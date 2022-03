Leipzig

Von Herausforderungen und Zeichen ist derzeit oft die Rede, auch wenn es um die Buchmessen-Tage vom 17 bis 20. März geht. Denn die Leipziger Buchmesse musste zum dritten Mal abgesagt werden, was mit Unwägbarkeiten wegen der Pandemie zu tun hatte.

Die Messehallen bleiben also leer, doch „Leipzig lebt Literatur“, wie Buchmessedirektor Oliver Zille immer wieder betont, „auch in diesen herausfordernden Tagen“. Gelesen wird an vielen Orten der Stadt. Dazu gehören bereits geplante Veranstaltungen des (mit der Messe abgesagten) Festivals „Leipzig liest“, hinzu kommen neue Initiativen wie das Lese- und Kreativfestival „weiter:lesen22“ am 19. und 20. März , das mit Streams und Liveveranstaltungen in der Moritzbastei und im Felsenkeller „Zeichen setzen“ will „für die Buchstadt Leipzig“. Auf vier Bühnen sind 60 Lesungen mit Autorinnen und Autoren aus sieben Ländern zu erleben, jeweils 12 Uhr soll im Felsenkeller eine kleine Messe mit 20 Ständen öffnen.

„buchmesse_popup“ im Werk 2

Und es gibt vom 18. bis 20. März die „buchmesse_popup“ im Werk 2, wo in Halle A über 50 Verlage ihre Neuerscheinungen präsentieren, von Aufbau über Suhrkamp bis Wagenbach. Initiatoren sind Leif Greinus vom Verlag Voland & Quist und Gunnar Cynybulk vom Kanon Verlag. Flankiert wird die Verkaufsmesse von einem Lesungsprogramm mit über 60 Veranstaltungen in Halle D, den Cammerspielen und der Südbrause. Unter anderem Bov Bjerg und Alexander Osang, Fatma Aydemir und Uljana Wolf, Ulrike Almut Sandig, Sabine Rennefanz, Christine Koschmieder und Heike Geißler, Jörg Jacob und Georgi Gospodinov sind zu Gast.

In Zusammenarbeit mit dem PEN-Zentrum Deutschland ist für Samstag im Werk 2 ein Ukraine-Podium geplant, unter dem Titel „Nein zu Putins Krieg“ diskutieren unter anderem Marjana Gaponenko (Ukraine), Michail Schischkin (Russland) und der Historiker Karl Schlögel. Eine andere Diskussion geht am Samstag im Felsenkeller der Frage nach: „Neuordnung Europas – Was bedeutet das für Europas Kulturschaffende und Intellektuelle?“

„Common Ground“ und Gastland

Schon immer war die Leipziger Buchmesse politisch, was sich auch in Schwerpunkten und Gastlandauftritten zeigt, die trotzdem stattfinden: „Common Ground“ schaut im UT Connewitz auf Literatur aus Südosteuropa, portugiesischsprachige Länder stellen sich unter anderem im Literaturhaus vor. Dort geht es auch in der Langen Sachbuchnacht am Freitag um Herausforderungen: Freiheit, Krisen und Gerechtigkeit.

www.leipziger-buchmesse.de www.buchmesse-popup.de www.weiterlesenleipzig.de

Tipps für „Leipzig liest trotzdem“ am 17. März Vor- und Nachmittag 11 bis 19 Uhr werden am 17. und 18. März auf dem Blauen Sofa in der Kongreßhalle am Zoo Autorinnen und Autoren erwartet; Eintritt frei, 3G; Livestream jeweils auf das-blaue-sofa.de.

werden am 17. und 18. März auf dem in der Kongreßhalle am Zoo Autorinnen und Autoren erwartet; Eintritt frei, 3G; Livestream jeweils auf das-blaue-sofa.de. 15.30 Uhr eröffnet im Tapetenwerk die BuchkinderMesse im Café Zwischenfisch.

eröffnet im Tapetenwerk die im Café Zwischenfisch. 16 Uhr wird in der Glashalle (auf dem Messegelände) der Preis der Leipziger Buchmesse in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essay und Übersetzung verliehen. Ab 18 Uhr 18 Uhr beginnt in der Stadtbibliothek der Suhrkamp-Verlagsabend mit Magdalena Schrefel, Simone Buchholz, Philipp Ther, Andrea Tompa, Valzhyna Mort, Heike Geißler, Yannic Han Biao Federer und Emine Sevgi Özdamar.

beginnt in der Stadtbibliothek der mit Magdalena Schrefel, Simone Buchholz, Philipp Ther, Andrea Tompa, Valzhyna Mort, Heike Geißler, Yannic Han Biao Federer und Emine Sevgi Özdamar. 18 Uhr stellt sich im Literaturhaus Leipzig das Gastland Portugal vor, mit Dulce Maria Cardoso, José Luís Peixoto, Djaimilia Pereira de Almeida und Gonçalo M. Tavares. Ab 19 Uhr 19 Uhr beginnt im Institut français die Kriminacht mit Jérome Leroy und Max Annas, die ihr Buch „Terminus Leipzig“ vorstellen.

beginnt im Institut français die mit Jérome Leroy und Max Annas, die ihr Buch „Terminus Leipzig“ vorstellen. 19 Uhr lesen bei der Kriminacht auf dem Südfriedhof Sylke Hörold, Ethel Scheffler, Andreas Schieck, Uwe Schimunek, Sylke Tannhäuser, Wolfgang Schüler und Günther Zäuner.

lesen bei der auf dem Südfriedhof Sylke Hörold, Ethel Scheffler, Andreas Schieck, Uwe Schimunek, Sylke Tannhäuser, Wolfgang Schüler und Günther Zäuner. 19 Uhr stellt Bernd Sikora in der Galerie Koenitz sein Buch „Walter Gropius Ein Spaziergang mit dem Bauhausdirektor“ vor.

stellt in der Galerie Koenitz sein Buch „Walter Gropius Ein Spaziergang mit dem Bauhausdirektor“ vor. 19 Uhr liest im Ost-Passage Theater Francis Seeck aus „Zugang verwehrt“.

liest im Ost-Passage Theater aus „Zugang verwehrt“. 19.30 Uhr ist in der Deutschen Nationalbibliothek Nino Haratischwili im Gespräch über ihren Roman „Das mangelnde Licht“.

ist in der Deutschen Nationalbibliothek im Gespräch über ihren Roman „Das mangelnde Licht“. 19.30 Uhr liegen im UT Connewitz neue Bücher aus Norwegen auf dem Tisch: von Marie Aubert, Helga Flatland, Heidi Sævareid und Ida Lødemel Tvedt. Ab 20 Uhr 20 Uhr gestalten im Beyerhaus fünf Autoren aus drei Verlagen die Indienacht : Philipp Smolarski, Roman Israel, Tom Schmieder, Claudia Bierschenk und Kathrin Wildenberger.

gestalten im Beyerhaus fünf Autoren aus drei Verlagen die : Philipp Smolarski, Roman Israel, Tom Schmieder, Claudia Bierschenk und Kathrin Wildenberger. 20 Uhr bringt im Horns Erben Voland & Quist Svetlana Lavochkina, Noemi Somalvico, Carl-Christian Elze und Rebecca Maria Salentin mit zum Verlagsabend.

bringt im Horns Erben Svetlana Lavochkina, Noemi Somalvico, Carl-Christian Elze und Rebecca Maria Salentin mit zum Verlagsabend. 20 Uhr präsentieren in Ilses Erika Maria König und Knut Schfleck „Musik gegen jeden Anlass“.

präsentieren in Ilses Erika „Musik gegen jeden Anlass“. 20 Uhr spricht im Museum in der „Runden Ecke“: Matthias Jügler über seinen Roman „Die Verlassenen“.

spricht im Museum in der „Runden Ecke“: über seinen Roman „Die Verlassenen“. 20 Uhr liest in den Cammerspielen Ferdinand Schmalz aus „Mein Lieblingstier heißt Winter“

liest in den Cammerspielen aus „Mein Lieblingstier heißt Winter“ 20 Uhr beginnt im Deutschen Literaturinstitut Leipzig „ Eine Brücke aus Papier –Ein Abend für die ukrainische Literatur“ , mit Tanja Maljartschuk, Anja Kampmann, Ulrike Almut Sandig und Halina Petrosanyak, es werden Spenden für den Hilfsfonds „Ukrainehilfe Universität Leipzig“ gesammelt.

beginnt im Deutschen Literaturinstitut Leipzig „ , mit Tanja Maljartschuk, Anja Kampmann, Ulrike Almut Sandig und Halina Petrosanyak, es werden Spenden für den Hilfsfonds „Ukrainehilfe Universität Leipzig“ gesammelt. 20 Uhr sind im Neuen Schauspiel Leipzig Eskandar Abadi, Dominika Słowik, Alexandra Tobor, Benjamin Fredrich und die „Katapult“-Redaktion beim Großen „Katapult“-Abend.

sind im Neuen Schauspiel Leipzig Eskandar Abadi, Dominika Słowik, Alexandra Tobor, Benjamin Fredrich und die „Katapult“-Redaktion beim 20 Uhr liest im Ariowitsch-Haus Pieter van Os aus der Überlebensgeschichte „Versteckt vor aller Augen“

