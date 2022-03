Leipzig

Auch die Leipziger Volkszeitung beteiligt sich am Alternativprogramm zur offiziell abgesagten Leipziger Buchmesse 2022 – und lädt dazu an zwei Abenden in die Kuppel im Peterssteinweg 19.

Freitag: Frank Müller mit „Die Delegierten“

Los geht es am Freitag um 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr), und zwar fußballerisch mit „Die Delegierten“. Autor Frank Müller stellt dann das in Zusammenarbeit mit Jürgen Schwarz entstandene Sachbuch über verdeckte Transfergeschäfte im DDR-Fußball vor. Denn selbst im System der DDR-Oberliga, in dem es offiziell keinen Profisport gab, wurden Spielerwechsel arrangiert, stritten große und kleine, attraktive und weniger attraktive Vereine miteinander. Moderiert wird die Lesung von LVZ-Vizechefredakteur André Böhmer. Karten kosten 10 Euro, für LVZ-Abonnenten 5 Euro.

Freitag: Lange Lesenacht

Um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) folgt die lange Lesenacht in der LVZ-Kuppel. Moderiert von LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel stellen fünf Autorinnen und Autoren hier ihre neuen Werke vor. Die gebürtige Riesaerin und in Leipzig lebende Heike Geißler präsentiert den für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 nominierten Leipzig-Roman „Die Woche“ über zwei junge Frauen, die eine Revolte starten wollen vor. Es folgt Takis Würger, bekannt unter anderem für seinen 2019 erschienenen Roman „Stella“, mit seinem neuen Buch, das im Herbst 2022 verfügbar sein soll.

Anschließend: Clemens Meyer mit seinem taufrischen Werk „Stäube“, eine Sammlung von drei unheimlich wirklichen Märchen, bei denen er der Autor seine Figuren ins Finstere begleitet, sowie im Anschluss die Autorin und LVZ-Kolumnistin Ronya Othmann mit ihrem ersten Gedichtband „Die Verbrechen“. Den Abschluss den Abends bildet die in Leipzig lebende Bettina Wilpert mit ihrem Roman „Die Herumtreiberinnen“, in dem Erlebnisse einer 17-Jährigen im Leipzig der 1980er mit denen einer Widerstandskämpferin in den 40er verknüpft werden.

Karten für die Lesenacht gibt es für 18 Euro, Abonnenten zahlen nur 10 Euro.

Sonabend: Imre Grimm mit „Über Leben in Deutschland“

Am Sonnabend lädt schließlich RND-Journalist und -Kolumnist Imre Grimm zur Vorstellung seines Buches „Über Leben in Deutschland“. Der Band versammelt mit Wortwitz und Liebe zur Sprache kurze, aber prägnante Beobachtungen zum Lebensalltag in Deutschland. Los geht es um 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) Moderiert wird die Lesung von LVZ-Vizechefredakteur André Böhmer, Karten kosten 10 Euro, für LVZ-Abonnenten 5.

Die anschließende Lesung von Bernd-Lutz Langes „Freie Spitzen“, moderiert von Kerstin Decker-Herzberg, ist bereits ausverkauft.

Karten für die Lesungen von LVZ liest gibt es im Vorverkauf online in der Ticketgalerie sowie telefonisch unter 0800 2181050. Außerdem an der Abendkasse im LVZ-Foyer bis täglich 20 Uhr.

