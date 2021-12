Leipziger Buchmesse plant derzeit mit Beschränkung auf 25 000 Besucher am Tag

Leipzig

Die Leipziger Buchmesse 2022 findet statt. Zumindest seien die Planungen „in vollem Gange“, teilte die Messe am Mittwoch mit, auch „wenn der Blick in die Zukunft gerade besonders schwierig scheint“. Er sei davon überzeugt, dass die Leipziger Buchmesse vom 17. bis 20. März in den Messehallen stattfinden könnte, erklärt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Die Hallenausstellungen 2020 und 2021 waren wegen der Pandemie abgesagt worden.

„Die Branche vermisst diese so wichtige Plattform, vermisst Sichtbarkeit für Autorinnen und Autoren und den Austausch zu den Novitäten des Frühjahrs.“ Die Messe setze alles daran, dieses so wichtige Treffen zu ermöglichen – „natürlich mit einem ausgereiften Hygienekonzept für einen sicheren, entspannten Messebesuch“.

Hygienekonzept „Safe Expo“

Das Konzept „Safe Expo“ werde „entsprechend der aktuellen Lage sowie der damit verbundenen Corona-Schutzverordnung“ kontinuierlich angepasst. Zu den „aktuellen Kernelementen“ zählen: eine Begrenzung auf maximal 25.000 Besucher pro Tag. 2019 hatten insgesamt 286 000 Menschen die Buchmesse besucht, Derzeit gelten auf dem Messegelände Maskenpflicht und 2G-Regel. Bei deutlich sinkenden Fallzahlen werde auf 3G umgestellt.

Mit dem Verbund aus Leipziger Buchmesse, dem Festival „Leipzig liest“ und der Manga-Comic-Con erwarte die Besucherinnen und Besucher die gesamte Vielfalt der Literatur- und Medienwelt. Auf die „Vielfalt des Wortes“ verweist Buchmessedirektor Oliver Zille. „In den letzten Jahren werden Brüche in der Gesellschaft immer offensichtlicher. Mit der Leipziger Buchmesse werden wir mittels der Literatur verschiedene Positionen zu drängenden Fragen unseres Zusammenlebens sichtbar machen. Dabei ist uns besonders wichtig: im Diskurs zwar Gegensätze aufzuzeigen, aber dabei Menschen vor Ort und vor allem im Kopf zusammenzubringen.“

„Leipzig liest“ für eine offene Gesellschaft

Als „Veranstaltungsreihe für eine offene Gesellschaft“ gehöre „Leipzig liest“ untrennbar zur Buchmesse. Im Zentrum stehen „Denkanstöße für ein funktionierendes gesellschaftliches Zusammenleben“. Eine Veranstaltungsreihe soll sich „den drängenden gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit rund um Meinungsfreiheit, Bildung und Diversität“ widmen.

Gastland ist Portugal, unter dem Titel „Unerwartete Begegnungen“ richten sich die Blicke auf Literatur und Sprache des Landes. 29 Schriftstellerinnen und Schriftsteller kommen nach Leipzig, auch Autoren wie Literaturnobelpreisträger José Saramago, Agustina Bessa Luís, Sophia de Melo Breyner und António Lobo Antunes werden gewürdigt.

Preise sollen wie gewohnt vergeben werden

Mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung wird bereits zur Eröffnung der Buchmesse eine internationale Stimme geehrt. Wer den hochkarätigen Preis 2022 erhält, wird am 6. Dezember bekanntgegeben.

Wie gewohnt sollen am ersten Messetag, 16 Uhr, in der Glashalle die Preise der Leipziger Buchmesse vergeben werden, ab 2022 unter dem Vorsitz der Journalistin Insa Wilke, die turnusgemäß Jens Bisky ablöst. Die Jurorinnen und Juroren lesen sich vorher durch 441 Bücher aus 169 Verlagen, um bis 17. Februar je fünf Favoriten in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik zu finden.

Info: Alle ausführlichen Regeln zum Hygienekonzept finden Aussteller und Besucher tagesaktuelle auf der Website der Leipziger Buchmesse.

Von jaf