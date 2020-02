Leipziger Buchmesse betont Nachhaltigkeit des Lesens, Lernens, Denkens

Zum Programm des Festivals „ Leipzig liest“ gehört die LVZ-Autorenarena. Seit 1998 werden hier auf dem Messegelände prominente Gäste begrüßt. 53 sind es diesmal, die in 47 Gesprächen mit LVZ-Redakteuren ihre aktuellen Bücher präsentieren. An vier Tagen sind jeweils ab 11 Uhr Schriftsteller, Schauspieler, Kabarettisten, Musiker und Politiker zu Gast. Unter ihnen Josef Haslinger, Thomas Freitag, Ingrid Noll, Peter Maffay, Herbert Köfer, Sigmar Gabriel, Matthias Platzeck – und László F. Földényi. Er wird zur Eröffnung im Gewandhaus mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet. Mit Ingo Schulze, Lutz Seiler und Jan Wenzel kommen drei Kandidaten für den Preis der Leipziger Buchmesse.

In der Kuppelhalle der LVZ im Peterssteinweg sind Uwe Karte (12. März) und The BossHoss (13. März) zu erleben und gibt es am 14. März die traditionelle LVZ-Kriminacht.

LVZ-Autorenarena: 12. bis 15. März, ab 11 Uhr, Halle 5/Stand D 100; alle Gespräche werden live übertragen auf dem LVZ-Facebook-Profil sowie im Special lvz.de/autorenarena

Karten für die LVZ-Kuppel kosten zwischen 10,50 und 18 Euro, Abonnenten zahlen zwischen 8 bis 15 Euro. Ticketgalerie im LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, im Barthels Hof, Hainstraße 1, in allen LVZ Shops der Region, unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181 050 und im Internet unter www.ticketgalerie.de