Leipziger Buchmesse fällt zum dritten Mal aus

Die Leipziger Buchmesse fällt erneut aus. Das teilte die Messe am Mittwochvormittag mit. „Der Wunsch nach einem persönlichen Treffen war riesengroß“, heißt es in einer Pressemitteilung, doch zahlreiche Absagen von Ausstellerinnen und Ausstellern „innerhalb der vergangenen Tage führten dazu, dass die erwartete Qualität und inhaltliche Breite einer solchen großen Publikumsmesse nicht mehr gewährleistet ist.“ Aus diesen Gründen „muss der Messeverbund aus Leipziger Buchmesse, Manga-Comic-Con, Leipzig liest und Antiquariatsmesse vom 17. bis 20. März 2022 abgesagt werden“.

„Wir haben uns sehr gefreut über das Signal der Politik, Messen und Kongresse endlich wieder durchzuführen. Wir danken für dieses große Vertrauen, auch in pandemischen Zeiten, Veranstaltungen sicher umsetzen zu können“, so Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Ein digitales Alternativprogramm werde es „aufgrund der kurzen Vorlaufzeit“ in diesem Jahr nicht geben, ausgewählte Preisverleihungen wie der Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung am 16. März sowie der Preis der Leipziger Buchmesse am 17. März sollen jedoch stattfinden und gestreamt werden.

Zahlreiche Absagen in den letzten Tagen

„Leider sehen sich viele Aussteller und Ausstellerinnen aufgrund der Unwägbarkeiten der Pandemie aktuell nicht in der Lage, für eine solch große Publikumsveranstaltung zuverlässig zu planen.“ Das habe kurzfristig zu vielen Absagen geführt. Daher haben wir uns jetzt schweren Herzens entschieden, die Leipziger Buchmesse nicht durchzuführen. Diese Absage ist der Besonderheit der Dimension der Veranstaltung geschuldet und gilt nicht für andere Messen und Kongressen der Leipziger Messe.“

„Die Branche hat uns klare Zeichen gegeben, die Messe mit aller Kraft zu ermöglichen – bis zuletzt haben wir um eine Durchführung gerungen“, so Buchmessedirektor Oliver Zille. Leider habe jedoch „die volatile pandemische Lage zu personellen Engpässen“ bei sehr vielen Ausstellen geführt. „Gemeinsam mit dem Beirat haben wir uns entschieden, die Veranstaltung abzusagen.“ Zille dankt allen Ausstellerinnen und Ausstellern „für ihr Vertrauen in die Leipziger Buchmesse sowie unserem treuen Publikum“.

Börsenverein: „Schwerer Schlag für die Branche“

„Die Absage der Leipziger Buchmesse ist ein schwerer Schlag für die Branche“, sagt Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. „Die Messe wäre für das Buch und alle, die dafür und davon leben, sehr wichtig gewesen.“ Nun fehle jene „so langersehnte Bühne“.

„Die letzten Tage haben gezeigt, dass sich viele Verlage durch die Unplanbarkeit der hochinfektiösen Omikron-Variante dennoch außerstande sehen, eine feste Zusage zu geben“, so Schmidt-Friderichs. „Wir danken all jenen Verlagen, die den Umständen zum Trotz zur Messe gekommen wären und haben zugleich Verständnis für alle, die sich dagegen entschieden haben.“ Ihr großer Dank gelte außerdem der Politik, die das Stattfinden der Messe möglich gemacht hätte sowie „Oliver Zille und seinem engagierten Team“.

Signale der Hoffnung im Januar

„Lieber eine kleine als keine Buchmesse“ hatte Buchmessedirektor Oliver Zille noch im Januar gesagt, „zuletzt hat uns die Politik öffentlich ermutigende Signale gegeben“. Eine Verschiebung auf einen anderen Monat oder ins Digitale komme nicht in Frage. Ob und wie die Buchmesse vom 17. bis 20. März mit Manga-Comic-Con und dem Festival „Leipzig liest“ möglich wäre, hänge von mehreren Faktoren ab. Neben den Rahmenbedingungen, gesetzt durch die Sächsische Coronaschutzverordnung, gehörte dazu auch die Bereitschaft der Verlage, an einer Präsenzmesse in Leipzig teilzunehmen, die unter 2G-plus-Bedingungen stattfindet und möglicherweise mit der Begrenzung der Besucherzahlen auf 25.000 pro Tag.

Die gute Nachricht kam zum Monatsbeginn von der Kabinetts-Pressekonferenz in Dresden: Die Großveranstaltung kann, sollte die Überlastungsstufe weiterhin unterschritten bleiben, bei 2G plus ohne Kapazitätsbeschränkungen stattfinden. Das sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD).

Auch bei einer Überschreitung der Überlastungsstufe wäre die Messe nicht gefährdet. In diesem Fall gelte eine „Kapazitätsbeschränkung auf einen Besucher pro vier Quadratmeter brutto Veranstaltungsfläche“ so Köpping. Mit „SafeExpo“ verfüge man im Übrigen über ein Hygienekonzept, das sich bereits bewährt habe, sagte Unternehmenssprecher Andreas Knaut.

Dritte Absage seit 2020

2020 war die Leipziger Buchmesse wenige Tage vor ihrem Beginn abgesagt worden. Einige wenige Veranstaltungen des die Ausstellung in den Hallen flankierenden Festivals „Leipzig liest“ fanden statt. Noch ein Jahr zuvor hatten 3400 Mitwirkende bei 3600 Veranstaltungen an über 500 Orten das Lesefest gestaltet. 2021 war die Präsenzmesse zunächst langfristig von März in den Mai verschoben worden, bevor sie erneut ausfallen musste. Dennoch fanden Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland eine echte oder digitale Bühne für ihre Werke und Gedanken sowie den Austausch mit dem Publikum. Es gab 300 Veranstaltungen an 80 Orten.

Die nächste Leipziger Buchmesse findet vom 23. bis 26. März 2023 statt.

