wildenberger

20 Uhr, Café Grundmann: Rayk Wieland und Max Moor

20 Uhr, Horns Erben: Lea Streisand

20 Uhr, Frauenzimmertheater: „Ladies Crime Night – Mein. Dein. Tot.“

21 Uhr, Westflügel: Unabhängige Verlage und ihre Neuerscheinung, präs. von der Kurt-Wolff-Stiftung

Samstag, 19. März

11 Uhr, Stadtbibliothek: Dita Zipfel

13 Uhr, Haus der Demokratie: Tom Schneider

14 Uhr, Janina Theiß Dekoration & Workshops: Schreibkreis „Schreibkreativ“

15 Uhr, Haus des Buches: Bodo Ramelow und Johannes Maria Fischer

16 Uhr: Haus der Demokratie: Barbara Handke

16 Uhr, Mendelssohn-Haus: Steffi Böttger und Andreas Keller

16 Uhr, Schaubühne Lindenfels: Giacomo A. de Bastiani

16 Uhr, Haus der Demokratie: Barbara Handke

17 Uhr, Stadtbibliothek: Michael Lüders

17 Uhr, Gohliser Schlösschen: Liebesgedichte aus der Anthologie „ist die luft wie seide“

17 Uhr, Haus des Buches: Joshua Cohen

18 Uhr, Stadtteilbibliothek Wiederitzsch: Ines Thorn

18 Uhr, Schaubühne Lindenfels: Carl Christian Elze

18 Uhr, Stadtbibliothek: Christian Hoffmann

18 Uhr, Frauenkultur: Heinz-Jürgen Voss

18 Uhr, Gohliser Schlösschen: Sibylle Kuhne, Andrea Pankau, Luisa Pohl und Michaela Weber

18 Uhr, der Anker: André Herzberg

18 Uhr, Deutsche Nationalbibliothek: Diskussion zum Thema „Gendersensible Typografie“

18 Uhr, Horns Erben: Mareike Fallwickl

18 Uhr, Galerie Koenitz: Dorina Kasten

18.30 Uhr, naTo: Mariana Enriquez

19 Uhr, Deutsches Literaturinstitut: Musikalische Lesung zu Thema „Utopischer Literaturbetrieb“

19 Uhr, Stadtbibliothek: Michael Wildt

19 Uhr, Zeitgeschichtliches Forum: Hendrik Bolz

19 Uhr, Haus der Demokratie: Rebecca Maria Salentin

19 Uhr, Conne Island: Buchvorstellung „Auf dem Klo habe ich noch nie einen Schwan gesehen“

19.15 Uhr, Gohliser Schlösschen: Gabriele Riedle

19.30 Uhr, Schauspiel Leipzig: Stefanie Sargnagel

19.30 Uhr, Buchhandlung Seitenblick: Wayétu Moore

19.30, Westflügel: Unabhängige Verlage und ihre Neuerscheinung, präs. von der Kurt-Wolff-Stiftung

20 Uhr, Frauenkultur: Kathrin Wildenberger

20 Uhr, Bahnhofsbuchhandlung Ludwig: Bernd Stelter

20 Uhr, Stadtbibliothek: Jakob Hein

20 Uhr, Schaubühne Lindenfels: Jaroslav Rudiš

20 Uhr, Budde-Haus: Johannes Maria Fischer

20 Uhr, Haus des Buches: Neue Literatur aus den Niederlanden

20 Uhr, Café Grundmann: Mario Giordano

20 Uhr, Horns Erben: Torsten Schulz

20 Uhr, Institut Francais: Tanguy Viel

20.30 Uhr, Gohliser Schlösschen: Jan Röhnert

Sonntag, 20. März

10 Uhr, Kindersportzentrum Springmäuschen: Susanne Kraft

13 Uhr, Bahnhofsbuchhandlung Ludwig: Constanze Neumann

13 Uhr, Haus der Demokratie: Hamidou Maurice Bouguerra

15 Uhr, Grassimuseum: Christine von Brühl

15 Uhr, Kinderbuchladen Serifee: Dita Zipfel

16 Uhr, Budde-Haus: Günther Gentsch

16 Uhr, Bahnhofsbuchhandlung Ludwig: Andreas Altmann

19 Uhr, der Anker: Daniel Krug

19 Uhr, Ost-Passage Theater: Holger Warschkow & Erepheus

Alle Angaben (Stand 8. März) ohne Gewähr.

Von Christian Neffe